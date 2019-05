Atli Örvarsson margverðlaunaður vestan hafs – Hlaut flest verðlaun allra á frægri hátíð í Beverly Hills

Tónskáldið Atli Örvarsson hlaut flest verðlaun allra á árlegu BMI Film, TV & Visual Media-verðlaunahátíðinni sem fór fram í gær í Beverly Hills í Bandaríkjunum.

Atli fór heim með fjórar kristalsstyttur fyrir vinnu sína í sjónvarpsþáttunum Chicago P.D., Chicago Med, Chicago Fire og FBI.

Er þetta í 35. sinn sem fyrrnefnd BMI-verðlaun eru haldin, en Atli hefur hlotið ýmiss verðlaun á farsælum ferli.

Atli lærði smíði kvikmyndatónlistar við hinn virta Berklee College of Music og skaraði fram úr. Þessi góðu árangur opnaði dyr í Los Angeles og byrjaði Atli snemma að vinna tónlist í sjónvarpsþáttum. Atli hefur einnig unnið að tónlist fyrir stórmyndir eins og Pirates of the Caribbean-myndirnar, Angels & Demon og Season of the Witch.