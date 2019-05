Doris Day er látin

Söng- og leikkonan Doris Day lést í nótt á heimili sínu í Kaliforníu. Hún var 97 ára að aldri, en aðeins er rúmlega mánuður síðan hún hélt upp á 97 ára afmæli sitt. Associated Press segir frá.

BREAKING: Doris Day, whose wholesome screen presence stood for a time of innocence in '60s films, has died, her foundation says.

— The Associated Press (@AP) May 13, 2019