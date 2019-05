María Birta: „Líf mitt hefur tekið mjög skrítna og ófyrirséða stefnu“

View this post on Instagram

Nýlega sagði ég frá því að ég væri að skrifa undir samninga 👏🏼 Ég má ekki segja mikið frá þessu verkefni að svo stöddu, en ég verð mikið á ferð og flakki næstu 14 mánuðina 👏🏼 Ég hef aldrei skrifað undir jafn langan samning og þori að viðurkenna að ég er mega stressuð og spennt í bland😳 Lífið mitt hefur tekið mjög skrítna og ófyrirséða stefnu, en aldrei grunaði mig að ég myndi fara að sýna á sviði 🙈 Ég hlakka til að sýna ykkur frá æfingum og mun reyna að deila meiru með ykkur um leið og ég má! 💋💋💋