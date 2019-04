Grýtt með sítrónu og strunsaði af sviðinu – Kenna Beyoncé um – Myndband

Söngkonan Ariana Grande tróð upp á tónlistarhátíðinni Coachella vestan hafs á sunnudag. Tónleikarnir gengu þó ekki eins og í sögu þar sem ónefndur aðili grýtti sítrónu í Ariönu á miðjum tónleikum með þeim afleiðingum að söngkonan strunsaði af sviðinu.

Myndband af atvikinu má sjá hér fyrir ofan en stuttu síðar fór Ariana aftur upp á svið og söng lagið NASA, greinilega búin að jafna sig eftir sítrónukastið. Aðdáendur stjörnunnar jöfnuðu sig hins vegar ekki svo fljótt og hafa margir velt því fyrir sér hvort aðdáandi Beyoncé eða Beyoncé sjálf hafi kastað sítrónunni, en Beyoncé hefur verið tengd órjúfanlegum böndum við sítrusávöxtinn síðan hún gaf hún plötuna Lemonade árið 2016.

„Henti Beyoncé sítrónu í Ariönu,“ tístir einn tístari og annar bætir við:

„HVAÐA BEYONCÉ AÐDÁANDI HENTI SÍTRÓNU Í ARIÖNU?? Ég elska Beyoncé aðdáendur en sumir ykkar Beyoncé aðdáenda verðið að leyfa öðrum söngvurum að vera frábærir.“

Enn annar tístari segir Ariönu hafa gengið í gegnum nóg, væntanlega með vísan í tónleika stjörnunnar í Manchester í maí árið 2017 þar sem hryðjuverkaárás átti sér stað og 22 létust.

I can’t believe Ariana Grande had a lemon thrown at her. She has been through enough trauma, why are we assaulting her at her show? If it was beyhive we need to excommunicate them from the community. It literally hit her. I hope she presses charges. #LemonGate 🍋

— Before I Let Go stan (@BeykandaForever) April 22, 2019