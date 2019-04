Sólborg segir frá fyrstu kynlífsreynslunni: „Ég var 14 ára. Ég gerði ekkert rangt“

View this post on Instagram

FOKKIT! Ég var 14 ára þegar ég stundaði fyrst kynlíf með annarri manneskju. Það var fullkomlega eðlilegt og ég upplifði mig í stakk búna til að taka þá ákvörðun sjálf. Margar vinkonur mínar upplifðu sig ekki tilbúnar og stunduðu þar af leiðandi ekki kynlíf á þeim aldri. Þetta var ákvörðun sem foreldrar mínir hefðu aldrei geta komið í veg fyrir að ég tæki, enda voru þau búin að upplýsa mig allt mitt líf um það að ég ætti minn líkama sjálf og ég réði ferðinni. Ég gerði ekkert rangt og ekkert ljótt. Ég gerði það sem mig langaði til og hafði fullan rétt til þess. Það sem skiptir máli er að við eyðum skömminni í kringum kynlíf. Auðvitað hafa foreldrar eitthvað um málið að segja þegar kemur að börnunum þeirra. Þar kemur mikilvægi fræðslunnar inn, að foreldrar séu til taks, upplýsi um mikilvægi verja, um kynlífið sjálft, mörk og mögulegar afleiðingar fari börn ekki gætilega. Ég var tilbúin 14 ára. Aðrir verða tilbúnir 30 ára og sumir vilja aldrei stunda kynlíf. Það er allt saman eðlilegt. Börn eru ótrúlega ólík og þroskast mishratt. Því er gjörsamlega ómögulegt að ætla að festa einn ásættanlegan aldur fyrir alla til að byrja að stunda kynlíf. Það sem hentar mér hentar þér kannski ekki og það er allt í góðu. Með opinni umræðu um kynlíf er ég ekki að hvetja öll börn til þess að byrja að stunda það. Þvert á móti hvet ég þau til að fylgja eigin sannfæringu, óháð því hvað öðrum kunni að finnast um það. Þú ert kannski ekki tilbúin/nn/ð 14 ára en ég var það. Ég mátti gera þetta. Ég var eðlileg. Ég gerði ekkert ljótt og ég mun aldrei skammast mín fyrir það. Foreldrar hafa val: Að upplýsa börn sín um kynlíf á jafningjagrundvelli og gera það þar af leiðandi líklegra að barnið taki upplýstar ákvarðanir fyrir sig sjálft. Eða foreldrar geta neitað að hlusta á vilja og skoðanir barnsins, skammað það fyrir eðlilegar tilfinningar og sleppt því að vera til staðar. Þú kemur ekki í veg fyrir að barnið þitt stundi kynlíf en þú getur haft gríðarleg áhrif á upplifunina. Hvort hentar þér betur?