Stundin þegar fimleikastelpan fótbrotnaði er hrollvekjandi – Myndbandið er alls ekki fyrir viðkvæma

Fimleikastúlkan Samantha Cerio keppti í NCAA fimleikakeppninni í Baton Rouge í Louisiana síðasta föstudag en gólfæfingarnar hennar fóru ekki eins og áætlað var.

Samantha lenti illa eftir eina æfinguna með þeim afleiðingum að báðir fótleggir brotnuðu og hún fór úr báðum hnéliðum. Atvikið náðist á upptöku en við vörum við myndbandinu.

Keppnin á föstudag var síðasta fimleikakeppni Samönthu, en hún tilkynnti það á Instagram fyrir atvikið hræðilega. Þó að endirinn á ferlinum hafi verið ansi sársaukafullur þakkar Samantha fyrir stuðninginn sem hún hefur fengið í einlægu tísti:

All,

I wanted to reach out and thank everyone who has sent me encouraging messages. I truly appreciate all of the support and prayers that I have have received! I am doing well right now and getting lots of rest! From the bottom of my heart, thank you so much!

— sam_cerio (@sam_cerio) April 8, 2019