Bróðir forsætisráðherra ljóstrar upp leyndarmáli: „Ætlar ráðherra að axla ábyrgð og segja af sér?“

Ármann Jakobsson, prófessor í íslenskum fornbókmenntum og bróðir Katrín Jakobsdóttur, forsætisráðherra, ljóstrar upp leyndarmáli um systur sína á Twitter.

„Fáir vita að forsætisráðherra Íslands var eitt sinn aðdáandi bandaríska leikarans Kevins Bacon en bar nafn hans þó alltaf fram Ba-coon,“ skrifar Ármann, en færslan hefur uppskorið tæplega tvö hundruð hjörtu, eða læk.

Svanhildur Hólm, aðstoðarkona fjármálaráðherra, er fyrst til að skrifa athugasemd.

„Erum við að tala um mögulega tístseríu? Allskonar hlutir sem þú vissir ekki um forsætisráðherra Íslands?“

Þessu svarar Ármann:

„Það verður eitt slíkt á þriggja mánaða fresti!“

Ásmundur Sveinsson slær á létta strengi:

„Ætlar raðherra að axla abyrgð og segja af ser? #BacoonGate“

Og Sigrún Jónsdóttir er hneyksluð yfir því að hún hafi verið aðdáandi leikarans:

„Var hún bar einu sinni aðdáandi Bacon!? Það er ekki hægt! Once you go Bacon you never go back!“

Davíð L. Sigurðsson telur þessar upplýsingar eiga erindi við alheiminn:

„Þessu þarf absolútt að koma á framfæri við erlenda fjölmiðla.“