Þetta fá starfsmenn WOW ókeypis í kjölfar uppsagnar

Margir starfsmenn flugfélagsins WOW áttu heldur betur dapran dag í gær í kjölfar rekstrarstöðvunar félagsins. Í skýrslu Reykjavík Economics um efnahagsleg áhrif WOW er gert ráð fyrir að um 2900 manns tapi vinnu vegna gjaldþrotsins. Nú þegar hafa um 1100 starfsmenn WOW misst vinnuna, 59 hjá Kynnisferðum og nú 3 til viðbótar á flugvellinum.

Hins vegar voru mun fleiri en aðeins starfsmenn flugfélagsins og víðar sem áttu erfiðan dag og var fjöldi fólks strand eftir að flugi þeirra var aflýst án fyrirvara.

Ýmis fyrirtæki hafa sýnt þessu fólki mikla samúð og gert tilraun til þess að peppa upp móralinn.

Viskíbarinn Dillon hlaut mikinn stuðning Facebook-notenda, en þeir birtu stöðufærslu þar sem ókeypis öl væri í boði hússins. Í færslunni stendur:

„Við erum bara lítill bar en okkur langar að bjóða starfsfólki WOW á smá djamm á morgun – þannig að gegn framvísun starfsmannaskirteinis fá fyrrum starfsmenn WOW frían bjór til klukkan 20.“

„Ef þið eruð ekki með neinn samastað bókaðan, mælum við með að þú kíkir á írska barinn í Keflavík. Ert þú á meðal þeirra sem eru strand? Þá er ókeypis bjór handa þér!“

Þetta segir í stöðufærslu Keflvísku kránnar Paddy’s, en Björgvin Ívar Baldursson, einn af eigendum staðarins, segir að hafa komið góðar undirtektir við færsluna í gær. „Það voru allavega viðbrögð eins og það hefði verið eitthvað action og þeir sem mætt nokkuð sáttir bara,“ segir Björgvin.

Stjórnendur klám­síðunnar Brazzers bjóða þeim far­þegum sem eru stranda­glópar um þessar mundir vegna gjald­þrots Wow Air upp á fría á­skrift að vef­síðunni, gegn því að þeir sendi þeim mynd af flug­miðanum sínum en þetta til­kynnir fyrir­tækið á Twitter í færslu sem má sjá hér að neðan.

Stranded by @wow_air? Send us a pic of your boarding pass for a free membership to pass the time! #WOW #wowairlines pic.twitter.com/pAsKIfrLzM

— Brazzers (@Brazzers) March 28, 2019