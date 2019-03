Simone Biles segir frá því þegar hún áttaði sig á því að hún hafði verið kynferðislega misnotuð

Simone Biles opnar sig um kynferðislega ofbeldið sem hún varð fyrir af hendi Larry Nassar, fyrrum lækni bandaríska landsliðsins í fimleikum. Simone opnaði sig um ofbeldið og andlega heilsu sína með Priyönku Copra Jonas í YouTube-þættinum „If I Could Tell You Just One Thing.“ Hún sagði að sálfræðimeðferð væri henni allt og hún færi reglulega til sálfræðings.

Fyrir rúmlega ári síðan steig fjöldi fimleikakvenna fram og sökuðu Larry Nassar um kynferðislegt ofbeldi. Talið er að íþróttalæknirinn hafi misnotað að minnsta kosti 265 stúlkur. Hann var dæmdur í ríflega 300 ára fangelsi.

Simone Biles var ein af þeim sem Larry braut á og steig hún fram fyrir ári síðan. Hún opnar sig nú um þegar hún áttaði sig fyrst á því að hann hafði beitt hana ofbeldi.

Í þættinum, „If I Could Tell You Just One Thing,“ spyr Priyanka hana hvenær hún vissi að hún hefði verið misnotuð.

„Ég hringdi í [vinkonu mína] og spurði hana hver væri skilgreiningin á „kynferðislegri misnotkun,“ því sumir vina minna lentu í þessu verr en ég,“ segir Simone og heldur áfram. „Hún sagði að „ef hann gerði þetta og þetta, þá hefurðu verið kynferðislega misnotuð.“

Þó svo að hafa talað við vinkonu sína ákvað Simone að láta sem ekkert væri því hún vildi ekki að heimurinn myndi sjá hana sem þolanda kynferðisofbeldis frekar en „fimleikakonuna Simone.“

Með því að afneita og grafa niður upplifun sína þá varð hún sífellt þunglyndari. Hún var komin á þann stað að hún fór aldrei út úr herbergi sínu. „Ég var alltaf sofandi. Ég sagði við einn af lögfræðingum mínum, ég sagði: „Ég er alltaf sofandi því það er það næsta sem ég kemst dauðanum.“

Simone steig ekki fram fyrr en hún las um vinkonu sína sem sagði frá ofbeldinu sem Larry hafði beitt hana. Fyrsta manneskjan sem Simone sagði var móðir hennar.

„Síðan komu lögreglumenn og svoleiðis, og það var augnablikið þegar ég áttaði mig á þessu,“ segir Simone.

Á þessum tímapunkti í þættinum knúsar Priyanka hana.

„Þetta er í lagi. Mér líður mikið betur núna,“ segir Simone.

Fimleikakonan sagði fyrst frá ofbeldinu á Instagram í janúar 2018.