Salka Sól syrgir Guðberg Marías: „Vá, hvað ég sakna hans“

View this post on Instagram

Elsku Bubbi minn kvaddi í dag, 17 ára gamall. Hann kom og mjálmaði fyrir utan hjá okkur sem lítill kettlingur nóttina eftir að amma mín var jörðuð. Ég tók hann inni herbergi þar sem við kúrðum saman fram á morgun. Daginn eftir fór ég að leita að eiganda sem ég fann en sá vildi ekkert með hann hafa. Hann var skírður í höfuðið á öllum börnum ömmu minnar og hét fullu nafni Guðbergur Marías en kallaður Bubbi. Vá hvað ég sakna hans. Mynd eftir: @birtarnb