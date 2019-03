Sara Rún ætlaði að gamna sér með Jeppe: Þá dundi áfallið yfir – „Typpið mitt brennur“

Sara Rún Ísafold, tvítug, íslensk stúlka búsett í Danmörku, er ein af stjörnunum í danska raunveruleikaþættinum Ex on the Beach sem sýndur er á Kanal 4. Einkennismerki þáttanna er að þátttakendur fella oft hugi saman, hvort sem það er til langtíma eða bara eina nótt. Í nýjum þætti ætlar Sara Rún einmitt að gamna sér með Jeppe Risager, sem áður hafði átt vingott við Fie Laursen.

Sara Rún og Jeppe eru komin inn í svefnherbergi og mikill hiti í leikum þegar að Jeppe ákveður að setja öryggið á oddinn og setja á sig smokk. Hann er með latex ofnæmi og kom því með sína eigin, sérstöku smokka í þáttinn. Jeppe er hins vegar vel í glasi og grípur óvart smokka sem framleiðendur þáttanna skaffa. Þá fyrst kárnar gamanið.

„Typpið mitt brennur,“ öskrar hann og hleypur inn í herbergið sitt þar sem sérstöku smokkarnir eru. „Fokk, þetta brennur.“

Á þessari stundu er ljóst að Sara Rún og Jeppe ná ekki að fullkomna samband sitt og fara bæði skúffuð að hátta.

Jeppe tjáir sig um málið í viðtali við Extra Bladet.

„Við vorum búin að vera að í þrjá og hálfa mínútu og þá byrjaði mér að svíða og líkt og typpið logaði. Ég gat ekki einu sinni pissað. Þetta var hræðilegt,“ segir Jeppe.

„Þegar ég setti smokkinn á var það ekki vont en þegar ég var kominn í gang fann ég að typpið bólgnaði. Ég get best lýst þessu sem fánastöng þar sem stöngin sjálf er hvít og toppurinn eldrauður. Þetta var hræðilegt og virkilega óþægilegt.“

Þess má geta að Sara Rún og Jeppe hafa verið að deita síðan að tökum á þáttunum lauk.