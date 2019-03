Sjáið myndbandið: Ekki missa af Vök í DV sjónvarpi

Hljómsveitin Vök spilar í DV sjónvarpi klukkan 13 í dag, en sveitin gaf nýverið frá sér sína aðra breiðskífu, In The Dark. Þá frumsýndi sveitin einnig nýverið myndband við lagið Erase You sem hefur vakið gríðarlega lukku.

Vök hafa spilað mikið í Bandaríkjunum og Evrópu undanfarnar vikur og hituðu m.a. upp fyrir hljómsveitina Editors. Hljómsveitin heldur útgáfutónleika sína á Íslandi í Iðnó 22. mars og á Græna hattinum á Akureyri 23. mars áður en þau halda á þriggja vikna tónleikaferðalag um Evrópu.

Hér fyrir neðan má sjá brot af því sem koma skal klukkan 13 í dag.