R. Kelly handtekinn aftur

Tónlistarmaðurinn R. Kelly var handtekinn í Chicago í gær fyrir að greiða fyrrverandi eiginkonu sinni, Dreu Kelly, ekki meðlag.

Samkvæmt frétt TMZ skuldar R. Kelly fyrrverandi eiginkonu sinni rúmlega 160 þúsund dollara, tæplega tuttugu milljónir króna, í meðlag, en þau eiga þrjú börn saman; dótturina Joann, 21 árs og synina Jay, 19 ára og Robert, 17 ára.

Aðeins eru nokkrar vikur síðan R. Kelly var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn fjórum stúlkum en þrjár þeirra voru yngri en sautján ára þegar brotin áttu sér stað. Þá birtist viðtal við tónlistarmanninn í þessari viku á CBS þar sem hann brotnaði niður og hafnaði öllum ásökunum um kynferðisbrot og barnaníð.

R. Kelly á að mæta í dómssal þann 22. mars vegna fyrrnefndra ákæra.

WATCH: One day after an explosive interview with @GayleKing, R. Kelly arrived at a Chicago courthouse Wednesday for a child support hearing; the R&B singer owes more than $160,000 in child support — if left unpaid, he could be sent back to jail https://t.co/O9WhFAZXZf pic.twitter.com/TtuCBVuTnY

