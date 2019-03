Keith Flint, söngvari Prodigy, er látinn

Keith Flint, sem gerði garðinn frægan með hljómsveitinni Prodigy, er látinn. Frá þessu greina breskir fjölmiðlar. Flint var 49 ára og fannst hann látinn á heimili sínu í Dunmow í Essex á Englandi.

Flint fæddist í Lundúnum þann 17. september árið 1969 og byrjaði hann ungur að sinna tónlistinni. Hljómsveitin Prodigy var ein vinsælasta hljómsveit heims á tíunda áratug liðinnar aldar og seldist plata þeirra, The Fat of the Land, í yfir 10 milljónum eintaka. Eftir sveitina liggja mörg þekkt lög, Firestarter og Breathe, til dæmis.

Lögregla var kölluð að heimili hans í morgun, að því er breskir fjölmiðlar greina frá, og er lögreglan enn á vettvangi. Talsmaður lögreglunnar í Essex segir að beiðni um aðstoð hafi komið rétt eftir klukkan átta í morgun frá áhyggjufullum aðstandanda. Lögregla segir að maðurinn, Flint, hafi verið úrskurðaður látinn skömmu eftir að viðbragðsaðilar komu á vettvang. Ekki leikur grunur á að neitt saknæmt hafi átt sér stað.

Prodigy kom sex plötum á topp breska vinsældalistans en síðasta plata sveitarinnar kom út í fyrra.