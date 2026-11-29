„Jeg er ikke tilhænger af et multikulturelt samfund, hvor man ligestiller kulturer,“ sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, í hinu fræga hlaðvarpsviðtali á dögunum, viðtali sem vakið hefur umtal vítt og breitt um álfuna. Hún kveðst sumsé ekki hlynnt svokölluðu „fjölmenningarsamfélagi“ þar sem allir menningarheimar séu lagðir að jöfnu og sömuleiðis sé hún andvíg „befolkningsudskiftning“. Í Danmörku eigi að ríkja „stærk majoritetskultur“ eins og hún orðar það.
Það er einkum notkun á orðinu „befolkningsudskiftning“ sem vakið hefur reiði en andstæðingar hennar á vinstri vængnum segja þetta vísun til kenningar róttækra þjóðernissinna um það sem kallað hefur verið „le grand remplacement“ og lengi hefur verið til umfjöllunar í Frakklandi og raunar víðar. Þeir sem andæfa orðavali Frederiksen segja hana daðra við þjóðernisöfgaöfl en aðrir benda einfaldlega á tölfræði sem sýni (svo sem spá Politiken frá í fyrra) að innflytjendur og afkomendur þeirra gætu verið orðnir meirihluti íbúa í Danmörku þegar árið 2096.
Í viðtalinu gerir Frederiksen sérstaklega að umtalsefni fólk frá löndum Múhameðstrúarmanna, en til Danmerkur hafi flust alltof margir andstæðingar frjálslyndra vestrænna hugmynda, svo sem um réttindi samkynhneigðra og jafnrétti kynjanna, en þeir hinir sömu telja gjarnan að islamskar kennisetningar eigi að vera æðri landslögum.
„Andfrjálslynt frelsi“
Í kjölfar ummæla forsætisráðherra Danmerkur hefur á nýjan leik blossað um umræðan um bann við höfuðslæðum Múhameðstrúarmanna í skólum, en Liberal Alliance, hefur nú gengið til liðs við þá sem vilja banna slæðurnar. Mads Strange, ungstirni flokksins (fæddur 1999) sem kjörinn var á Þjóðþingið fyrr á þessu ári, ritar áhugaverða grein um málið sem birtist í Berlingske í fyrradag. Margir telji bann við höfuðslæðum ganga gegn hugmyndum um frelsi einstaklingsins en að mati Strange sé það birtingarmynd einfeldningslegra hugmynda um frjálslyndi.
Hugmyndin um trúarlegt umburðarlyndi hafi orðið til í átökum kristinna kirkjudeilda (og sú hugmynd að menn hafi frelsi til að hafna trú er vel að merkja afsprengi kristninnar). Þetta séu hinar vestrænu hugmyndir um frelsi í trúarefnum. Í öðrum menningarheimum tali menn um frelsi sem rétt ráðandi afla til að setja fólki leikreglur — einstaklingsfrelsið sé ógn við samfélagið því það grafi undan ríkjandi kennisetningum.
Það sé hin „andfrjálslynda“ hugmynd um frelsið (d. antiliberal frihedsopfattelse) sem heyra megi í ræðum einræðisherra á borð við Vladimir Putin og Xi Jinping en líka frá islömskum bókstafstrúarmönnum svo sem talsmönnum samtaka eins og Hizb ut-Tahrir sem beinlínis þýðir „frelsisflokkurinn“ á arabísku og frelsið þá í þeirri merkingu að Múhameðstrúarmenn „frelsist“ frá „hinum vantrúuðu“.
Strange nefnir að hin vestræna hugmynd um frelsi einstaklingsins geti þá aðeins gengið upp að um hana sé samfélagsleg eining. Menn geti ekki haft umburðurlyndi gagnvart þeim sem vilji hið frjálslynda samfélag feigt. Hér birtist okkur svokölluð „umburðarlyndisþversöng“ (þ. Toleranzparadoxon) sem ég hef áður gert að umtalsefni hér á þessum vettvangi. Þýski þjóðfélagsrýnirinn Ulf Poschardt orðaði þetta svona nýverið: Annað hvort verja Vesturlönd sig gegn óvinum sínum ella verður þeim tortímt. Strange útskýrir enn betur hvað hann á við: vitaskuld hafi menn rétt á að vera „antiliberal i det danske samfund“ en ekki gangi að andstæðingar hins opna og frjálslynda þjóðfélags noti frjálslyndið sem skálkaskjól til að draga úr frjálslyndi í mikilvægustu stofnunum samfélagsins — sem séu einmitt skólarnir.
Uppi séu ósættanlegar andstæður, bókstafskenningar Múhameðtrúarmanna og hugmyndin um hið frjálslynda samfélag. Annað hvort verði að láta undan og Strange kveðst ekki í vafa um hvora leiðina hann kjósi.
Kvennakúgun
Mads Strange bendir á í grein sinni að höfuðslæðurnar feli í sér yfirlýsingu um andspyrnu gegn frelsi einstaklingsins til að haga lífi sínu að vild. Þær sé ekki bara eins og hvert annað trúarlegt tákn, líkt og hálsmen með krossi eða Davíðsstjörnu. Höfuðslæðan sé birtingarmynd kvennakúgunar og ætlað að skapa „fysisk adskillelse mellem kvindens indre og fællesskabet i skolen“. Tengt þessu sé svo krafa um aðskilnað kynja á sundstöðum og andúð á handabandi karla og kvenna. Strange segir þessa kvennakúgun byggja á þeirri hugmynd að verja konuna frá hinu frjálslynda jafnréttissamfélagi Vesturlanda — konan eigi að vera undir yfirráðum föður og síðan eiginmanns.
Strange bendir réttilega á að hugmyndir sem þessar séu víðáttufjarri danskri menningu — meira að segja aftur á víkingaöld hafi norrænar konur haft til að bera meira sjálfstæði en það sem ströng islömsk kennisetning leyfir.
Hann nefnir að þó ekki væri nema í þessu ljósi hefði aldrei átt að leyfa fjöldainnflutning fólks til Danmerkur áratugum saman frá menningarheimum sem væru jafnandsnúnir vestrænu frelsi og raun ber vitni. Það er nokkurn veginn efnislega það sama og Frederiksen nefndi í hlaðvarpsviðtalinu fræga.
Frjálslyndið þarf raunverulegt inntak
Hverfum þá hingað heim. Órólega deildin í Samfylkingunni lætur illum látum vegna orða formanns danska systurflokksins. Oddný G. Harðardóttir, fyrrv. ráðherra flokksins og þingflokksformaður, fer mikinn á fésbókinni og tekur undir með konu að nafni Shada Islam sem sakar Frederiksen um „vísvitandi siðferðisofbeldi gagnvart innflytjendum“ sem sé til þess fallið að vekja upp „öfgahægri klisjur“. Þetta er ekki vel stílað og ég er ekki með upprunalega textann frá frú Islam til að átta mig á því hvað það er sem Oddný þýðir sem „siðferðisofbeldi“. Annar kunnur Samfylkingarmaður líkir formanni danska systurflokksins við Adolf Hitler. Smekklegt eða þannig.
Kristrúnu Frostadóttur hefur gengið bærilega fram til þess að halda þessu öfgafólki í eigin flokki í skefjum en íslenski jafnaðarmannaflokkurinn tekur samt ekki einarða afstöðu með frjálslyndum vestrænum gildum (enda ljóst að formaðurinn nýtur fjarri því fulls stuðnings til þess). Frjálslyndi er raunar orðið svo útjaskað hugtak að æ fleiri á hægrivæng evrópskra stjórnmála eru farnir að nota það sem skammaryrði — líka hér á landi. Að sama skapi er stutt í ýmsar þjóðernisöfgar þar sem menn taka að draga lýðræði og mannréttindi í efa — kunnuglegt stef frá fjórða áratug síðustu aldar.
Þess vegna þykir mér hugmyndafræði Liberal Alliance í Danmörku virðingarverð — að við verðum að ljá frjálslyndinu aftur hið rétta inntak. Fyrir tveimur mánuðum gerði ég hér að umtalsefni frábæra bók Alex Vanopslagh, formanns flokksins, sem ber heitið Den usynlige ånd. Vanopslagh vill ekki gefast upp á frjálslyndinu og vísar til Grundtvigs, áhrifamesta hugsuðar Dana: frelsi sínu skyldu menn beita til að axla samfélagslega ábyrgð. Bertel Haarder, fyrrv. menntamálaráðherra, segir í formála bókar Vanopslagh að frelsið sé borið uppi af andanum, menningunni, tungunni, sögunni og þjóðinni.
Það er einmitt þessi hugmyndafræðilegi kjarni sem þarf að ná víðtækri samstöðu um. Andinn sem Vanopslagh kallar svo finnum við í kjarna þjóðmenningarinnar sjálfrar en líka í hinum samnorræna arfi, samevrópska arfi, kristindómnum og hinni grísk-rómversku arfleifð. Þar birtist okkur líka trú á manngildið og frelsi einstaklingsins. Þetta fjöregg þarf að varðveita fyrir ágangi öfgaafla úr öðrum menningarheimum.