Út eru komin merk verk í ritröðinni Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar. Bókin Lækningalán Jóns Jónssonar prests og læknis í Árskógi og á Grenjaðarstað er í umsjón Ásgeirs Böðvarssonar, Jóns Torfasonar og Solveigar Brynju Grétarsdóttur. Hin bókin er eftir hinn þekkta sagnfræðing Kristínu Svövu Tómasdóttur og nefnist Verkfæri í drottins hönd: Endurminningar Þórunnar Ástríðar Björnsdóttur ljósmóður.
Bókin Lækningalán segir frá lækningaafrekum Jón Jónsson (1772–1866) sem var prestur í Stærri-Árskógi og á Grenjaðarstað. Þótt hann væri ekki læknislærður fékk hann leyfi til að stunda lækningar í sinni sókn árið 1812 sem var endurnýjað af konungi 1816 og náði þá yfir Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslur. Fólk víðar að leitaði þó til hans, bæði úr Skagafirði og Múlasýslum og jafnvel lengra að. Varðveist hafa átta ítarlega færðar dagbækur hans um læknisverkin og er fjöldi sjúklinga á ári um 500. Þar er greint frá nafni sjúklings, nákvæmar lýsingar á sjúkdómnum og hvernig séra Jón reyndi að bæta úr meinunum. Dagbækurnar eru frá 1816 til 1831. Í þessari útgáfu eru gefnar út tvær þeirra, önnur frá 1816–1818 og hin frá 1827. Hér er um einstaka heimild að ræða frá fyrri hluta 19. aldar sem dregur upp ótrúlega mynd af lífi alþýðufólks á fyrstu áratugum 19. aldar.
Um bókina Verkfæri í drottins hönd er það að segja að lengi vel var ekki vitað hvað orðið hefði um endurminningar Þórunnar Ástríðar, sem hún lauk við að skrifa skömmu fyrir andlát sitt árið 1935. Síðan fannst handritið einn daginn fyrir tilviljun í hillu á handritasafni Landsbókasafnsins. Í endurminningum sínum skrifar Þórunn um æskuna í Skorradal, þjóðfélagsmál, drauma og dulræn efni en þó ekki síst köllun sína, ljósmóðurstarfið. Með endurminningum Þórunnar er prentuð dagbók sambýliskonu hennar og bústýru, Guðlaugar Guðmundsdóttur, frá 1928–1929. Guðlaug var förunautur Þórunnar í lífi og starfi, báðar voru þær „verkfæri í drottins hönd“. Hér er um að ræða afar áhugavert verk um samband tveggja kvenna og Kristín Svava skrifar ítarlegan inngang að verkinu.
Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar hóf göngu sína fyrir 29 árum og nú þegar hafa komið út 37 verk í þessari ritröð. Það er alveg óhætt að benda lesendum DV á ritröðina sem hefur að geyma mikið magn áhugaverðra texta fá liðnum öldum sem tengjast lífi alþýðufólks með ýmsum hætti. Ritstjórar hennar eru þau Davíð Ólafsson, Sólveig Ólafsdóttir, Bragi Þorgrímur Ólafsson og Sigurður Gylfi Magnússon. Háskólaútgáfan gefur verkin út í samvinnu við Miðstöð einsögurannsókna í Háskóla Íslands.