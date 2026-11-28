Allt of rólegt er yfir hlutabréfamarkaði á Íslandi. Fyrir því eru ekki gild rök.
Hlutabréfamarkaðir á Vesturlöndum hafa dafnað mun betur en hér á umliðnum árum eins og skýrt kom fram í frétt RÚV fyrir helgina en þar sagði að íslenski markaðurinn hafi skilað 4% neikvæðri ávöxtun síðustu fimm árin á meðan Dow Jones skilaði jákvæðri ávöxtun sem nam 68 prósentum. Vitnað var í Snorra Jakobsson.
Engin ástæða er til þess að ástandið sé svona. Helstu fyrirtæki landsins ganga vel, jafnvel mjög vel, án þess að það komi fram í gengi hlutabréfa þeirra. Unnt er að nefna mörg dæmi um það, svo sem bankana, vátryggingarfélögin, Brim, Haga, Festi og ýmiss önnur skráð félög sem eru að gera góða hluti og standa sig frábærlega vel. Það er helst að fasteignafélögin blómstri en þau gera lítið annað en hækka umsamda húsaleigu í takt við verðlagsbreytingar, verðbólguna sem allir vilja fá niður nema forsvarsmenn þeirra.
Orðið á götunni er að nú sé horft til þess að átak verði gert til að efla íslenskan hlutabréfamarkað. Besta leiðin til þess er að hvetja almenning, þann stóra hópað fólks sem hefur hagsmuni af því að hlutabréfamarkaður eflist og lyfti lífskjörum í landinu upp. Til þess að svo megi verða eru einkum nefndar tvær leiðir. Að lífeyrissjóðir láti mun meira til sín taka og að ríkisvaldið stigi inn með því að taka upp skattaafslátt einstaklinga eins og gerðist í tíð Friðriks Sophussonar þegar hann var fjármálaráðherra í lok síðustu aldar.
Ef heimilað yrði í lögum að einstaklingar geti fengið skattaafslátt af tilteknum kaupum hlutabréfa yrði það gríðarlega jákvætt fyrir hlutabréfamarkaðinn – og ekki síður stjórnarflokkana. Einkum þá sem eru hægra megin á svonefndum ási stjórnmálanna.
Ekki þarf að efa að Daði Már Kristófersson, ráðherra fjármála eg efnahagsmála, skilur þetta manna best, enda með doktorsgráðu í hagfræði og fyrrum prófessor í hagfræði. Hann hlýtur að skilja manna best hve jákvæð áhrif þessi ákvörðun gæti haft á þjóðfélagið og þar með hagvöxt í landinu. Hann ætti að skilja það mun betur en þeir talsmenn stjórnarandstöðunnar sem hafa sóttt undirbúning sinn fyrir stjórnmálin með því að læra mannfræði eða vélvirkjun, eða starfsreynslu í að markaðssetja ís eða í að fóðra kýr.
Þegar Friðrik Sophusson gegndi stöðu fjármálaráðherra í lok síðustu aldar hafði hann forystu um að innleiða skattaafslátt vegna kaupa einstaklinga á hlutabréfum. Hann var þá studdur til þessara mikilvæga verka af samráðherrum sínum, þeim Davíð Oddssyni, Þorsteini Pálssyni og Halldóri Ásgrímssyni. Þeir skildu allir mikilvægi þessarar þá djörfu ákvörðunar Friðriks.
Orðið á götunni er að þetta merkilega skref Friðriks Sophussonar, með stuðningi félaga sinna í þáverandi ríkisstjórn, hafi verið mikilvægt og merkilegt. Nú er kominn tími til að annar hæfur fjármálaráðherra taki svipað skref og Friðrik Sophusson gerði á sínum tíma, enda er það útbreidd skoðun að ekki hafi verið afburðamaður í stafni í fjármálaráðuneytinu frá því að Friðrik stýrði þar fyrir síðustu aldamót. Nú er hann loksins kominn, jafnoki Friðriks í farsæld; Dr. Daði Már Kristófersson.