Það hefur enginn hagvöxtur verið á Íslandi síðastliðin þrjú ár. Það þrengir að í hagkerfinu en slíkt ástand getur eflt bókina. Það sýndi sig í Covid og líka í hruninu. Ingimar Jónsson, forstjóri Pennans, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.
Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:
„Ég er bara mjög hræddur við þessar skattahækkanir sem á að fara í núna og sýndu sig í fyrra líka. Við erum í samdrætti, Íslenska hagkerfið. Það er enginn hagvöxtur síðustu þrjú ár, sýnist manni.“
Nei, varst að sýna mér súlurit frá Hagstofunni áður en við byrjuðum að taka upp.
„Já, mér hefur fundist þessi umræða um hagvöxt svolítið skrýtin vegna þess að ég get ekki séð að hann sé mikill. Og auðvitað bara erum við búin að finna þetta í þrjú ár.“
Já, já. En þegar þrengir að í hagkerfinu, eins og er hjá okkur núna, það er ekkert hægt að deila um það, þá getur það oft komið vel út fyrir, fyrir bókina. Þegar vel gengur eru menn kannski að kaupa hluti sem kosta mikið. En, en bókin, hún er alltaf klassísk gjöf og það er ekkert ódýrt við það að gefa bók þó hún kosti ekki eins og, eins og leikjatölva.
„Þetta er hárrétt, og svo geturðu náttúrlega skilað henni og skipt alveg til hvað, 5. til 10. janúar. Það er nú þannig í okkar búðum að þú getur alltaf skilað bókum skiptimiðaða og jafnvel þó að þú hafir keypt hana einhvers staðar annars staðar. Þannig að við erum með þessa þjónustu allt árið?
En þetta er alveg rétt. Menn tala svolítið um það. Ég var nú reyndar ekki í Pennanum þarna í hruninu en við sáum þetta í Covid til dæmis hvernig salan tók við sér þá og við erum kannski að vonast til að eitthvað sama gerist núna þegar að svona kerfið er hálfhöktandi.“
Ja, ég heyri það bara á útgefendum að þeir merkja aukna bóksölu núna fyrir þessi jól. Eða svona þetta haustið skulum við segja.
„Ég deili því.“
En þegar við horfum svona yfir markaðinn, íslenskar bækur, þegar maður var að alast upp þá var voða mikið bara ævisögur og svona sem kom út. Jú, jú, öðru hvoru kom Laxness út og Thor, en þetta er orðið miklu fjölbreyttari útgáfa. Það eru komnar nýjar greinar eins og íslenski krimminn.
„Já, já, það er náttúrlega sprenging með Arnaldi og svo koma hinir á eftir þannig að það er gríðarlega sterkur, íslenska skáldsagan er bara mjög sterk. Við sjáum það bara núna. Það er mikið úrval af góðum bókum. Svo náttúrlega Gyrðir vinur okkar kominn sterkur inn með tvær bækur og allt gamla safnið, það er búið að gefa það út aftur. Það er nú stórmerkilegt hvernig hann seldi ljóðatvennuna fyrir tveimur árum.“
Já, hann selst.
„Já, og bókin sem hann kom með út í vor, Ótíð í víti. Já, við flokkum hana í ævisögu og hann er búinn að selja gríðarlega vel af henni til dæmis.“
Já, maður náttúrlega tekur eftir því að íslenskir höfundar, þeir eru ekki lengur bara til heimabrúks. Það eru tveir, þrír sem eru gjarnan nefndir þegar tilkynning Nóbelsverðlaun er væntanleg þá eru nefnd íslensk nöfn svona líka eins og Gyrðir og Sjón og eflaust einhver fleiri.
En krimminn hann kom náttúrlega með Arnaldi. Kom sá og sigraði og þeir eru búnir að gera gott mót okkar helstu svona krimmahöfundar. En hann er ekki að seljast hér innanlands í sömu bílförmunum og fyrir kannski einhverjum 15 árum?
„Nei, og það sem hefur náttúrlega gerst líka er að kiljusalan hefur minnkað. Þó er hún, ef maður horfir á árið ár og raunverulega í fyrra líka, þá hefur hún svona ekki minnkað, hún hefur svona haldið vel í horfinu, rúmlega það. Og það sem þarf náttúrlega að passa svolítið upp á, af því að við köllum okkur bókmenntaþjóð, þá þurfum við að passa upp á jólabókaflóðið, að bókin sé þessi gjafavara sem hún hefur verið.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.