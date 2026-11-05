Systir Davíðs fagnaði með feðgunum

Davíðstíminn, Sjálfstæð saga leiðtoga og lands, eftir Jón Trausta Reynisson og Reyni Traustason, var kynnt með pompi og prakt í verslun Pennans - Eymundsson í Smáralind.
Tugir gesta og velunnara fögnuðu með höfundum og útgefanda. Þeirra á meðal var Lillý Valgerður Oddsdóttir, systir Davíðs Oddssonar. Hún kemur við sögu í bókinni þar sem hún lýsti því þegar feðgarnir Oddur og Davíð komu til að bjarga henni og Runólfi, bróður þeirra, úr nauðungarvist þeirra á Silungapolli.
Bókin hefur fengið góðar móttökur og er þegar komin inn á metsölulista þrátt fyrir að hafa fyrst verið dreift í verslanir um liðna helgi.
Myndir: Róbert Reynisson.
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Reynir Traustason og Jón Trausti Reynisson árituðu bók sína.
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Gunnar V. Andrésson, ljósmyndari og gamall samstarfsmaður höfundanna, á myndir í bókinni. Hann kann að segja frá mörgu á Davíðstímanum.
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Garðar Lárusson var um tíma stjórnarmaður í Félagi sjálfstæðismanna í Vesturbæ og miðbæ. Hann var hæstánægður með bókina.
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Áheyrendur hlýddu á ávarp og upplestur höfunda.