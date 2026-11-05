Bókargagnrýni: Tvær hliðar á merkum manni

Davíðstíminn – Sjálfstæð saga leiðtoga og lands
Jón Trausti Reynisson – Reynir Traustason
Útgefandi er Góður punktur
Reykjavík, 2026
Öndvegisrit. Vönduð og yfirgripsmikil bók um einn fyrirferðamesta mann síðustu aldar
Feðgunum Jóni Trausta Reynissyni og Reyni Traustasyni hefur á skömmum tíma tekist að skrifa stórmerkilega bók um einn athyglisverðasta og jafnframt umdeildasta stjórnmálamann síðustu áratuga á Íslandi, Davíð Oddsson. Bókin er mikil vöxtum og vönduð að allri gerð, 485 tölusettar síður að stærð, auk nafnalista aftast. Vel fer á því að bókin skuli vera prentuð á Íslandi í Prentmet Odda. Höfundarnir eru margreyndir blaðamenn, ritstjórar og rithöfundar enda er fagmannlega að verki staðið, þjálfaðir menn á ferð sem kunna að vinna úr heimildum og setja þær í samhengi. Það tekst hér vel.
Bókarhöfundar gera sér greinilega far um að draga upp sanngjarna mynd af Davíð og verkum hans í hálfa öld. Eða eins og Reynir Traustason segir í eftirmála bókarinnar: „Í þessari bók er ljósi varpað á þróun þjóðfélagsins og feril Davíðs Oddssonar án þess að fegra eða sverta gjörðir hans. Það er lesenda að meta hvernig staðið var að málum á Davíðstímanum.“
Bókin er merkileg blanda af bráðskemmtilegum frásögnum og grafalvarlegum lýsingum á hörðum pólitískum átökum og hræðilegum atburðum sem dundu yfir á Íslandi síðustu áratugina. Davíð var jafnan staddur í miðju atburða og átaka enda valdamesti maður Íslands um tíma.
Davíð Oddsson þótti einstaklega orðheppinn og fyndinn þegar á yngri árum sem stjórnmálamaður. Hann átti það til að svara pólitískum andstæðingum sínum svo snaggaralega að þeir misstu öll vopn úr hönum sér. Mörg dæmi um þetta eru nefnd í bókinni og ýmsum af eftirminnilegum tilsvörum Davíðs er haldið til haga. Fræg er setning hans á landsfundi Sjálfstæðisflokksins þegar hann var enn ungur flokksmaður þegar flokkurinn logaði í ágreiningi um formann og varaformann flokksins. Þá höfðu ýmsir tekið til máls og lagt áherslu á sættir milli Geirs Hallgrímssonar og Gunnars Thoroddsen en samt logaði allt í illindum milli fylkinga þeirra. Þá tók Davíð Oddsson til máls og sagði: „Ég sé ekki betur en hér sé hver sáttarhöndin upp á móti annarri.“
Þetta þótti snöfurmannlega mælt og kom þessum unga manni vel á kortið innan Sjálfstæðisflokksins. Mörg snjallyrði hans fylgdu á eftir næstu árin og er margra þeirra getið í bókinni.
Fram kemur að þegar Davíð hafði tekið við forystu í borgarstjórnarflokki flokksins í stjórnarandstöðu á árunum 1978 til 1982, þegar vinstri meirihluti réði ríkjum, hafði hann þá reglu að vera á móti öllu sem meirihlutinn lagði til – jafnvel þó hann styddi málin í hjarta sínu. Þetta var einfaldlega pólitík hans. Hún virkaði alla vega þannig að Sjálfstæðisflokkurinn endurheimti meirihluta sinn í Reykjavík í kosningunum 1982 undir forystu Davíðs sem tók þá við stöðu borgarstjóra. Hélt hann þá uppteknum hætti og var alltaf á móti öllu sem minnihlutinn lagði til.
Um þessa aðferð hans hefur mikið verið rætt síðan, meðal annars í viðtölum og frásögnum. Nú virðist vera að Sjálfstæðisflokkurinn á Alþingi hafi tileinkað sér þessi vinnubrögð í minnihlutanum. Guðrún Hafsteinsdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson gagnrýna allt sem kemur frá ríkisstjórninni og sýna endalausa ólund. Mann grunar að þau séu að reyna að herma eftir aðferð Davíðs frá áttunda áratug síðustu aldar. En gamlir brandarar endast illa og mygla. Og svo eru þau Guðrún og Guðlaugur Þór engir jafnokar Davíðs og verða aldrei. Fjarri því.
Því er lýst í bókinni hve borgarstjóraferill Davíðs var glæsilegur og endaði með 60,4 prósent fylgi í kosningunum 1990 en sú niðurstaða lagði grunninn að ferli hans á vettvangi þjóðmálanna en hann var orðinn formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra strax árið á eftir, vorið 1991.
Í bókinni eru birtar upplýsingar um fylgi Sjálfstæðisflokksins í borginni allt frá árinu 1930. Þar koma fram sláandi tölur um fylgishrun flokksins í Reykjavík eftir að Davíð Oddsson lét af stöðu borgarstjóra. Fylgið fór fljótt niður í 47 prósent, svo í 45 prósent og var komið niður í 40,2 prósent þegar Björn Bjarnason leiddi listann árið 2002. Fór svo upp í 43 prósent undir forystu Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar 2006, niður í 33,6 prósent þegar Hanna Birna Kristjánsdóttir leiddi árið 2010. Versta útkoma flokksins var svo árin 2014 og 2022 þegar Hildur Björnsdóttir leiddi í fyrra skiptið en þá var botninum náð frá upphafi þegar fylgið mældist 24,5 prósent en fór svo upp í síðustu kosningum og komst í 32,9 prósent.
Það hefur verið útbreidd skoðun að Davíð Oddsson hafi verið snjall í að tímasetja atburði og pólitísk skref sín á fyrri hluta ferils síns. Gildir það bæði um borgarstjóratímann sem fjallað er um í bókinni og hlýtur að teljast hafa verið farsæll, eins og til dæmis fylgistölur sýna. Davíð kunni að lesa í aðstæður betur en aðrir stjórnmálamenn lengi vel, allan borgarstjóratímann og framan af ferlinum sem forsætisráðherra.
En upp úr aldamótum virðist honum fara að förlast. Ljóst er að svonefndur öryrkjadómur Hæstaréttar fór illa með ímynd og stöðu Davíðs að ekki sé talað um fjölmiðlafrumvarpið vorið 2004 sem gjörbreytti stöðu Sjálfstæðisflokksins og Davíðs þegar það náði ekki fram að ganga og reyndist vera vindhögg eins og glögglega er lýst í bókinni. Þarna er verulega farið að halla undan fæti á pólitískum ferli Davíðs Oddssonar enda fór fylgi flokksins minnkandi og reyndist vera 33,6 prósent í alþingiskosningunum vorið 2003. Eftir það varð hann að semja frá sér forsætisráðherrastöðuna til Framsóknar og ljóst að Halldór Ásgrímsson tæki við því embætti haustið 2004 sem gekk eftir.
Davíð tók þá við embætti utanríkisráðherra og gegndi því þar til hann sagði skilið við ríkisstjórnina haustið 2005 eftir 14 ára valdasetu. Það er mikið afrek út af fyrir sig.
Ítarleg umfjöllun er í bókinni um tíma Davíðs í embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands frá því hann yfirgaf ríkisstjórnina og þar til hann var knúinn til að láta þar af starfi í febrúar 2009 eftir hrunið og eftir að vinstri stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við völdum og lét það verða sitt fyrsta verk að koma Davíð frá völdum í bankanum – eða hrekja hann úr bankanum eins og samherjar hans hafa orðað það. Í Seðlabanka Íslands stafaði Davíð í hálft fjórða ár á miklum örlagatímum. Atburðir bankahrunsins eru raktir í bókinni og fjallað um aðkomu Seðlabanka íslands að hruninu, einkum að upphafi hrunsins þegar Glitnir var þjóðnýttur sem leiddi til þess að fjármálakerfi landsins strandaði í meginatriðum með skelfilegum afleiðingum fyrir allt þjóðfélagið. Sumir hafa viljað kenna Davíð um þá rás atburða og kallað hann aðalhöfund hrunsins en aðrir halda því fram að hann hafi varað við án þess að á varnaðarorðin hafi verið hlustað. Lesendur verða að dæma fyrir sig en þessum atburðum er lýst af kostgæfni í bókinni, meðal annars með viðtölum við þá sem komu nærri málum á þessum tíma.
Hér í þessum ritdómi verður ekki farið lengra út í að lýsa ferli Davíðs í Seðlabanka Íslands og eftir þann tíma en hann gegndi stöðu ritstjóra Morgunblaðsins frá hausti 2009 til dauðadags snemma á þessu ári.
Vert er þó að nefna að hann ákvað að sækjast eftir embætti forseta Íslands árið 2016. Hann mat stöðu sína sterka og fékk einlæga hvatningu til framboðs frá nánum stuðningsmönnum sínum og vinum. En nú brást læsi á aðstæður sem hafði dugað vel fyrr á árum. Davíð lenti í fjórða sæti með einungis 13,7 prósent fylgi en Guðni Th. Jóhannesson var kjörinn forseti með þreföldum þeim stuðningi, í öðru sæti var Halla Tómasdóttir, núverandi forseti Íslands, og Andri Snær Magnason, umhverfissinni og rithöfundur í þriðja sæti á undan Davíð. Margir áttu mjög erfitt með að skilja þetta skref en niðurstaðan hlýtur að hafa orðið Davíð Oddssyni talsvert áfall eftir marga glæsta sigra á löngum ferli.
Ætla má að mörgum lesenda bókarinnar þyki nóg um hve mikið og oft er vitnað í Hannes Hólmstein Gissurarson, fyrrverandi prófessor. Hann var vinur og aðdáandi Davíðs alla tíð þannig að jaðrar við persónudýrkun. Hannes sté jafnan fram og varði vin sinn ef hann varð fyrir gagnrýni og var þá fljótur að taka til máls, jafnt vegna stærri og smærri mála. Líkja má einlægu sambandi þeirra við Skugga-Svein og Ketil skræk í leikritinu Útilegumönnunum en Ketill brást húsbónda sínum aldrei.
Bókin DAVÍÐSTÍMINN er full af mikilvægum upplýsingum um stjórnmál, efnahagsmál og viðskiptaumhverfi á Íslandi um áratugaskeið. Fjöldi viðtala höfundanna við lykilfólk styrkja efni bókarinnar mikið þannig að hún verður ómetanleg heimild um þessa tíma á Íslandi. Höfundarnir Jón Trausti Reynisson og Reynir Traustason hafa augljóslega unnið verkið af kostgæfni og eiga heiður skilinn fyrir að hafa náð utan um þetta mikla efni á skömmum tíma.
Óhætt er að mæla með þessu mikla riti.
Ólafur Arnarson