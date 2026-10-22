Oddur Thorarensen Stefánsson skrifar: Hver ber ábyrgð á árunum sem tapast?

Skólaár byrjar og endar. Næsta skólaár tekur við. Fyrir þann sem bíður eftir nauðsynlegri aðstoð getur þetta þýtt að enn eitt tækifærið líður hjá. Þegar mál dregst árum saman er ekki aðeins verið að fresta afgreiðslu á skrifstofu. Líf einstaklings stendur á meðan í bið.
Ég er blindur og hef, samkvæmt minni reynslu og yfirsýn yfir málið, verið án NPA-samnings í tæp fimm ár. Ég lýsi því jafnframt þannig að aðstoðin hafi verið tekin af mér án þess að mér hafi verið tilkynnt skýr, formleg ákvörðun sem útskýrði forsendurnar. Ég óska eftir að Kópavogsbær geri skýra grein fyrir því hvaða ákvörðun liggur að baki stöðunni, hvenær hún var tekin og hvernig mér hafi verið tilkynnt um hana.
Þetta skiptir mig máli vegna þess að ég hef ekki getað haldið skólagöngu minni áfram eins og ég ætlaði. Að mínu mati hefur skortur á viðeigandi aðstoð staðið í vegi fyrir því að ég gæti sótt nám og lokið framhaldsskóla. Ég get ekki endurheimt liðnu árin með tölvupósti um að málið sé enn í skoðun.
Notendastýrð persónuleg aðstoð á að skapa forsendur fyrir sjálfstæðu lífi. Fyrir mig snýst það meðal annars um að komast í skólann og geta gert raunhæfar áætlanir. Á meðan óvissan varir þarf ég stöðugt að skipuleggja lífið í kringum það sem vantar.
Í slíku máli þurfa ábyrgðarlínurnar að vera skýrar. Ég óska eftir svörum frá Kópavogsbæ um þjónustuna og stöðu samningsmálsins. Ég tel einnig að stjórnendur NPA miðstöðvarinnar þurfi að gera grein fyrir sínum þætti í málinu og því hvernig þeir hyggist stuðla að úrlausn. Þegar fleiri en einn aðili koma að þjónustu má það ekki verða hlutskipti þjónustunotandans að elta ábyrgðina á milli þeirra.
Ég hef leitað til félags- og húsnæðismálaráðuneytisins. Málið er þar skráð undir númerinu FRN26080054. Þann 16. október fékk ég þau skilaboð að ráðuneytið yrði í sambandi við mig vikuna 19.–23. október. Þegar þetta er skrifað, 21. október, er sú vika enn í gangi. Ég vona að samskiptin leiði til skýrra svara og raunverulegrar eftirfylgni.
Það sem ég óska eftir er afmarkað: skriflegri skýringu á stöðunni, upplýsingum um hvaða aðstoð standi mér til boða núna og áætlun um hvernig málið verði leyst. Þar þurfa að koma fram næstu skref, hver beri ábyrgð á þeim og hvenær þeirra sé að vænta.
Ég set hér fram mína reynslu og mitt mat á afleiðingunum. Ef Kópavogsbær eða NPA miðstöðin telja lýsinguna ranga óska ég eftir að þau skýri með gögnum hvaða ákvarðanir hafi verið teknar og hvaða lausnir hafi verið boðnar. Þannig getur umræðan orðið efnisleg og leitt til niðurstöðu.
Ég vil fá tækifæri til að halda áfram með líf mitt og nám. Spurningin sem eftir stendur er einföld: Hver ber ábyrgð á því að biðin endi áður en enn eitt skólaárið tapast?
Höfundur er íbúi í Kópavogi.