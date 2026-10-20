Sigvaldi Einarsson skrifar: Hvað ef kosningarnar fara fram, en lýðræðið tapar?

Bandaríkin ganga til þingkosninga 3. nóvember. Stærsta spurningin er ekki aðeins hver vinnur, heldur hvort sigurvegarinn fái að beita því valdi sem kjósendur fela honum.
Ég hef um nokkurt skeið haft vaxandi áhyggjur af þróun bandarísks lýðræðis. Ekki vegna þess að ég sé andstæðingur Repúblikanaflokksins eða telji Demókrata hafna yfir gagnrýni, heldur vegna þess að grundvallarreglur lýðræðisins virðast ekki lengur sjálfsagðar í landinu sem lengi hefur verið helsti bakhjarl hins frjálsa heims.
Nýtt viðtal Martins Wolf, helsta hagfræðiálitsgjafa Financial Times, við bandaríska fræðimanninn Robert Kagan setur þessar áhyggjur í óþægilega skýrt samhengi. Kagan var áður ráðgjafi innan Repúblikanaflokksins og hefur í áratug varað við einræðistilburðum Donalds Trump. Viðtalið er það fyrsta í sex þátta röð fyrir kosningarnar.
Wolf segir líka frá því hvers vegna málið stendur honum nærri. Faðir hans var austurrískur gyðingur sem flúði til Bretlands árið 1937 og móðir hans hollenskur gyðingur sem flúði hernám nasista árið 1940. Hann veit hvernig það lítur út þegar lýðræðisríki hrynja. Strax árið 2016 varaði hann við því í Financial Times að Trump væri dæmi um hvernig stór lýðveldi líða undir lok.
Wolf rifjar upp að Kagan hafi gengið svo langt að segja að Bandaríkin séu ekki aðeins á leið í átt að einræði heldur í raun þegar komin þangað. Wolf er varfærnari. Hann bendir á að enn séu haldnar kosningar, að dómstólar stöðvi enn aðgerðir stjórnvalda, stöku sinnum jafnvel Hæstiréttur, að embættismenn einstakra ríkja hafi staðið gegn kröfum alríkisins og að fjölmiðlar gagnrýni forsetann enn.
Þeir eru þó sammála um að kosningarnar 3. nóvember geti orðið prófsteinn á bandaríska stjórnskipan. Eins og Kagan orðar það: Við erum á ókönnuðum slóðum. Bandaríkin hafa aldrei gengið í gegnum kreppu af þessu tagi.
Stjórnarskráin ver sig ekki sjálf
Bandaríska stjórnarskráin byggir á valddreifingu. Forsetinn fer með framkvæmdavaldið, þingið setur lög og ákveður fjárveitingar og dómstólar dæma samkvæmt lögum. Þetta fyrirkomulag hefur staðist ótal pólitískar stormhrinur.
En það byggist á einni grundvallarforsendu: að þeir sem fara með valdið virði mörk þess. Ef þingmenn setja flokkshollustu ofar stjórnarskránni, ef framkvæmdavaldið beitir réttarkerfinu gegn pólitískum andstæðingum og ef dómsúrskurðum er ekki framfylgt, þá veikjast undirstöður lýðræðisins.
Það þarf ekki að afnema stjórnarskrána. Það nægir að hætta að virða hana.
Kagan rökstyður mat sitt með því að framkvæmdavaldið hafi náð tökum á valdastofnunum ríkisins. Hann lýsir dómsmálaráðuneytinu sem persónulegu léni forsetans, segir alríkislögregluna FBI komna undir stjórn Hvíta hússins og að unnið sé að því sama með varnarmálaráðuneytið og herinn. Við bætist dómur Hæstaréttar frá 2024 um víðtæka friðhelgi forseta vegna embættisverka.
Hann lýsir líka því hvernig þrýstingurinn virkar innan Repúblikanaflokksins, sem hann kallar nú flokk einræðisins. Þeir sem neita að fylgja Trump verða áhrifalausir. Valið, segir hann, er að verða áhrifalaus, verða útskúfaður eða taka þátt.
Ég fullyrði ekki að Bandaríkin séu þegar orðin einræðisríki. En það er full ástæða til að taka viðvaranir um veikingu lýðræðisstofnana alvarlega.
Hvað ef Trump tapar þinginu?
Donald Trump er ekki sjálfur í kjöri 3. nóvember. Kosið er um öll sæti fulltrúadeildarinnar og hluta öldungadeildarinnar.
Ef Demókratar ná meirihluta í fulltrúadeildinni geta þeir aukið eftirlit með forsetanum, kallað eftir gögnum, rannsakað fjárhagslega hagsmuni stjórnvalda og haft áhrif á lagasetningu og fjárveitingar. Trump verður áfram forseti, en hann þarf þá að vinna með þingi sem kann að vera honum andsnúið.
Stóra spurningin er hvernig hann bregst við slíkri niðurstöðu. Þar dregur viðtalið upp dökka sviðsmynd. Kagan bendir á að dómsmálaráðuneytið sendi út óvenju marga kosningaeftirlitsmenn, sem geti hrætt kjósendur og truflað talningu. Hann segir að endanlegu vatnaskilin yrðu ef reynt væri að koma í veg fyrir að nýkjörið þing undir stjórn andstæðinga forsetans fengi að koma saman. Kagan telur að ekki sé hægt að treysta á að forysta Repúblikana segi nei, og nefnir þar John Thune, leiðtoga meirihlutans í öldungadeildinni. Þá standi aðeins fólkið á götunum eftir, og á þeim tímapunkti sé ekki lengur um lýðræðislegt ferli að ræða heldur eins konar borgaraleg átök utan ramma stjórnarskrárinnar. Wolf orðar það enn skýrar: Ef nýkjörið þing fær ekki að starfa og forsetinn heldur einfaldlega áfram, þá er það valdarán.
Þetta er sviðsmynd, ekki spá. Kagan bendir sjálfur á aðra möguleika. Ef Trump býður sig ekki fram árið 2028 telur hann líklegt að Repúblikanaflokkurinn klofni, og að Bandaríkin gangi inn í enn eitt tímabil pólitískra sveiflna. En reynslan af forsetakosningunum 2020 og árásinni á þinghúsið 6. janúar 2021 sýnir að áhyggjur af friðsamlegum valdaskiptum eru ekki gripnar úr lausu lofti.
Er hægt að stela kosningum án þess að snerta kjörkassana?
Hér kemur önnur hætta til sögunnar sem ég tel að við höfum vanmetið.
Áður fyrr þurfti umfangsmikla fjölmiðlastarfsemi til að hafa áhrif á milljónir kjósenda. Í dag er hægt að framleiða þúsundir pólitískra skilaboða með gervigreind, dreifa þeim um samfélagsmiðla og láta sjálfvirka reikninga magna upp tilfinningaþrungnustu frásagnirnar. Bottanet geta látið skoðun líta út fyrir að njóta almenns stuðnings. Djúpfalsanir geta sýnt stjórnmálamenn segja hluti sem þeir sögðu aldrei. Markvissar upplýsingaherferðir geta ýtt undir ótta, reiði og vantraust. Og auðmenn geta varið gríðarlegum fjármunum í að móta upplýsingaumhverfi kjósenda.
Það er þó mikilvægt að greina á milli þess að reyna að hafa áhrif á kjósendur og þess að sanna að slík viðleitni hafi breytt úrslitum. Pólitískur áróður er ekki sjálfkrafa kosningasvindl. En skipulagðar blekkingar geta grafið undan upplýstri lýðræðislegri ákvarðanatöku.
Spurningin er því ekki aðeins hvort atkvæðin verði rétt talin. Hún er líka hvort kjósendur hafi fengið tækifæri til að mynda sér skoðun án kerfisbundinna blekkinga.
Það sem sló mig mest í viðtalinu var þó sinnuleysið sem Kagan lýsir. Hann harmar að hvorki almenningur né forystufólk helstu stofnana hafi brugðist við af þeim krafti sem ástandið kallar á. Þegar íbúar í Minnesota veittu innflytjendayfirvöldum viðnám kveikti það enga samstöðubylgju á landsvísu. Viðhorfið virðist vera að ef þetta kemur ekki fyrir mig, sé þetta ekki mitt vandamál. Og sjálf kosningabaráttan snýst, að mati Kagans, um dægurmál eins og breytilega verðlagningu og gagnaver, en ekki um stærstu ógnina við lýðræðið.
Evrópa verður að fylgjast með
Fyrir okkur Evrópubúa er þetta ekki fjarlægt innanríkismál Bandaríkjanna. Öryggi Úkraínu, framtíð NATO, alþjóðaviðskipti og pólitískur stöðugleiki Evrópu ráðast að hluta af því hvort Bandaríkin séu fyrirsjáanlegt lýðræðisríki þar sem lög og stofnanir standa ofar einstaklingum.
Jafnvel þótt lýðræðislegar stofnanir standist prófraunina í nóvember verður erfitt að endurheimta traust sem hefur tapast. Wolf bendir á að skaðinn nái ekki aðeins til alríkisstofnana heldur einnig til háskóla, réttarkerfisins og vísindanna, og að ekki sé hægt að ýta á rofa og fara aftur í fyrra horf. Það tekur skemmri tíma að grafa undan stofnunum en að byggja þær upp.
Kosningavaktin
Fram að kosningunum og vikurnar á eftir held ég úti daglegri kosningavakt á Facebook. Þar fer ég yfir kannanir og lykilkjördæmi, fjármagnið sem streymir inn í baráttuna, upplýsingaherferðir og hvernig frambjóðendur bregðast við úrslitum. Markmiðið er að greina á milli staðfestra staðreynda, ásakana og pólitískra spádóma. Það á jafnt við um gagnrýnendur Trump og stuðningsmenn hans. Allir eru velkomnir að fylgjast með og leggja orð í belg.
Ég er bjartsýnn á að lýðræðið geti staðist þessa prófraun. En bjartsýni má aldrei koma í stað árvekni.
Lýðræði deyr ekki endilega þegar kosningum er aflýst. Það getur líka veikst þegar kosningar eru haldnar, en reglurnar sem eiga að tryggja frelsi þeirra og gildi eru ekki lengur virtar.
Höfundur er stofnandi Alvitur.is og áhugamaður um alþjóðamálefni.