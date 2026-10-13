Sigvaldi Einarsson skrifar: Er hægt að stela kosningum án þess að snerta kjörkassana?

Þrjár vikur til þingkosninga í Bandaríkjunum, og spurning sem á líka erindi við Ísland
Þrjár vikur eru til bandarísku þingkosninganna 3. nóvember. Donald Trump er ekki sjálfur í kjöri, en úrslitin ráða miklu um hversu greiðlega hann getur stjórnað síðustu tveimur árum kjörtímabilsins.
Undanfarna daga hafa nokkrar fréttir raðast saman: gríðarleg fjárframlög auðmanna, samstarf tæknifyrirtækja við stjórnvöld, lögbann á auglýsingar greiddar af almannafé og fréttir af hruni rússneskrar bottaumferðar. Engin þeirra sannar kosningasvik. En saman varpa þær ljósi á spurningu sem öll lýðræðisríki verða að svara, líka Ísland.
Hvers virði er frjáls kosningaréttur ef hægt er að stýra stórum hluta þeirra upplýsinga sem kjósendur byggja ákvörðun sína á?
Peningarnir
Elon Musk hefur lagt yfir 276 milljónir dala til samtaka sem styðja Repúblikana frá því í júlí. Þar af fóru 158 milljónir til Senate Leadership Fund, sem berst fyrir meirihluta Repúblikana í öldungadeildinni, og 76 milljónir til America PAC, kosningasamtaka sem Musk stofnaði sjálfur. Hann er orðinn stærsti þekkti einstaki fjármögnunaraðili kosninganna.
Musk er ekki venjulegur fjármögnunaraðili. Hann á líka X, einn áhrifamesta vettvang bandarískrar stjórnmálaumræðu. Það er löglegt að fjármagna stjórnmálasamtök í Bandaríkjunum. En hvað gerist þegar sami maður hefur bæði fé til að kaupa pólitíska athygli og vettvanginn þar sem athyglinni er dreift?
Tengslin, og hvað þau sanna ekki
Samkvæmt Reuters fór SpaceX, fyrirtæki Musks, í fyrra fyrir tilboði í Golden Dome, eldflaugavarnarkerfi Trumps, ásamt Palantir og Anduril. Palantir sérhæfir sig í gagnagreiningu og gervigreind fyrir stjórnvöld, leyniþjónustur og heri. Einn stofnenda þess er Peter Thiel, sem studdi JD Vance til öldungadeildarinnar áður en hann varð varaforseti. Árið 2024 opnaði Meta Llama líkön sín fyrir bandarískum stjórnvöldum og varnarmálastofnunum, og Palantir var meðal samstarfsaðilanna.
Þann 29. september undirrituðu Musk og Mark Zuckerberg, ásamt Trump og fleiri tæknileiðtogum, samkomulag um öryggi gervigreindar í Hvíta húsinu. Samkvæmt fréttum átti Zuckerberg stærstan þátt í að semja textann. Samkomulagið hefur engin viðurlög og ekkert framfylgdarkerfi, en Trump kallaði það siðferðilega bindandi.
Þessi tengsl eru skjalfest. Þau sanna ekki að fyrirtækin hafi samið um að hafa áhrif á kosningarnar. Vandinn er ekki að fyrirtækin starfi saman. Vandinn er hversu mikið vald yfir gögnum, reikniafli og upplýsingadreifingu safnast á fáar hendur, án þess að opinbert eftirlit haldi í við.
Dómstóll stöðvar auglýsingar á kostnað skattgreiðenda
Heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna ráðstafaði um 20 milljónum dala í sjónvarpsauglýsingar sem sýndu helstu augnablik annars kjörtímabils Trumps. Landsnefnd Demókrataflokksins, verkalýðsfélög og samtökin Common Cause höfðuðu mál og sögðu auglýsingarnar kosningaáróður greiddan af almannafé. Hvíta húsið hafnaði því.
Sunnudaginn 11. október setti Jennifer Rochon, alríkisdómari í New York, tímabundið lögbann á auglýsingarnar og bannaði frekari ráðstöfun fjár til þeirra. Samkvæmt Washington Post héldu tvær auglýsinganna þó áfram að birtast eftir að fresturinn rann út. Stjórnvöld segjast ekki hafa fengið úrskurðinn í tæka tíð.
Lögbannið gildir í 14 daga nema það verði framlengt og jafngildir ekki niðurstöðu um lögbrot. En ágreiningurinn um mörkin milli upplýsingagjafar stjórnvalda og kosningaáróðurs er orðinn að dómsmáli örfáum vikum fyrir kosningar.
Hvað varð um rússnesku bottana?
Frá því í lok september hafa Rússar ráðist á gagnaver í Úkraínu. Úkraína svaraði í sömu mynt og hæfði á fjórum dögum þrjú gagnaver rússneska tæknirisans Yandex. Samkvæmt mælingum Cloudflare dróst sjálfvirk netumferð frá neti Yandex saman um 94 prósent á sunnudaginn, miðað við seinni hluta september.
Volodymyr Zelensky sagði að á samfélagsmiðlum hefði dregið úr hatri, sundrungu og ögrunum af því að bottarnir væru færri. Það er ekki staðfest. Mælingin nær til allrar sjálfvirkrar umferðar frá Yandex, meðal annars leitarvélabotta, og sýnir ekki að rússnesk áróðursnet hafi þagnað.
En gefum okkur að þau hafi veikst. Fara þá einfaldlega aðrir bottar á kreik? Ný gervigreind getur búið til þúsundir trúverðugra skilaboða á skömmum tíma, á mörgum tungumálum og fyrir ólíka markhópa, og látið skipulagða herferð líta út eins og sjálfsprottna umræðu. Það geta innlendir aðilar nýtt sér ekki síður en erlendir.
Engar sannanir hafa komið fram um að Musk, Zuckerberg eða Palantir standi að slíku. En hættan er raunveruleg, og við eigum ekki að þurfa að bíða eftir næsta hneyksli til að krefjast gagnsæis.
Mun Zuckerberg standa við loforðið?
Meta hefur lofað að loka fyrir nýjar pólitískar auglýsingar á Facebook og Instagram frá 27. október til kjördags. En auglýsingar sem þegar hafa birst mega halda áfram og venjulegar pólitískar færslur eru ekki bannaðar. Zuckerberg getur því staðið við loforðið orðrétt án þess að stöðva alla pólitíska auglýsingadreifingu síðustu vikuna.
Meta segist hafa fjarlægt um 200 skipulögð falsreikninganet frá árinu 2017 og reka sérstaka kosningavakt. Gott og vel. En hver sannreynir árangurinn? Fá sjálfstæðir rannsakendur nægileg gögn? Gilda reglurnar jafnt um öll stjórnmálaöfl?
Þetta snertir mig sjálfan. Eftir að ég skrifaði um tengsl Trumps, Vance, Thiel og Palantir fékk ég tilkynningu frá Facebook um að dreifing færslna minna yrði takmörkuð. Ég kvartaði, en takmörkunin var staðfest. Ég get ekki fullyrt að ákvörðunin hafi verið pólitísk. En hún minnti mig á hversu mikið vald miðlarnir hafa yfir því hvaða raddir heyrast.
Í Evrópusambandinu skylda lög um stafræna þjónustu, DSA, stærstu miðlana til að rökstyðja slíkar takmarkanir og veita rannsakendum aðgang að gögnum. Þau hafa enn ekki verið tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, svo Íslendingar njóta ekki sömu verndar.
Og hvað með Ísland?
Hinn 29. ágúst kusu Íslendingar um hvort hefja ætti á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Samkvæmt endanlegri niðurstöðu landskjörstjórnar sögðu 52,8 prósent nei og 47,2 prósent já. Munurinn var 12.709 atkvæði.
Þann 11. september greindi Persónuvernd frá því að henni hefðu borist 54 ábendingar og kvartanir vegna óumbeðinna fjarskipta í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. Stofnunin hóf frumkvæðisathuganir á vinnslu persónuupplýsinga hjá öllum stjórnmálaflokkum á Alþingi og hjá báðum kosningasamtökunum, Já 2026 og Áfram Ísland.
Það er ekki sönnun þess að neitt ólögmætt hafi gerst. En það vekur spurningar sem eiga við um báðar fylkingar. Hverjir söfnuðu upplýsingum um kjósendur og hvernig voru þær notaðar? Hverjir greiddu fyrir auglýsingarnar? Hvaða markhópar fengu hvaða skilaboð? Voru gervigreind og sjálfvirk dreifikerfi notuð?
Sumum þessara spurninga getum við ekki svarað. Í Bandaríkjunum vitum við hvað Musk lagði fram, af því að þar þarf að gefa það upp. Á Íslandi ná lögin um starfsemi stjórnmálasamtaka til flokka og frambjóðenda, en ekki til kosningasamtaka í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvorug fylkingin var skyldug til að upplýsa hver borgaði.
Ég skrifaði fyrir já og uni niðurstöðunni. Ég er ekki að halda því fram að henni hafi verið breytt. En rétt talin atkvæði tryggja ekki ein og sér að upplýsingarnar sem mótuðu skoðanir kjósenda hafi verið gagnsæjar.
Kosningar ráðast á kjördag. En skoðanir kjósenda mótast löngu áður. Spurningin er því ekki hvort einhverju var stolið úr huga kjósenda í ágúst. Spurningin er hvort við myndum nokkurn tíma komast að því.
Höfundur er stofnandi Alvitur.is og áhugamaður um alþjóðamálefni.