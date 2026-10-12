Sigvaldi Einarsson skrifar: Við getum smíðað okkar eigið mállíkan

Í mars síðastliðnum kynnti Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, áform um íslenskt risamállíkan í samstarfi við leiðandi alþjóðleg tæknifyrirtæki. Nú hefur starfshópur ríkisstjórnarinnar skilað skýrslunni Gervigreind til góðs og þar er lagt til að fara aðra leið.
Í skýrslunni stendur skýrum stöfum: „Þjálfun á séríslensku líkani frá grunni kemur ekki til greina."
Í stað þess leggur hópurinn til að Ísland nýti öflug opin mállíkön, aðlagi þau að íslensku og byggi upp eigin þekkingu, gögn, þjálfunaraðferðir og mælipróf. Þannig getum við skipt um grunnlíkan eftir því sem tækninni fleygir fram án þess að byrja aftur á núlli.
Þetta er mikilvægur greinarmunur. Við þurfum ekki endilega að eiga stærsta mállíkan heims. Við þurfum að kunna að smíða og reka íslenska gervigreind á okkar eigin forsendum.
Þegar starfshópurinn var skipaður í júlí fagnaði ég því opinberlega á Vísi og þakkaði Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra framtakið. Ég sagðist jafnframt vona að stjórnvöld myndu hlusta á niðurstöður hópsins. Nú liggja þær fyrir.
Ég á sjálfur hagsmuna að gæta og vil segja það strax. Ég er að byggja Alvitur, íslenskt gervigreindarkerfi fyrir lögfræði og stjórnsýslu. Í mars 2025 sendi ég stjórnvöldum tillögur um þróun íslensks mállíkans og hef síðan unnið áfram að þeirri hugmynd. Ég er því ekki hlutlaus áhorfandi, en ég tel reynsluna hafa kennt mér ýmislegt um það sem er mögulegt og það sem er enn óunnið.
Þegar vélarnar fóru að bæta verkfæri sín sjálfar
Tækniþróunin hefur tekið nýja stefnu. Það sést ekki aðeins á öflugri mállíkönum heldur líka á því hvernig þau eru þróuð.
Í sumar birtust athyglisverðar rannsóknir á svokallaðri endurkvæmri sjálfbætingu gervigreindar, RSI (Recursive Self-Improvement). Þar er hugmyndin að gervigreind taki þátt í að bæta þau verkfæri og ferli sem notuð eru til að þróa enn betri gervigreind.
Í júlí kynnti Weco AI rannsóknarkerfið AIDE² sem tókst í afmörkuðum tilraunum að endurbæta eigin rannsóknarumgjörð. Í september fjallaði OpenAI opinberlega um nauðsyn þess að undirbúa samfélagið undir áframhaldandi framfarir á þessu sviði.
Þetta þýðir ekki að gervigreind hafi náð fullri sjálfstæðri sjálfbætingu. Það hefur hún ekki. En hún getur þegar tekið að sér hluta rannsóknar- og þróunarvinnu sem áður var alfarið á höndum fólks.
Samhliða hefur orðið önnur breyting sem skiptir smáþjóðir miklu máli. Þekkingin á því hvernig má þjálfa og bæta mállíkön er orðin mun aðgengilegri.
Í maí 2025 birti NVIDIA um 30 milljónir dæma til eftirþjálfunar ásamt aðferðum og verkfærum. Fyrirtæki á borð við Alibaba og Mistral hafa jafnframt gert öflug líkön aðgengileg með opnum vægjum.
Við getum því nýtt margra ára rannsóknarvinnu stærstu tæknifyrirtækja heims í stað þess að endurtaka hana frá grunni.
En opið líkan er ekki sjálfkrafa gott íslenskt líkan. Þar liggur okkar verkefni.
Leiðin sem skýrslan leggur til
Sumir munu spyrja hvort við ættum ekki samt að þjálfa eigið líkan frá grunni. Það er tæknilega hægt í litlum mæli og gæti átt heima sem rannsóknar- og menntaverkefni í háskólunum, þar sem íslenskt tæknifólk lærir allt ferlið. En það er ekki leiðin að nothæfum árangri á næstu misserum, og þar hefur starfshópurinn rétt fyrir sér.
Leiðin sem hann leggur til er að aðlaga bestu opnu líkön heims að íslenskum þörfum. Við tökum opið grunnlíkan, vinnum með vönduð íslensk gögn, aðlögum það þar sem þörf er á og tengjum við áreiðanlegar íslenskar heimildir. Síðan mælum við árangurinn.
Ekki bara hvort líkanið skrifi fallega íslensku, heldur hvort það finni rétt lög, vísi í réttar lagagreinar, þekki gildandi reglur og viðurkenni þegar það hefur ekki nægar upplýsingar til að svara.
Þetta síðasta er sérstaklega mikilvægt. Gervigreind getur verið mjög sannfærandi þegar hún fer með rangt mál. Við megum ekki byggja íslenska stjórnsýslu á því að treysta sannfærandi texta án þess að kanna heimildirnar.
Þess vegna eru mælipróf, rekjanleiki og mannlegt eftirlit ekki aukaatriði. Þau eru hluti af tækninni sjálfri. Skýrslan gerir þau að skilyrðum í innkaupum hins opinbera, og það er rétt.
Frá hugmynd að framkvæmd
Ég hef verið að prófa þessa nálgun við þróun Alvitur. Kerfið byggir á opnum mállíkönum, heimildaleit og aðferðum til að sannreyna tilvísanir í íslensk lög.
Því fer fjarri að verkefnið sé fullbúið. Margt þarf að bæta og óháð úttekt á öryggi og áreiðanleika er nauðsynleg áður en slíkt kerfi getur tekið að sér viðkvæm verkefni fyrir stjórnvöld.
En það er einmitt ástæðan fyrir því að ég vil sjá fleiri taka þátt.
Við höfum þegar átt gagnlegt samstarf við Glóð, gervigreindarverksmiðju Íslands, um undirbúning umsóknar að reikniafli evrópsku ofurtölvanna. LEONARDO hefur verið bent á sem heppilegan kost, þótt úthlutun sé ekki lokið.
Næsta skref þarf ekki að vera risavaxið.
Ég myndi vilja hefja afmarkað þróunarverkefni með fimm ungum, forvitnum og skapandi einstaklingum sem fá leiðsögn reyndra íslenskra sérfræðinga. Þar yrði markmiðið ekki aðeins að þróa betra kerfi heldur að byggja upp fólk sem kann sjálft að þjálfa, prófa og reka gervigreind. Skýrslan kallar þetta þekkingaruppbyggingu og segir að hún eigi að vera innbyggð í verkefnið.
Þetta er þekking sem við eigum að rækta hér heima.
Ég er jafnframt reiðubúinn að gera þá vinnu sem ég hef þegar lagt í Alvitur aðgengilega öðrum undir opnum skilmálum, að því marki sem réttindi og leyfi heimila. Slíkt framlag ætti að vera hægt að nýta óháð því hvaða fyrirtæki eða stofnun leiðir framhaldið.
Ég er ekki að biðja stjórnvöld að velja mitt fyrirtæki. Ég vil að Ísland byggi upp þessa getu og að þeir sem hafa áhuga og þekkingu fái raunhæft tækifæri til að taka þátt.
Nú reynir á ákvarðanirnar
Í aðgerðaáætlun atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir 1,1 milljarði króna í reikniinnviði og fyrstu áfanga íslensks mállíkans á árunum 2026 og 2027.
Þetta er veruleg fjárhæð fyrir íslenskt máltækniverkefni. En hún ein tryggir ekki árangur.
Það þarf að ákveða hvað verður byggt, hver ber ábyrgð, hvaða árangurs er vænst og hvernig hann verður mældur. Það þarf líka að tryggja að fjárfestingin skili varanlegri þekkingu hérlendis, óháð því hvaða grunnlíkan verður notað eða hvaða fyrirtæki kemur að framkvæmdinni.
Skýrslan leggur til að fyrsta íslenska þjálfunaruppskriftin verði komin út haustið 2027 og að fyrsta aðlögun mállíkans hafi þá verið metin með sameiginlegum mæliprófum.
Það er skýrt og mælanlegt markmið.
Ríkisstjórnin hefur þegar samþykkt stofnun ráðherranefndar um gervigreind. Það er fyrsta skref. Nú þarf að móta framkvæmdina.
Í skýrslunni er líka lagt til að stjórnvöld svari þeim tillögum sem berast í opnu samtali um gervigreind. Þar er setning sem mér þykir sérstaklega góð:
„Svarið þarf ekki að vera já, en það þarf að berast."
Ég tek heilshugar undir það.
Við eigum þegar öflugt íslenskt rannsóknarsamfélag, vaxandi reynslu af opnum mállíkönum, aðgangsleiðir að evrópsku reikniafli og ungt fólk sem getur lært tæknina.
Við þurfum ekki að byrja á að kaupa risamállíkan. Við getum byrjað á því að byggja upp eigin getu.
Og við þurfum ekki að bíða til haustsins 2027 með að hefjast handa.
Höfundur er stofnandi Alvitur.is og starfar að þróun og stefnumótun á sviði gervigreindar.