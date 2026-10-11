Sigvaldi Einarsson skrifar: 99,99 prósent mannkyns vilja frið – Hvers vegna ráða hinir?

Á föstudaginn tilkynnti Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, víðtækar refsiaðgerðir gegn Alþjóðlega sakamáladómstólnum í Haag. Dómstóllinn verður skorinn frá bandarískri fjármálaþjónustu, bandarískum tæknifyrirtækjum og dollaranum. Átta bandalagsríki, þar á meðal Danmörk, Bretland, Frakkland og Þýskaland, lýstu sig eindregið ósammála í sameiginlegri yfirlýsingu.
Sama dag tilkynnti Donald Trump að hann hefði samið við Vladimír Pútín um að hleypa rússneskri dísilolíu aftur út á heimsmarkað, með tímabundinni undanþágu frá viðskiptaþvingunum fram í apríl. Trump vísaði til eldsneytisverðs fyrir þingkosningarnar. Volodymyr Zelensky kallaði þetta veika ákvörðun sterkra bandamanna, sem léki í hendur Rússa.
Þessir tveir atburðir vekja hjá mér spurningu sem ég hef velt fyrir mér lengi. Hvers vegna hafa örfáir valdamenn svo mikið vald yfir lífi milljóna manna sem vilja fyrst og fremst lifa í friði?
Friðelskandi fólk getur stutt stríð
Ég hef stundum sagt að 99,99 prósent mannkyns vilji frið. Það er ekki vísindaleg tala heldur sannfæring: yfirgnæfandi meirihluti fólks vill einfaldlega lifa, elska, ala upp börnin sín, vinna og njóta þess stutta tíma sem okkur er gefinn.
Rússnesk móðir vill ekki missa son sinn í Úkraínu. Úkraínsk móðir vill ekki grafa börnin sín eftir flugskeytaárás. Palestínsk fjölskylda vill ekki lifa undir sprengjuregni. Ísraelsk fjölskylda vill ekki óttast hryðjuverk og gíslatökur. Íranskar konur vilja frelsi til að ráða eigin lífi.
En hér er mótsögn sem við verðum að horfast í augu við. Fólk getur viljað frið og samt stutt stríð. Í könnun rússnesku rannsóknarstofnunarinnar Levada í september studdu 70 prósent Rússa hernaðinn í Úkraínu. Samt vildu 64 prósent að friðarviðræður hæfust.
Skýringin er sú að margir vilja frið á eigin forsendum og trúa því að hernaðurinn sé nauðsynlegur til að tryggja öryggi þjóðarinnar. Þarna birtist eitt öflugasta stjórntæki valdhafa: óttinn. Þegar fólki er talin trú um að þjóð þess, trú eða menning sé í lífshættu verður auðveldara að réttlæta það sem það myndi annars fordæma. Þessi vélbúnaður stjórnmálanna er gamall, og hann hefur reynst skelfilega áhrifaríkur.
Þegar trúin verður valdatæki
Asía er vagga helstu trúarbragða heims. Kristni, gyðingdómur, íslam, hindúismi og búddismi eiga þar öll rætur, og í kenningum þeirra allra má finna boðskap um miskunnsemi, samkennd og virðingu fyrir mannslífinu. Í þúsundir ára hafa trúarsamfélög annast sjúka, hjálpað fátækum og menntað börn.
Hvernig stendur þá á því að trúarbrögð eru enn notuð til að réttlæta stríð og kúgun?
Í Rússlandi samþykkti Alþjóðaráð rússnesku þjóðarinnar, undir forystu Kirills patríarka, árið 2024 yfirlýsingu sem lýsti stríðinu í Úkraínu sem heilögu stríði. Í Ísrael hafa trúarlegir þjóðernissinnar verið mikilvægir samstarfsmenn Benjamins Netanjahú og barist fyrir varanlegum yfirráðum yfir hernumdu svæðunum. Í Íran hefur klerkastjórnin í áratugi byggt vald sitt á trúarlegri hugmyndafræði.
Þetta segir ekkert um trúað fólk almennt. Trúað fólk hefur oft staðið fremst í baráttu gegn kúgun. Vandinn er ekki trúin sjálf. Hann verður til þegar stjórnmálamenn gera Guð, þjóðina eða örlagahyggju að réttlætingu fyrir eigin valdi. Þá verða málamiðlanir að svikum, andstæðingar að óvinum og mannréttindi að aukaatriði.
Pútín, Netanjahú og klerkastjórnin
Vladimír Pútín hefur leitt Rússland í innrásarstríði sem hefur valdið gríðarlegu manntjóni. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf árið 2023 út handtökuskipun á hendur honum vegna ólögmæts brottflutnings úkraínskra barna.
Hryðjuverk Hamas 7. október 2023 voru óverjandi. En þau veita engu ríki ótakmarkað leyfi til að beita hervaldi gegn óbreyttum borgurum. Tugþúsundir Palestínumanna hafa látið lífið á Gaza, og árið 2024 gaf dómstóllinn út handtökuskipun á hendur Netanjahú vegna meintra stríðsglæpa og glæpa gegn mannúð. Ísraelsk stjórnvöld hafna lögsögu dómstólsins. Handtökuskipun er ekki sakfelling, en hún byggist á mati dómara um að rökstudd ástæða sé til að ætla að viðkomandi beri refsiábyrgð.
Í september komst rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna að þeirri niðurstöðu að klerkastjórnin í Íran hefði framið glæpi gegn mannúð þegar hún barði niður mótmæli. Að minnsta kosti 221 barn var drepið.
Málin eru ólík og ábyrgð hvers og eins þarf að meta sérstaklega. En við megum aldrei rugla saman þjóðum og leiðtogum. Pútín er ekki rússneska þjóðin. Netanjahú talar ekki fyrir alla Ísraelsmenn, hvað þá alla gyðinga. Klerkastjórnin er ekki íranska þjóðin.
Trump, auðæfin og arfleifðin
Og þá komum við að Donald Trump. Þann 3. nóvember ganga Bandaríkjamenn til þingkosninga. Í nýrri könnun Pew mældust Demókratar með 44 prósent gegn 36 prósentum Repúblikana meðal skráðra kjósenda. Trump á rúm tvö ár eftir í embætti. Mun hann leita að sögulegri arfleifð með friðarsamningum, eða beita framkvæmdavaldinu af auknum þunga ef þingið snýst gegn honum?
Og hvaða hlutverki gegna fjárhagslegir hagsmunir fjölskyldunnar? Samkvæmt fjárhagsupplýsingum sem birtar voru í sumar hafði Trump yfir 1,4 milljarða dala tekjur árið 2025 af rafmyntaverkefnum. Hann setti eignir sínar ekki í blindan sjóð og synir hans stýra fyrirtækjunum. Það sannar ekki að einstakar ákvarðanir hafi verið teknar til að auðga fjölskylduna. En það vekur grundvallarspurningu um aðskilnað opinbers valds og einkahagsmuna.
Lýðræðisstofnunin V-Dem segir að vísitala frjálslynds lýðræðis í Bandaríkjunum hafi lækkað um 24 prósent á einu ári, og Bandaríkin hafi fallið úr 20. sæti í það 51. Bandaríkin hafa enn sjálfstæða dómstóla, frjálsa fjölmiðla og raunverulega stjórnarandstöðu. En þróunin sýnir að lýðræðislegar stofnanir eru ekki sjálfgefnar.
Ísland á að standa með lögunum, ekki mönnunum
Fyrir herlausa smáþjóð eru alþjóðalög ekki fræðilegt viðfangsefni. Þau eru ein af undirstöðum sjálfstæðis okkar og öryggis. Ef alþjóðlegir dómstólar geta ekki starfað óháð vilja stórveldanna, hver á þá að verja rétt þeirra sem minna mega sín?
Réttarríkið getur ekki verið valkvætt. Sama rannsóknarnefnd og fann glæpi gegn mannúð í Íran taldi rökstudda ástæðu til að ætla að Bandaríkin hefðu framið stríðsglæpi í tveimur loftárásum á Íran í febrúar, meðal annars á grunnskóla í Minab þar sem um 120 börn létust. Bandaríska utanríkisráðuneytið segir niðurstöðurnar ekki trúverðugar. Við getum ekki krafist þess að Pútín virði alþjóðalög en talið sjálfsagt að bandamenn okkar séu undanþegnir þeim.
Átta ríki mótmæltu refsiaðgerðunum gegn dómstólnum á föstudag. Ísland á að láta rödd sína heyrast jafn skýrt. Það nægir ekki að kjósa leiðtoga. Lýðræði krefst þess að hægt sé að halda aftur af valdi þeirra og krefja þá ábyrgðar, líka þegar þeir eru vinir okkar.
Friðsami meirihlutinn
Ég trúi því að rússneskur bóndi, úkraínsk móðir, palestínskur kennari, ísraelsk hjúkrunarkona, írönsk námskona og bandarískur verkamaður eigi miklu fleira sameiginlegt en það sem skilur þau að. Þau vilja öryggi, frelsi og framtíð fyrir börnin sín.
En friðarþrá ein og sér tryggir ekki frið. Og tæknin gerir hættuna meiri. Kjarnorkuvopn, gervigreind og sjálfstýrð vopnakerfi gera sífellt færri einstaklingum kleift að valda sífellt meiri eyðileggingu. Við höfum smíðað tækni sem getur eytt heiminum og erum að smíða aðra sem gæti hjálpað okkur að bjarga honum. Gamla vandamálið höfum við ekki leyst: hvernig tryggjum við að vald þeirra sem stjórna verði aldrei meira en ábyrgðin sem þeir bera?
Kannski verður mesta framfaraskref mannkynsins ekki ný tækni eða enn öflugri gervigreind. Heldur samfélagsgerð þar sem enginn stendur ofar lögunum, og þeir sem vilja lifa í friði fá loksins meira vald yfir framtíð sinni en þeir sem geta hafið stríð.
Höfundur er stofnandi Alvitur.is og áhugamaður um alþjóðamálefni.