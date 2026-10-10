Vilhelm Jónsson skrifar: Þegar mannslíf bíða eftir björgun – en milljarðarnir liggja við bryggju

Það er gott að eiga glæsileg varðskip. En þau eru lítil huggun fyrir alvarlega slasaðan eða bráðveikan einstakling úti á landi ef engin björgunarþyrla er tiltæk þegar mest á reynir.
Íslensk stjórnvöld hafa um árabil varið milljörðum króna í tækjakost Landhelgisgæslunnar. Á sama tíma hefur stofnunin glímt við rekstrarfjárskort sem takmarkað hefur úthald varðskipanna. Þyrluflotinn er heldur ekki stærri en svo að viðhald og bilanir geta haft veruleg áhrif á björgunargetuna.
Þá vaknar spurning sem stjórnvöld ættu fyrir löngu að hafa svarað: Er fjármunum þjóðarinnar forgangsraðað þannig að þeir skili sem mestu raunverulegu öryggi?
Þetta snýst ekki aðeins um skip og þyrlur. Þetta snýst um mannslíf.
Land sem býður hættunni heim
Ísland er stórt land með fámenna byggð, langar vegalengdir og veðurfar sem getur breyst á örskotsstundu. Víða eru vegir þröngir og hlykkjóttir, vegaxlir litlar og aðstæður allt aðrar en erlendir ferðamenn eiga að venjast.
Myrkur, bleyta, snjór og hálka gera ekki greinarmun á þeim sem þekkja íslenskar aðstæður og þeim sem aka hér í fyrsta sinn. En þeir síðarnefndu hafa oft minni forsendur til að átta sig á hættunni áður en það er orðið of seint.
Á sama tíma hefur ferðaþjónustan byggt upp umfangsmikla starfsemi í kringum náttúruperlur landsins, stundum af vanefnum og of oft með skeytingarleysi gagnvart þeim hættum sem starfseminni fylgja. Fólk er hvatt til að ferðast um hálendi, jökla, fjallvegi og afskekkta staði þar sem aðstæður geta orðið lífshættulegar á skömmum tíma.
Við höfum séð alvarleg rútuslys, hópferðir sem farið hafa illa vegna veðurs og hálku og umfangsmikil útköll björgunarsveita vegna ferðalanga sem lenda í ógöngum. Þá hafa orðið hörmuleg slys í tengslum við skipulagðar náttúruferðir, meðal annars í íshellum.
Reynisfjara er átakanlegt dæmi um hættur sem fylgja ferðamennsku við íslenskar náttúruperlur. Þar hafa ferðamenn ítrekað látið lífið þegar óvæntar og kraftmiklar öldur hafa hrifið þá út í sjó.
Hættan er þó ekki bundin við eina fjöru. Flúðasiglingar, skoðunarferðir við stuðlaberg, jöklaferðir og önnur ævintýraþjónusta geta verið varasamar þegar aðstæður breytast eða öryggisráðstafanir bregðast.
Þetta eru ekki aðeins einstakar hörmungar sem gleymast þegar fréttaflutningi lýkur. Þær minna okkur á að náttúran verður ekki gerð að söluvöru án þess að einhver axli ábyrgð á áhættunni.
Ferðaþjónustan er mikilvæg atvinnugrein og þar starfar fjöldi ábyrgra fyrirtækja. En það breytir ekki þeirri staðreynd að þegar fjárhagslegir hagsmunir eru látnir ganga framar öryggi fólks getur fórnarkostnaðurinn orðið skelfilegur.
Það er ekki hægt að selja ferðamönnum ævintýri eins og íslensk náttúra sé hættulaus skemmtigarður og láta síðan björgunarsveitir, sjúkraflutningafólk og skattgreiðendur eina um afleiðingarnar þegar illa fer.
Sumir ferðamenn snúa aldrei heim. Aðrir bera afleiðingar slysa með sér ævilangt.
Það er sá veruleiki sem sjaldan fær jafn mikið rými og glæsilegar tölur um fjölda ferðamanna og tekjur atvinnugreinarinnar.
Þyrlurnar eru ekki munaður
Þegar alvarlegt slys verður langt frá þéttbýli eða einstaklingur veikist skyndilega þar sem langt er í sérhæfða læknisþjónustu geta mínútur skipt sköpum.
Þar gegna þyrlur Landhelgisgæslunnar ómetanlegu hlutverki.
Þær sinna björgun á sjó og landi, sækja slasað fólk á afskekkta staði og koma að flutningi þeirra sem þurfa brýna læknisaðstoð. Verkefnin takmarkast ekki við ferðamenn. Þau snúast ekki síður um öryggi Íslendinga sem búa utan höfuðborgarsvæðisins.
Það má ekki verða hlutskipti fólks á landsbyggðinni að bíða óhóflega lengi eftir lífsnauðsynlegri aðstoð vegna þess eins hvar það á heima.
Landhelgisgæslan hefur búið yfir þremur björgunarþyrlum. En fjöldinn einn segir ekki alla söguna. Þyrlur þurfa umfangsmikið viðhald, stundum til lengri tíma, og bilanir geta gert þær tímabundið óstarfhæfar.
Þrjár þyrlur á skrá þýða ekki sjálfkrafa að þrjár þyrlur séu tilbúnar til útkalls. Ítrekað hefur komið upp sú alvarlega staða að engin björgunarþyrla Landhelgisgæslunnar hafi verið tiltæk.
Slík tilvik hafa komið fram í opinberri umfjöllun, en þau gefa ekki endilega tæmandi mynd af umfangi vandans. Þjóðin á rétt á að vita hversu oft og hversu lengi Gæslan hefur verið án tiltækrar björgunarþyrlu á undanförnum árum.
Það er grundvallarupplýsing um öryggi landsmanna, ekki aukaatriði í rekstri stofnunarinnar.
Þegar neyðarkall berst skiptir litlu hversu margar þyrlur standa á eignaskrá ríkisins ef engin þeirra getur farið á loft.
Hvers vegna ekki Akureyri?
Það er löngu tímabært að taka alvarlega þá hugmynd að tryggja fasta þyrlustöð á Akureyri.
Akureyri er mikilvæg miðstöð heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi og þar er fyrir umfangsmikil starfsemi sjúkraflugs. Staðsetning björgunarþyrlu þar gæti styrkt viðbragðsgetu á Norður- og Austurlandi og dregið úr því hversu háð stór svæði landsins eru útköllum frá suðvesturhorninu.
Tillögur um slíka starfsstöð hafa komið fram á Alþingi. Hugmyndin er því hvorki ný né óþekkt stjórnvöldum.
Auðvitað kostar að reka þyrlu á Akureyri. Það þarf áhafnir, viðhaldsaðstöðu, búnað og tryggar fjárveitingar. En sú staðreynd er ekki rök gegn framkvæmdinni. Hún er áminning um að gera raunhæfa áætlun áður en ákvörðun er tekin.
Föst þyrlustöð fyrir norðan yrði ekki aðeins þjónusta við ferðamenn. Hún gæti skipt sköpum fyrir íbúa landsbyggðarinnar, sjómenn og alla þá sem þurfa skjóta aðstoð við erfiðar aðstæður.
Spurningin er því ekki aðeins hvað slík þjónusta kostar. Hún er líka hvað það getur kostað að hafa hana ekki.
Milljarðar í skip sem erfitt er að halda úti
Varðskipið Þór kom til landsins árið 2011. Skipið var stór fjárfesting sem átti að styrkja getu Landhelgisgæslunnar til gæslu og björgunar á hafinu.
En rekstrarvandi Gæslunnar hefur um árabil takmarkað úthald varðskipanna. Dýr skip hafa legið við bryggju á sama tíma og fjárveitingar hafa ekki nægt til þess reksturs sem eðlilegt væri að gera ráð fyrir með slíkum tækjakosti.
Þrátt fyrir þennan vanda var árið 2021 ákveðið að kaupa varðskipið Freyju og staðsetja það á Siglufirði.
Kaupin voru meðal annars rökstudd með því að varðskipið Týr væri orðið óhagkvæmt í rekstri og viðgerðir ekki taldar forsvaranlegar.
En þá hefði einmitt átt að spyrja: Hafði Landhelgisgæslan fjárhagslega burði til að reka annað stórt varðskip með fullnægjandi hætti?
Í umsögn Gæslunnar til Alþingis árið 2024 kom fram að rekstur Freyju væri kostnaðarsamari en rekstur forvera hennar, að viðbótarkostnaður hefði ekki verið fjármagnaður sérstaklega og að staðsetning skipsins á Siglufirði hefði aukið útgjöld.
Þetta eru upplýsingar sem kalla á skýringar um forgangsröðun og fjármögnun, ekki síst þegar önnur mikilvæg öryggisverkefni þurfa einnig á auknu fjármagni að halda.
Það þarf ekki mikla rekstrarreynslu til að skilja að kaupverð er aðeins hluti af kostnaði við stórt varðskip. Það þarf áhafnir, eldsneyti, viðhald og fjármagn til að halda skipinu úti.
Hver er tilgangurinn með því að kaupa dýran tækjakost ef fjármunina skortir síðan til að nýta hann með fullnægjandi hætti?
Hefði verið skynsamlegra að kaupa minna og hagkvæmara skip? Hefði mátt leysa hluta verkefnanna með ódýrari skipakosti og beina meiri fjármunum að þyrlubjörgun og sjúkraflutningum?
Þetta eru eðlilegar spurningar um meðferð skattfjár. Þær verða ekki afgreiddar með því einu að benda á hversu öflug og glæsileg varðskipin séu.
Enginn dregur úr mikilvægi sjóbjörgunar, eftirlits og löggæslu á hafinu. En þegar fjármunir eru takmarkaðir verður að meta hvaða samsetning skipa, þyrlna og annarrar björgunargetu þjónar þjóðinni best.
Það mat verður að byggjast á raunverulegum verkefnum og rekstrargetu, ekki aðeins stærð og glæsileika tækjanna.
Hver fær tekjurnar og hver borgar reikninginn?
Á meðan ferðaþjónustan hefur vaxið hefur álag á vegakerfi, heilbrigðisþjónustu, lögreglu og björgunarsveitir aukist.
Ferðamenn leggja leið sína á staði sem áður voru fáfarnir, fara í skipulagðar jöklaferðir og ferðast um hálendið, stundum án þess að gera sér nægilega grein fyrir þeim hættum sem íslensk náttúra og veðurfar geta skapað.
Þeir ferðast jafnframt um vegi sem voru ekki hannaðir fyrir þann mikla umferðarþunga sem nú er orðinn víða um land.
Þegar slys verður tekur samfélagið við.
Björgunarsveitir leggja af stað, í langflestum tilfellum mannaðar sjálfboðaliðum sem leggja eigin störf og daglegt líf til hliðar til að koma öðrum til hjálpar. Sjúkraflutningafólk sinnir sínum verkefnum, heilbrigðisstofnanir taka á móti slösuðum og þyrlur Landhelgisgæslunnar eru kallaðar út þegar þörf krefur.
Þetta er þjónusta sem kostar peninga, hvort sem um er að ræða Íslending eða erlendan ferðamann.
Það er því ekki nóg að telja tekjur ferðaþjónustunnar. Það þarf einnig að horfast í augu við þann kostnað sem aukið álag leggur á innviði og öryggiskerfi þjóðarinnar.
Við höfum lengi vitað að vegakerfið er víða vanbúið, að heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni stendur frammi fyrir erfiðum áskorunum og að björgunargetan þarf að taka mið af breyttum veruleika.
Samt virðist of oft auðveldara að fagna fjölgun ferðamanna en að tryggja að samfélagið geti tekið við þeim með öruggum hætti.
Þarna verður ábyrgð stjórnvalda ekki undan skilin.
Mannslíf verða ekki sett á bið
Ég hef áður gagnrýnt rekstur varðskipa Landhelgisgæslunnar og þá forgangsröðun sem fólst í kaupum á Freyju. Sú gagnrýni stendur.
En þetta mál snýst um meira en varðskip.
Það snýst um hvort stjórnvöld hafi horft nægilega heildstætt á björgunarþörf þjóðarinnar. Hvort þau hafi metið með raunhæfum hætti hvar hættan er mest, hversu langan tíma tekur að koma hjálp á vettvang og hvaða fjárfestingar skila mestu öryggi.
Það snýst um hvort nægilegt svigrúm sé til að halda björgunarþyrlum tiltækum þegar bilanir og viðhald setja strik í reikninginn. Og það snýst um hvort ekki sé löngu tímabært að tryggja fasta þyrlustöð á Akureyri.
Við getum ekki haldið áfram að bjóða sífellt fleira fólki að ferðast um landið, auglýsa afskekktar náttúruperlur og byggja upp atvinnustarfsemi í kringum þær án þess að tryggja nauðsynlega björgunargetu.
Og við getum ekki haldið áfram að verja milljörðum í öryggistæki án þess að tryggja að fjárveitingar standi undir notkun þeirra.
Það er kominn tími til að stjórnvöld geri heildstæða úttekt á rekstri varðskipa og þyrlna, birti upplýsingar um raunverulegt aðgengi að björgunarþyrlum, meti þörfina fyrir aukna þyrlugetu og taki skýra afstöðu til fastrar starfsstöðvar á Akureyri.
Það er ekki nóg að tala um öryggi þegar næsta stórslys verður að fréttamáli.
Þegar mannslíf eru í húfi skiptir ekki máli hversu glæsileg björgunartækin eru við bryggju. Það skiptir máli hvort hjálpin kemst á staðinn í tæka tíð.
Höfundur er athafnamaður