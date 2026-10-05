Orðið á götunni: Fréttamaður í undarlegum leiðangri

Athygli vakti í síðustu viku þegar fréttamaður Sýnar elti Ingu Sæland frá dyrum Menntaskólans í Reykjavík sem hélt upp á 180 ára afmæli sitt í húsinu svipmikla og alla leið niður að ráðherrabílnum í Lækjargötunni og heimtaði svör við spurningu um afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi menntamálaráðherra. Bersýnilega átti að reyna að koma höggi á Ingu sem vitaskuld vildi ekki ræða þessa afsögn sem hver skynsamur maður sér að var ekki bara sjálfsögð heldur brýn nauðsyn, bæði fyrir Guðmund sjálfan, heilsu hans vegna, og mennta- og skólamálin í landinu, þann mikilvæga málaflokk.
Fyrr í vikunni hafði visir.is, vefmiðill Sýnar, valdið nokkru uppnámi og misskilningi vegna fyrirsagnar sem fréttamaður setti á viðtal við Daða Má Kristófersson, fjármálaráðherra, en fyrirsögnin átt sér enga stoð í í sjálfu viðtalinu heldur var einungis tilbúningur fréttamannsins.
Í báðum tilfellum var fréttamaðurinn ein og sama manneskjan, Elísabet Inga Sigurðardóttir. Orðið á götunni er að Elísabetu Ingu gangi afleitlega að halda hlutleysi sem fréttamaður og engu sé líkara en að hún sé að reyna að keppa við sjálfan Stefán Einar Stefánsson á Mogganum í hortugheitum og yfirgangi gagnvart viðmælendum sínum, sérstaklega ef þeir tilheyra ríkisstjórnarmeirihlutanum.
Skemmst er þess að minnast er hún var spyrill gagnvart Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og formanni Viðreisnar, í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um framhald aðildarviðræðna við ESB. Þar þrástagaðist fréttamaðurinn ítrekað á spurningu sem byggði á falsmálflutningi þeirra sem ekki vildu að þjóðin fengi að sjá hvaða aðildarkjör stæðu henni til boða. Löngu eftir að Þorgerður Katrín svaraði spurningunni og útskýrði misskilninginn hélt fréttamaðurinn áfram að endurtaka spurninguna með þjósti.
Orðið á götunni er að vitaskuld sé eðlilegt að fólk hafi skoðanir, fréttamenn sem annað fólk. Miklu máli skiptir hins vegar að fréttamenn geti hamið sínar persónulegu skoðanir þannig að þær komi ekki niður á fagmennsku þeirra. Stjórnmálaskrif Morgunblaðsins eru því miður löngu komin niður á óboðlegt plan og nú virðist sem Sýn fylgi í humáttina á eftir. Mögulega tengist það þeirri staðreynd að aðilar úr sama ranni og þeir sem eiga og ráða Morgunblaðinu eru farnir að gera sig gildandi í eigendahópi Sýnar.
Orðið á götunni er að stjórnendur fréttastofu Sýnar verði að halda aðeins fastar um taumana og gæta þess að einkaflipp einstakra fréttamanna í þágu persónulegra skoðana og hugsanlega pólitísks metnaðar rýri ekki trúverðugleika fréttastofunnar og traust til hennar. Vitanlega er það með öllu óboðlegt ef ritstjórnir tveggja stærstu einkareknu fjölmiðlanna hér á landi ætla að busla og ausa auri úr einum og sama drullupollinum.
Orðið á götunni er að Elísabet Inga og Stefán Einar séu pólitískir samherjar. Elísabet hefur verið varaformaður Heimdallar og formaður Vöku í Háskóla Íslands. Þá hefur hún verið í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík.
Orðið á götunni er að engum fréttamanni sé hollt að taka Stefán Einar sér til fyrirmyndar og reyna að keppa við hann í dónalegri framkomu við viðmælendur sem ekki eru „þóknanlegir“.