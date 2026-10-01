Örn Bárður Jónsson skrifar: Á hvaða leið er heimurinn?

Merkilegt hefur verið að upplifa viðbrögð við grein sem ég ritaði nýlega og birti í DV og tel mjög upplýsandi um áhrif íslam í heiminum. Greinin ber yfirskriftina Taktu þér stöðu. Þar er því m.a. haldið fram að 3. heimstyrjöldin sé þegar hafin og framrás íslam á Vesturlöndum staðreynd.
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https://ornbardur.com/2026/10/01/a-hvada-leid-er-heimurinn/
Fjöldi þeirra sem létu sér líka greinina er margfaldur við þá sem eru á öndverðum meiði en úr síðari hópnum eru ótrúlega margir sem geta ekki hamið sig í samskiptum við annað fólk, kunna hvorki háttvísi né samræðulist.
Menn lesa inn í greinina zíonisma og hvaðeina sem þeim hentar og koma þannig upp um eigin leti við lestur eða jafnvel ólæsi og svo líka andlega blindu. Mér eru gerðar upp skoðanir um allt milli himins og jarðar sem tengist gyðingum og Ísrael. Ég held fast í það að Ísrael eigi réttinn til að verjast árásum og hryðjuverkum og að taka hart á hryllings samtökum eins og Hamas.
Og það sem er merkilegt er að fólk sem ég veit að er á vinstri væng stjórnmálarófsins er mjög margt haldið gyðingaandúð ef ekki hreinu hatri.
Margir vanstilltir menn, einkum karlar, hafa tjáð sig með gífuryrðum og hreinum dólgs- og dónaskap. Þetta eru oftar en ekki menn án mikilla raka sem óska manni óvildar og tjá sig eins og þeir væru andsetnir og hjálparþurfi. Það er jákvætt að mér hafi tekist að svæla óværuna fram í dagsljósið. En lækin eru margfalt fleiri og fyrir þau vil ég þakka.
Ísraelsmenn eru engin lömb að leika sér við. Það vita allir. Þeir eru umkringdir af arabaríkjum sem öll eru íslamstrúar og réðust að Ísraelsmönnum á fyrsta degi sjálfstæðis þeirra árið 1948. Engin þjóð á sambærilegt tilkall til lands í Júdeu og Ísraelsmenn, sem voru þjóð í landinu fyrir a.m.k. 4.000 árum, stofnuðu konungsríki 1.000 f. Kr. Ríki þeirra var lagt í rúst af Rómverjum á 1. öld. e. Krist og síðan hafa þeir verið í dreifingunni, diasphorunni, eins og það heitir í fræðunum.
Ríki gyðinga. Gyðingar bjuggu um aldir um alla Evrópu og höfðu það gott, voru vel menntaðir og efnaðir og allt það. Ein besta bók sem ég hef lesið heitir Veröld sem var eftir Stefan Zweig sem var austurrískur rithöfundur sem yfirgaf Evrópu vegna uppgangs nasismans.
Zweig „fór frá Austurríki árið 1934, eftir að austurríska lögreglan gerði húsleit heima hjá honum í Salzburg, og settist fyrst að í London. Þar gerðist hann breskur ríkisborgari árið 1940.
Þegar seinni heimsstyrjöldin geisaði fluttu Zweig og seinni kona hans, Lotte Altmann, til Bandaríkjanna og síðan til Brasilíu árið 1941. Þau bjuggu í Petrópolis, fjallabæ nálægt Rio de Janeiro.
Þar tóku þau bæði eigið líf í febrúar 1942. Í kveðjubréfi sínu skrifaði hann að hann hefði ekki þrek til að byrja upp á nýtt eftir að heimurinn, sem hann þekkti, hefði hrunið. Hann var þá sextugur.
Frægasta verk hans frá þessum tíma er sjálfsævisagan Veröld sem var (Die Welt von Gestern), sem lýsir menningarheimi Evrópu fyrir fyrri heimsstyrjöld og hvernig hann hvarf. Skáldsagan Manntafl (Schachnovelle) kom út að honum látnum.“ (Claude)
Zweig lýsir velmegun gyðinga í Evrópu og undrast að á sama tíma var Theodor Hertzl á fyrirlestraferð um alla álfuna til að ræða um stofnun ríkis í Júdeu, en af því nafni er heitið júði komið um gyðinga. Við sem fædd erum eftir 2. heimstyrjöldina eigum erfitt með að setja okkur í spor Evrópubúa á þeim árum – og hvað þá gyðinga.
Lesendur mega ekki gleyma hvernig fór fyrir gyðingum í Evrópu á dögum Þriðja ríkisins undir alræði Hitlers og hans nóta. Nazistar drápu um 6 milljónir gyðingar í gasklefum. Þeir byggðu bókstaflega verksmiðjur til að gjöreyða gyðingum.
Vissulega má færa rök fyrir því að gyðingar fái að búa í friði í Júdeu, en megin forsenda fyrir því að slíkt gangi upp er að skilja trú og pólitík að, eins og við höfum vanist á Vesturlöndum. Við tölum um að við Íslendingar séum kristin þjóð og vissulega stenst það ef við tölum um að meirihluti landsmanna fylgi í grunninn þeim gildum sem kristni boðar. Hins vegar er kirkjan ekki hluti af valdakerfinu, hún er bara trúfélag með sína fylgjendur og sama á við um önnur trúarbrögð í landinu. Vestræn þjóðfélög aðgreina flest ríki og kirkju eða ríki og trú. Sjálfur talaði ég fyrir því í drögum stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá, að þjóðkirkjan væri skrifuð út úr hinni nýju stjórnarskrá. Tekið skal fram að Ísrael býr við lýðræði og þingbundið stjórnarfar og þar eru trú og stjórnmál aðskilin.
Íslam er í raun pólitísk hreyfing og því er það víða svo í löndum íslam að æðsti imam og ríkisstjórn hafi völdin saman. Í áhugaverðum fyrirlestri Magnúsar Þorkels Bernharðssonar sem hann flutti í Neskirkju, nú í haust 2026, ræddi hann Íran sem var á sínum tíma byggt að meirihluta af múslimum. Íran hafði verið keisaraveldi í 2500 ár þegar Khomeini sneri heim úr útlegð í París. Rheza Palavi missti völdin, en á hans tíð var skilið á milli trúar og stjórnmála. En svo kom Khomeini og bræddi ríki og trú saman í eitt og við þekkjum hvernig trúarofstækið tók þar yfir og ríkir enn í öllu tilliti þar á bæ.
Öfgafullt Islam boðar hatur á gyðingum og kristnum og öllum sem ekki eru múslimar og kallar þá infidels eða vantrúaða. Við sem játum trú á Krist, erum réttdræp. Íslam hefur enga samúð með okkar gildum. Svo fyrirlíta þeir okkur á Vesturlöndum fyrir gjálífi og taumleysi á mörgum sviðum. Þetta segir íslam, en mikilvægt er að gera greinarmun á íslam og múslimum, trúarkerfinu og fólkinu sem fylgir því. Því múslimar eru manneskjur eins og við öll. Margir þeirra eru hið besta fólk a.m.k. þangað til kreddurnar ná heljartökum á heila þeirra og hjarta. Þeir búa víða og um 2 milljónir múslima í Ísrael í velsæld. Í Jerúsalem eru um 395 þúsund múslimar sem er álíka fjöldi og býr á Íslandi. Og lífið gengur sinn vanagang.
Gervigreindin Claude segir:
„Sumir rétttrúaðir gyðingar eru andvígir zíonisma, en aðrir eru meðal ákafra stuðningsmanna hans.
Andstaðan kemur einkum frá sumum hópum strangtrúaðra (haredim). Satmar-hasídar og Neturei Karta eru þekktust, en þau telja að endurreisn Ísraels eigi að bíða komu Messíasar og að zíonisminn sé veraldleg uppreisn gegn Guði. Þau vísa gjarnan í svokallaða þrjá eiða úr Talmúd. Þessir hópar eru fámennir en áberandi.
Aðrir strangtrúaðir, til dæmis flokkarnir Shas og Sameinað Torah-gyðingdómur á ísraelska þinginu, eru oftast kallaðir „ó-zíonískir“. Þeir taka þátt í ísraelskum stjórnmálum og þiggja stuðning ríkisins en styðja ekki zíonismann sem hugmyndafræði. Trúarlegur zíonismi (Mizrachi og hreyfing sem kennd er við rabbínann Kook) lítur hins vegar á stofnun Ísraels sem trúarlega mikilvægan atburð. Nútíma rétttrúnaður í Bandaríkjunum styður Ísrael líka yfirleitt eindregið.
Flest í þessari deilu snýst því um trúarlegar forsendur en ekki bara um afstöðu til stjórnmála, og innan rétttrúnaðar eru margar ólíkar raddir."
Af þessu sést að gyðingur og gyðingur er ekki alltaf það sama, ekki samheiti um eina skoðun, sömu pólitík eða hugmyndafræði.
Á Gaza er Hamas við völd. Palestínumenn kusu þá yfir sig og þeir hafa heldur betur dottið í fordóma-gírinn og brjálæðið sem fylgir íslamistum. Ísraelsmenn eru sakaðir um að stunda þjóðarmorð á Gaza. Tölur þeirra sjálfra bera því vott að Palestínumönnum hefur fjölgað gífurlega á liðnum árum. Árið 2007 þegar Hamas tók völd bjuggu þar um 1,4 milljónir manna en árið 2023 þegar átökin hófust voru þeir orðnir 2,1-2,2 milljónir. Auðvitað hefur mannfall orðið verulegt vegna átakanna. En hernaður Ísraels beinist einkum að vopnabúrum í neðanjarðargöngum sem Hamas byggði með nytsömum sakleysingjum Vesturlanda þar sem margir Íslendingar hafa lagt hönd á plóginn. Hefðu þeir stutt hina and gyðinglegu nazista á sínum tíma á sama hátt og þeir virðast styðja Hamas?
Hvað er Íslam eiginlega? Segja má að íslam sé á margan hátt vanþróuð trú og ef við berum hana saman við kristni og gyðingdóm sem mótað hafa öll Vesturlönd og lagt þar grunn að velferð og mannúð, samhjálp og samstöðu allra, þá er afar ólíku saman að jafna, svo ekki sé nú dýpra í árinni tekið. Ég hef marg ítrekað orð heimspekingsins Juergen Habermas, sem var yfirlýstur guðleysingi og lést vorið 2026. Hann sagði að Vesturlönd byggðu allan sinn siðagrunn á tveim hugtökum sem þau hefðu þegið úr Biblíunni. Hugtökin eru réttlæti úr trúarbók Gyðinga, Gamla testamentinu, og kærleikur úr Nýja testamentinu.
Ég hef verið að lesa Mósebækurnar á liðnum misserum og tilraun Gyðinga til að skilgreina réttlæti í samskiptum fólks er aðdáunarverð. Til dæmis las ég um það ef maður finnur lausafé, þ.e. villuráfandi sauði, þá skal hann fóðra féð þar til hann finnur eigandann og ekki rukka fyrir fóðrunina. En finni hann ekki eiganda fjárins þá verður það hans. Einnig er að finna texta um réttindi þræla. Já, þrældómur var útbreiddur um allan heim forðum daga og á miðöldum var hann svæsnastur meðal múslima. Þekkirðu hinar sögulegu staðreyndir um Tyrkjaránið? Þar voru múslimar á ferð. Afkomendur þræla á Vesturlöndum eru enn við lýði en þrælar múslimanna eru týndir. Hvað kom fyrir þá? Jú, múslimar geltu alla karlana til þess að þeir gætu ekki fjölgað sér. Margfalt fleiri þrælar voru fluttir til landa íslam en annarra landa. Afkomendur þrælanna úr hinu íslamska barbaríi eru ekki til því múslimar geltu alla karl þrælana og gerður konurnar að hjákonum.
Versið úr Gamla testamentinu um auga fyrir auga og tönn fyrir tönn er oft notað af fólki sem þekkir takmarkað til Biblíunnar og sagt vera dæmi um hefnigirni Gyðinga. Þá sést lesendum yfir tilgang þessarar lögmáls greinar sem er ætlað að takmarka hefnd svo að hún verði ekki taumlaus og fórnarlambið sleppi sér algerlega lausu í hefnd og taki höfuð fyrir eitt auga og annan fótinn fyrir eina tönn. Þessi grein lögmálsins snýst því um skilgreiningu á réttlæti og takmörkun hefndar, að borga í sömu mynt en ekki ganga lengra.
Ljótleiki í Biblíunni. Menn rifja stundum upp í mín eyru að margt sé nú ljótt í Gamla testamentinu. Já, víst er það, enda er í því að finna frásagnir af deilum fólks og átökum um aldir og árþúsund, en líka ást og vináttu. Gamla testamentið er að hluta til alveg eins og fréttirnar í fjölmiðlum samtímans. Gamla testamentinu má á margan hátt líkja við bókmenntaarf okkar, Íslendingasögurnar, sem geyma margt hræðilegt en líka fegurð og reisn. Tökum t.d. Gísla sögu Súrssonar. Þar vantar nú ekki morðin og glæpina skv. vitund nútímamanna. Eigum við þá að hafna bæði GT og lífi fornmanna á Íslandi? Nei, en við getum þó lært ýmislegt af illskunni, en hvernig? Jú með því að forðast hana! Hún er ekki prédikuð sem fyrirmynd, hvorki í GT gyðinga, né í ritum forfeðra okkar og mæðra, heldur til að forðast hana. En hið góða í trú gyðinga og í trú fornmanna á Íslandi á auðvitað að lifa með okkur sem speki aldanna. Já, hið góða en ekki hið illa.
Stofnandi Hjálpræðishersins, William Booth, sagðist lesa Biblíuna með sömu aðferð og hann gæddi sér á fiski. Hann sagðist taka beinin út úr sér og leggja þau á disk barminn en kyngja því sem væri meltanlegt. Þannig les ég Gamla testamentið, sem sögu þjóðar, er um aldir átti í baráttunni við lífið og harða náttúru í fjandsamlegum heimi.
Alkunna er að gyðingar skiptast í marga hópa. Sumir gyðingar eru harðlínumenn og þá mætti suma kalla ofsatrúarmenn. Svo eru aðrir á miðjunni, á öndverðum meiði við ofsatrúarmenn og mættu því skilgreinast sem hófsamir. Þeir eru eins og annað fólk. En þeir eru fylgnir sér og duglegir. Þótt gyðingar þeir telji innan við 2% mannkyns eru þeir handahafar 20% allra Nóbelsverðlauna!
Ég hef heimsótt Ísrael og þar býr fólk með ólíkan uppruna. Ég minni á mannfjöldatölur hér að framan. Fólk af ólíkum trúarbrögðum býr í Ísrael og nýtur þar almennra mannréttinda. Múslimar sitja á þingi, eru í hernum og sama má segja um fólk úr öðrum trúarhópum. (Upplýsingar af Veraldarvefnum).
Zíonismi snerist einkum um það að stofna ríki gyðinga og það tókst. Hvað segir Claude um zíonismann?
„Í stuttu máli er zíonismi hreyfing og hugmyndafræði sem á rætur í Evrópu seint á 19. öld og miðar að því að gyðingar eigi sér þjóðarheimili í Palestínu (Ísrael). Theodor Herzl er oftast talinn stofnandi stjórnmálalegs zíonisma, og fyrsta zíonistaþingið var haldið í Basel 1897. Eftir stofnun Ísraelsríkis 1948 hefur orðið oft vísað til stuðnings við tilvist og sjálfsákvörðunarrétt gyðinga í ríkinu.
Fólk leggur þó ólíkan skilning í orðið, og þar liggur mikill hluti ágreiningsins:
- Stuðningsmenn líta yfirleitt á zíonisma sem þjóðfrelsishreyfingu gyðinga, sem svar við aldalangri útlegð og ofsóknum, ekki síst helförinni.
- Gagnrýnendur telja hann landnámsstefnu sem hafi leitt til brottnáms og undirokunar Palestínumanna, og sumir telja hann í eðli sínu mismuna fólki eftir þjóðerni eða trú.
- Margir gyðingar skilgreina sig sem zíonista í menningarlegum eða trúarlegum skilningi, en aðrir hafna hugtakinu, eins og ég nefndi um sumar rétttrúnaðargrúppur.
Innan zíonismans eru einnig ólíkar stefnur: verkalýðs-zíonismi, endurskoðunarsinnuð stefna (Jabotinsky), trúarlegur zíonismi og menningarlegur zíonismi. Þær eru ósammála um landamæri, eðli ríkisins og afstöðu til Palestínumanna.
Claude tekur ekki afstöðu til þess hvort zíonismi sé réttmætur eða ekki, enda er það umdeilt pólitískt mál.“
Fáfræðin um Ísrael er algeng og gyðingahatur ótrúlega útbreitt. Fordómar ríkja í hjörtum alltof margra um málefni Mið-Austurlanda. Arabar sækja alls staðar fram og þar sem þeir ná meirihluta eyða þeir annarri menningu. Konur missa almenn „vestræn“ réttindi og þeim eru settar skorður á margan hátt. Enda þótt arabar noti farsíma, horfi á sjónvarp og hlusti á útvarp, þá eru þeir að vissu leyti í háttum og hegðun eins og fólk var á myrkustu tímum miðalda.
Þeir réðust inn í Evrópu og réðu t.d. yfir Spáni um aldir og telja sig enn eiga það land og bíða þess að ná því aftur. Þegar þeir sátu um Vínarborg á 17. öld tókst heimamönnum með hjálp kaþólskra herja frá Póllandi og Litháen undir stjórn konungs Habsborgara að fæla óværuna burt. Þá fögnuðu Vínarbúar með því að baka hálfmána, trúartákn múslima, og eta með kaffinu. Það brauð heitir croissant! Næst þegar þú færð þér kaffi og croissant skaltu hugsa um þá staðreynd að öfgamúslimar ætla sér Evrópu alla og vilja koma þar á sharialögum. Vestrænar konur! Þeir eru byrjaðir að sauma búrkurnar á ykkur!
Múslimar hafa sótt að Vesturlöndum um aldir. Og þeir eru enn með áætlanir um að eyða menningu okkar. Gleymum ekki þegar þeir flugu á Tvíburaturnana í New York. Og nú 25 árum síðar stýrir múslimi NY! Sama á við um Lundúnir og tylft annarra borga Bretlands.
Múslimar eru margir hið besta fólk og sama má segja um fólk af öllum trúarbrögðum, en hins vegar er trúarkerfi þeirra og hugmyndafræði Kóransins og seinni tíma túlkun á því öllu, að mörgu leyti algjör steypa, eins og stundum er að orði komist.
Samkvæmt niðurstöðu fræðimannsins dr. Jay Smith, er vert er að gera sér grein fyrir því, að íslam sækir ekki bara fram á trúarlegum forsendum, ekki aðeins með því að prédika eða rökræða guðfræði, heldur aðallega í gegnum pólitík. Og þeir stefna ætíð að því sama: Að ná tökum á 4 stoðum hvers þjóðfélags.
- Pólitík – að ná undirtökunum í stjórnmálaheiminum og ná völdum.
- Dómskerfið – taka það yfir og koma á Sharía lögum.
- Herinn – ná tökum á öllum vopnfærum mönnum.
- Skólar og menntastofnanir – heilaþvo allan ungdóminn með textum Kóransins og Sharia laga.
Íslam er í grunninn pólitík með trúarlegu ívafi en ekki öfugt. Innan íslam er engin aðskilnaður á milli trúar og stjórnmála eins og í flestum kristnum löndum þar sem aðskilnaður kirkju og ríkis er bundið í lögum. Trúin fær að starfa á Vesturlöndum en starfið verður þá að fara fram innan heimilda laga. Í íslam er þessu öllu blandað saman.
Kristnin segir okkur að elska náungann, en þar með þurfum við hvorki að elska lífsskoðanir hans, trú eða hegðun. Við eigum að elska múslima en ekki íslam, ekki trúarkerfið, sem er fornt og tyrfið, kvenfjandsamlegt og með það í sínu trúarriti að múslimar geti þjónað Guði sérstaklega með því að drepa gyðinga og kristna sem þeir kalla infidels eða vantrúaða! Íslam er hugmyndaheimur ofbeldis og öfga en auðvitað er til í þeirra hefð ýmislegt fagurt og gott, vegna þess að mannskepnan hefur góða eiginleika, en illskan og myrkrið leynir sér ekki innan íslam þ.e. í trúarkerfinu. Ég læt þess og getið að vestræn samfélög eru alls ekki fullkomin. Þar þrífast líka illindi og óréttur. Gamla kristna tuggan er nefnilega sönn: mannskepnan er syndug – sem merkir að hún geigar, missir marks, hættir til að rása út af hinum rétta vegi.
Vinstrið og íslam. Ég er mjög hugsi yfir vinstrinu í heiminum. Hvers vegna liggur vinstrið marflatt fyrir framrás íslam á Vesturlöndum? Hvers vegna sjá þeir ekki í gegn um hugmyndafræði íslam? Hvers konar kærleikur er það sem lætur binda fyrir augu sér klút sem byrgir sýn á sannleikann? Er það vegna þess að þeir fá fjölda atkvæða frá innflytjendum sem eru múslimar?
Eric Kaufmann er þekktur stjórnmálafræðingur, prófessor og rithöfundur, kunnur fyrir umfangsmiklar rannsóknir sínar á þjóðernishyggju, lýðfræði tengdri stjórnmálum og trúarbrögðum, og menningarstjórnmálum. Hann segir vinstrið og íslam á leið í eina sæng með einfeldningslegri túlkun á þróun heimsmála. Þar er megin tuggan sú að Vesturlönd hafi mergsogið aðra heimshluta. Kannast lesandinn við þessa túlkun? Grein hans ber yfirskriftina: Venstrefløjen og muslimerne deler verdenssyn.
Eftirtaldir -ismar, virðast allir hafa sömu rætur:
- Marx-ismi
- Kommún-ismi
- Sósial-ismi
- Femin-ismi
- Wóke-ismi
Ef við gætum sett þessa -isma inn í Íslendingabók þá væri kommúnisminn sonur marxismans, sósíalisminn barnabarn, femínisminn 3. ættliður og Wókið 4. liður. Allt sömu ættar.
Hvers vegna er gyðingahatur svo algengt, sem raun ber vitni innan þessara stefna? Og hér mætti bæta inn íslam-isma sem hatar alla gyðinga og kristna líka? Hvers vegna vilja þessir -ismar losna við vestræn gildi, losna við kristnina og hennar áhrif? Allir þessir -ismar stefna í raun að veraldlegu og þar með guðlausu þjóðfélagi
Þessir 6 ismar eru allir eins og tyggjó, en með mismunandi bragði. Í grunninum er ein og sama guðlausa tuggan.
Ég vitnaði í heimspekinginn Habermas fyrr í þessu greinarkorni og hann segir Biblíuna hafa lagt grunninn að öllum vestrænum samfélögum. Hvers vegna vill fólkið sem fylgir þessum -ismum henda því sem mestu skiptir og kasta því á glæ? Þessir -ismar eru hreinlega að taka negluna úr bátnum sem veldur því að sjórinn mun flæða inn og skektan sökkva að lokum í hafdjúpið myrka.
Vitur vinur sendi mér þessi skilaboð:
„Í raun og veru veltur allt sem varðar Ísraelsríki samtímans á einni spurningu. Hún er þessi: Á Ísraelsríki rétt á sér? Geti fólk ekki svarað þeirri spurningu játandi þá er samtal við það þýðingarlaust.“
En kraftaverk geta gerst og oftar en ekki raungerast þau sem svar við bæn.
Páll postuli ritaði forðum daga til Efesusmanna og sagði (Ef 5.14b):
Vakna þú sem sefur
og rís upp frá dauðum
og þá mun Kristur lýsa þér.
Höfundur er fv. sóknarprestur hér á landi og í Noregi.