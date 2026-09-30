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Eyjan

Magnús skipaður forstjóri Stofnunar atvinnuveganna

Eyjan
Miðvikudaginn 30. september 2026 13:10
Magnús Kristjánsson. Mynd: Sigurjón Ragnar.

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur skipað Magnús Kristjánsson í embætti forstjóra Stofnunar atvinnuveganna.

Þetta kemur fram á vef Stjórnarráðs

Stofnun atvinnuveganna er ný stofnun sem verður til við sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs. Einnig flytjast verkefni á sviði matvælaeftirlits heilbrigðisnefnda sveitarfélaga til stofnunarinnar.

Forstjóri stofnunarinnar er skipaður til fimm ára en hún hefur starfsemi við gildistöku nýrra laga 1. janúar 2027.

Um feril hins nýskipaða forstjóra segir í tilkynningunni: 

„Magnús Kristjánsson lauk B.Sc. gráðu í tölvunarfræði árið 2000 frá Háskóla Íslands og MBA prófi í viðskiptafræði árið 2009 frá sama skóla. Magnús hefur farsæla reynslu af stjórnun og stefnumótun innan opinbers rekstrarumhverfis og á samkeppnismarkaði. Hann gegndi starfi forstjóra Orkusölunnar á árunum 2008 til 2026. Áður var hann upplýsingatæknistjóri hjá Rarik á árunum 2003 til 2006. Þá starfaði Magnús hjá TM Software – Business Solution sem verkefnastjóri á árunum 1999 til 2003 og sem aðstoðarframkvæmdastjóri á árunum 2006 til 2008. Magnús hefur gegnt formennsku í stjórnum Sunnlenskrar orku og Sjávarorku, verið stjórnarmaður og varaformaður stjórnar Samorku og sat í fulltrúaráði Samtaka atvinnulífsins.“

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