Magnús skipaður forstjóri Stofnunar atvinnuveganna

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur skipað Magnús Kristjánsson í embætti forstjóra Stofnunar atvinnuveganna.
Þetta kemur fram á vef Stjórnarráðs.
Stofnun atvinnuveganna er ný stofnun sem verður til við sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs. Einnig flytjast verkefni á sviði matvælaeftirlits heilbrigðisnefnda sveitarfélaga til stofnunarinnar.
Forstjóri stofnunarinnar er skipaður til fimm ára en hún hefur starfsemi við gildistöku nýrra laga 1. janúar 2027.
Um feril hins nýskipaða forstjóra segir í tilkynningunni:
„Magnús Kristjánsson lauk B.Sc. gráðu í tölvunarfræði árið 2000 frá Háskóla Íslands og MBA prófi í viðskiptafræði árið 2009 frá sama skóla. Magnús hefur farsæla reynslu af stjórnun og stefnumótun innan opinbers rekstrarumhverfis og á samkeppnismarkaði. Hann gegndi starfi forstjóra Orkusölunnar á árunum 2008 til 2026. Áður var hann upplýsingatæknistjóri hjá Rarik á árunum 2003 til 2006. Þá starfaði Magnús hjá TM Software – Business Solution sem verkefnastjóri á árunum 1999 til 2003 og sem aðstoðarframkvæmdastjóri á árunum 2006 til 2008. Magnús hefur gegnt formennsku í stjórnum Sunnlenskrar orku og Sjávarorku, verið stjórnarmaður og varaformaður stjórnar Samorku og sat í fulltrúaráði Samtaka atvinnulífsins.“