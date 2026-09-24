Sigmundur Ernir skrifar: Við leikum okkur ekki með þjóðarmorðingjum

Mikilvægustu og sterkustu ummæli vikunnar sem er að líða koma úr munni Heimis Hallgrímssonar, landsliðsþjálfara Íra í karlaknattspyrnu sem á fyrir höndum tvo kappleiki við Ísraela í Þjóðadeildinni á næstu dögum. Eyjakappinn lá ekki á skoðun sinni á blaðamannafundi vegna þessara fyrirhuguðu landsleikja, og sendi ísraelskum stjórnvöldum tóninn, inntur eftir því hvernig honum fyndist að mæta fulltrúum þessarar þjóðar fyrir botni Miðjarðarhafs: „Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael,“ sagði Heimir, og hafði ekki fyrr látið ummælin falla þegar talsmenn Ísraelsstjórnar vændu hann um heimsku, fáfræði og hræsni.
En Heimir talaði ekki í tómið, því heima fyrir hafði búið um sig megnasta óbeit á því að Írar ætluðu sér að deila sama knattspyrnuvelli og Ísraelar eins og ekkert hefði í skorist. Það væri engan veginn við hæfi að reisa írska fánann við hlið þess ísraelska á meðan stjórnvöld þar í landi slátruðu nágrönnum sínum að skipan stjórnvalda. Og vert er í því ljósi að minna á að meira en 160 írskir íþróttamenn hafa skrifað undir opið bréf þar sem karlalandslið Írlands í knattspyrnu er hvatt til að sniðganga komandi leiki gegn Ísrael sem fara eiga fram í Ungverjalandi næstu tvo sunnudaga.
Hér ber að taka undir hvatningarorð í þessa veru. Þjóðir sem vilja hlúa að mannúð og virðingu fyrir lífi saklauss fólks geta ekki leikið sér með þjóðarmorðingjum sem hafa einsett sér að þurrka út frumbyggja í föðurlandi sínu, eins og ráðherrar í ríkisstjórn Ísraels hafa margsinnis látið út úr sér. Markmið þeirra er að eyðileggja allar byggðir Palestínumanna á Gasa og Vesturbakkanum, og fari fólkið ekki þaðan sjálfviljugt, skal það skotið niður á staðnum.
Glaðhlakkalegir hermenn Ísraela ganga um í bolum sem merktir eru tveir fyrir einn, og miða byssum sínum að barnshafandi arabakonum til að fylgja erindi sínu eftir. Öðrum álíka sóldátum er fyrirskipað í nafni síonismans að beina skotvopnum sínum sérstaklega að arabískum strákum á þrítugsaldri svo murka megi lífið úr þeim sem líklegastir eru til að eignast konu og börn. Og svo er verktökum á hæsta taxta fyrirskipað að stefna stórvirkum vélaflota sínum að þeim hluta mannvirkja á heimahögum Araba, sem enn standa eftir, og jafna þau við jörðu.
„Allt tal um að ekki skuli blanda saman pólitík og mannamótum jafngildir því að líta undan og láta sem raunveruleikinn sé annar en hann er.“
Þjóðarmorðið skal framkvæmt af fullu afli, og nú í nafni vopnahlés, svo betri friður fáist til að útrýma almúganum.
Íslendingar verða að andæfa stríðsglæpum af þessum toga. Það er ekki annað í boði en að standa með gildum mennskunnar og afþakka með öllu samskipti við morðóða ráðamenn í Ísrael sem svívirða alþjóðalög á hverjum einasta degi. Það ber að sniðganga allar vörur frá Ísrael og afþakka öll samskipti við ísraelska kaupahéðna, listafólk og íþróttamenn í ljósi alvarlegustu þjóðernishreinsana á þessari öld. Allt tal um að ekki skuli blanda saman pólitík og mannamótum jafngildir því að líta undan og láta sem raunveruleikinn sé annar en hann er.
Það er líka mikilvægt í þessu ljósi að átta sig á við hvaða öfl er hér við að eiga. Þau eru nefnilega ekki af þessum heimi. Þau telja sig vera hafin yfir alla aðra.
Hanoch Milwidsky, þingmaður í ísraelska Likud flokki forsætisráðherrans og stríðsglæpamannsins Benjamíns Netanyahu, segir alþjóðalög ekki binda Ísrael. Þau eigi ekki við um gyðinga sem séu hin útvalda þjóð. Hann bætir því við, svo til pollrólegur, að lög sem binda aðrar þjóðir eigi ekki við um Ísraelsmenn. Gyðingar séu útvaldir.
„Við erum ekki eins og allir aðrir, og þess vegna gilda ekki um okkur öll þau lög sem eiga við um alla aðra,“ segir Milwidsky í myndbandi sem birtist á samfélagsmiðlum þar sem því er hampað, og það með stolti, að gyðingar séu æðri en aðrir, og það gefi þeim undanþágu frá alþjóðalögum. „Gyðingar fæðist sem æðri þjóð, og henni ber skylda til að skapa hér land kraftaverka og dyggða,“ hélt hann áfram í ræðu sinni.
Það er við svona menn að etja.
Og við förum ekki út að leika með þeim.