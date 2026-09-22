Inga Sæland: Það verða allir að sitja við sama borð ólíkt því sem verið hefur

Það er mikilvægt að fá kennara að borðinu þegar verið er að endurskoða og endurskipuleggja skólastarf. Kennarasamfélagið er almennt jákvætt í garð þeirra breytinga sem Inga Sæland er að beita sér fyrir. Nú er verið að innleiða einkunnagjöf í tölum og verður hún að fullu innleidd við útskrift 10. bekkinga í vor. Það verða engir látnir sitja eftir og endurtaka heldur verður haldið utan um þá í framhaldsskólanum. Inga er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
„Mér líður bara afskaplega vel með það hvað þau eru tilbúin að setjast með okkur undir árar og róa í takt. Ég verð að segja það og ég bind miklar vonir við það. Við erum í miklu samtali og alltaf opið hús til þess að ræða hlutina og við getum ekki gert þetta betur heldur en með þeim. Það verður aldrei betur gert heldur en þegar þau koma og leggja spilin á borðið með okkur þannig að við vinnum að því saman. Þess vegna erum við að fara að halda þessa vinnustofu. Við ætlum að draga alla að borðinu, við ætlum að gera þetta vel. Virkilega og ég hlakka svo til, ef ég á að segja eins og er, að sjá breytingarnar sem að munu verða jákvæðar, ég trúi því af öllu hjarta.“
En þetta með einkunnir í tölustöfum, er það bara afgreitt mál?
„Já, já, já, það er bara afgreitt mál. Innleiðingarferlið er í vetur, það verður náttúrlega ekki fyrr en í vor við útskrift tíundu bekkinga sem það er lögbundið að koma með tölur. Það er eini bekkurinn sem raunverulega er lögbundið að koma með tölur. Ég harma það þegar einhverjir kennarar eru að koma fram núna og segja að börnin séu með einhvern kvíðboga fyrir þessu eða hinu. Það er bara alveg úr lausu lofti gripið vegna þess að þetta innleiðingarferli er í allan vetur og þetta kerfi er við lýði alls staðar annars staðar, uppi í framhaldsskólum, uppi í háskólum, nánast alls staðar í kringum okkur. Þannig að ég hef nú ekki áhyggjur af því og ég finn bara kennarasamfélagið gegnumheilt er mjög jákvætt gagnvart þessum breytingum, mjög jákvætt. Vegna þess að þetta er í rauninni, við erum að koma með jafnræði, við erum að færa börnunum jafnræði. Þau munu standa eins og það verður sambærileg einkunnagjöf, alveg eins og ég er að fara í aðalnámskrána, styrkja hana, efla hana og hún verður ekki loðin. Það verður enginn vafi á því hvað er ætlast til þess að börnin okkar læri eftir 1. bekk og eftir 2. bekk og eftir þriðja bekk. Það verður verður alvöruhandbók sem kennararnir okkar fá sjálfir að búa til með okkur sem vísar veginn og öllum mun líða vel með þannig að ég sé fyrir mér hvar sem börnin okkar búa. Þau munu sitja við sama borð hvað matsverða einkunnagjöfina varðar.
Við sáum til dæmis að einn skóli var að gefa 56% nemendum sínum A á meðan fyrir norðan eða einhvers staðar annars staðar var bara 0% með A. Og svo vitum við að þetta er aðgangsmiðinn upp í framhaldsskólann sem þú velur í fyrsta val. Þú ert tekinn fram yfir alla aðra ef að þú ert með A inni í ákveðna skóla þannig að þau sitja ekki við sama borð á meðan hlutirnir eru svona. Svo hef ég líka heyrt ákveðna gagnrýni um það að við ætlum ekki að gefa tvo eða þrjá og af hverju ætlum við ekki að gefa þessar tölur? Það er náttúrlega bara einfaldlega vegna þess að þú fékkst nú bara einn heilan, Ólafur, bara fyrir það að skrifa skrifa nafnið. Staðreyndin er sú að það er ekkert barn að falla í 10. bekk núna. Við látum ekkert barn sitja eftir. Það situr enginn eftir og er látinn taka bekkinn aftur. Þau eru stjörnumerkt. Ef þau eru með fjóra og undir, þá fá þau bara sko ekki staðið.
Og þau hérna eru stjörnumerkt þannig að það verður tekið utan um þau þegar þau koma upp í framhaldsskólann sinn. Hvar er það sem skórinn kreppir? Var það í stærðfræði? Var það í þessu? Var það í hinu? Hvaða stuðning þarf þessi einstaklingur og hann á að fá hann? Hann á að fá stuðning við hæfi. Þannig að þau eiga öll að vera metin að sínum eigin verðleikum með tilliti til þess að þau eiga að fá stuðning við hæfi. Minn draumur er sá að þetta verði skóli fyrir alla. Allir eiga að hafa jöfn tækifæri á því að fá að mennta sig. Og það á að vera skóli fyrir alla.“