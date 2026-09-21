Svarthöfði skrifar: Fallin með 4,9

Svarthöfði fylltist stolti þegar hann horfði á viðtalið við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, í hlaðvarpinu: The Rest is Politics. Þar kom Kristrún, leiftrandi klár og glæsileg og hreinlega brilleraði. Alastair Campbell kunni aldeilis að meta hana og sama verður að segja um Svarthöfða.
Óhætt er að segja að Kristrún Frostadóttir talar bestu ensku allra þjóðarleiðtoga og eru þá ekki undanskildir allir þeir sem hafa ensku að móðurmáli. Hún hefur þetta tungumál einfaldlega á valdi sínu, rétt eins og íslenskuna.
Á dögunum var Svarthöfða bent á viðtalsbút með Guðrúnu Hafsteinsdóttur þar sem hún og Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, voru í viðtali í hlaðvarpi hjá Hudson Institute, sem er hægri sinnuð hugveita í Bandaríkjunum. Svarthöfði skilur það svo að Guðrún hafi ákveðið að sýna Kristrúnu að fleiri geti nú látið til sín taka á erlendum vettvangi en bara hún.
Svarthöfði smellti spenntur á hlekkinn og hlakkaði til að hlusta á spekina frá Guðrúnu, enda er hún jafnan mjög spekingsleg. Svarthöfði hlustar ávallt með andakt á það sem Guðrún segir.
Óneitanlega urðu það Svarthöfða nokkur vonbrigði að Guðrúnu rak í vörðurnar nánast í fyrstu setningu. Hún náði ekki að stauta sig í gegnum heila setningu á ensku í þessu viðtali. Hvað var hún að vilja í það? Þekkir hún ekki eigin takmarkanir? Davíð Oddsson var ekki þekktur sem mikill enskumaður en hann gat þó klöngrast í gegnum viðtöl í ensku sjónvarpi nokkurn veginn skammlaust. Núverandi formaður Sjálfstæðisflokksins virðist hreinlega ekki geta tjáð sig á ensku. Verður það að teljast nokkur galli. Hún reyndi að segja eitthvað um Nató en strandaði og leit á Jens Garðar og sagði: „Æ, hvað heitir þetta ...“ Ekkert svar kom þaðan!
Svarthöfði veltir fyrir sér hvort formaður Sjálfstæðisflokksins eigi nokkurn tímann erindi í forsætisráðuneytið, ef svo ólíklega vildi til að kjósendur byðu upp á þann möguleika. Forsætisráðherra þarf að eiga mikil samskipti við erlenda þjóðhöfðingja og það er auðvitað ótvíræður kostur ef forsætisráðherra getur talað við þá og jafnvel skilið það sem þeir segja.
Sjálfstæðismenn gerðu mikið grín að Guðmundi Inga Kristinssyni, fyrrverandi menntamálaráðherra, þegar hann sýndi vankunnáttu sína í ensku í ávarpi daginn eftir að hann tók við embætti. Svarthöfði er þess fullviss að ef einhver ráðherra ríkisstjórnarinnar hefði sýnt af sér sama vandræðagang og Guðrún Hafsteinsdóttir hjá Hudson Institute hefðu Sjálfstæðismenn látið heyra í sér. En ekkert hefur heyrst þaðan. Hvers vegna skyldi það vera?
Svarthöfði hlustaði líka á ávarp Guðrúnar hjá Hudson Institute áður en viðtalið við hana hófst og gat ekki varist þeirri hugsun að Guðmundur Ingi hefði alls ekki spjarað sig verr. Og er þó almennt viðurkennt að hann er alls ekki fær um að tala ensku. Guðrún komst ekki almennilega í gegnum skrifaða ræðu, sem sem aðstoðarfólk hennar skrifaði. Drottinn minn dýri.
Svarthöfða fannst þetta vandræðalegt, best er að Guðrún Hafsteinsdóttir reyni ekki aftur fyrir sér með ensku, það er fullreynt. Menntakerfið brást henni!
Svarthöfði gengur sáttur til náða í kvöld vitandi að Kristrún Frostadóttir er forsætisráðherra Íslands en ekki Guðrún Hafsteinsdóttir.