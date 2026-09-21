Inga Sæland: Eldra fólk er ekki „fráflæðisvandi“

Inga Sæland óskaði eftir því að uppbygging hjúkrunarheimila fylgdi henni yfir í menntamálaráðuneytið vegna þess að annars hefði töf komið á það mál. Henni geðjast ekki að því að talað sé um eldra fólk sem „fráflæðisvanda“. Við fáum á þriðja undrað hjúkrunarrýma í notkun á næsta ári og annað eins árið 2028. Inga er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
„Þegar ég var að velja þetta ráðuneyti og velja, þú veist, vettvanginn, starfsvettvanginn, þá vildi ég taka hjúkrunarheimili og málefni eldra fólks með mér inn í félagsmálaráðuneytið og þannig að þetta yrði félags- og húsnæðismálaráðuneyti og hefði getað heitið líka sko og öldrunarráðuneytið, af því ég vildi taka utan um það allt saman. Þarna var talað um eldra fólk sem fráflæðisvanda sem að alltaf hugnast mér illa.
Ókei, útskriftarvandi getur það verið. En eldra fólk er ekki einhver fráfærsluvandi, mér finnst það vont. En þarna eru áskoranir mjög miklar og alltaf vel á annað hundrað eldri borgarar fastir inni á Landspítala háskólasjúkrahúsi. Þeir voru yfir 30 á SAK-sjúkrahúsinu á Akureyri og alls staðar vítt og breitt þá var eldra fólk aleitt heima, fékk ekki inni á hjúkrunarheimilum. Fékk ekki færni- og heilsumat nema eftir dúk og disk og langir biðlistar í allt, alla þjónustu og alla umhyggju. Mig langaði til þess að sjá þetta hverfa á minni tíð, minni stjórnartíð sem ráðherra. Og það var ráðist sannarlega alveg grjóthart í mjög öfluga skipulagningu á því hvað við gætum gert mikið, hvernig við ættum að gera það, hvernig eigum við að láta þetta raungerast. Það sem hafði verið á teikniborðinu frá fyrri ríkisstjórn, eins og Urðarhvarf með hundrað hjúkrunarrými, og líka hérna á Nauthólsveginum sem verður opnað núna bara á næsta ári strax.
Þarna var komin hugmynd á borðið og farið að ræða málin en sko, það er eitt að vera með hugmynd og samtal og alla lausa enda sem á eftir að hnýta og sem á eftir að ganga frá og það kom í minn hlut. Ganga frá öllum þessum samningum sem allir voru í lausu lofti og það er það fyrsta sem ég fékk að heyra bara strax þarna inni frá heilbrigðisráðuneytinu að þau voru þá með allt í lausu lofti í sambandi við til dæmis Urðarhvarf og hvernig við eigum að fara og hvenær getum við skrifað undir og hvernig eigum við að gera og græja.
Og ég er svo lánsöm að að Ásdís Halla Bragadóttir, hún er ráðuneytisstjóri hjá mér og er alveg ótrúlega öflugur skipuleggjandi og góð í því sem hún er að gera þegar kemur að svona erfiðum málum sem þarf að leysa, þungum málum sem hafa verið að dragast um í stjórnsýslunni og svona, þessi kona, þetta er konan sem að losar um alla blóðtappa og blóðrásarkerfi stjórnsýslunnar, ég er að segja það. Og í stað þess að vera að ræða kannski við Framkvæmdasýsluna sem sagði: Nei, við eigum eftir að ræða þetta við heilbrigðisráðuneytið, nei eða við erum að ræða þetta við fjármálaráðuneytið eða já, þetta á eftir að ræða við félagsmálaráðuneytið. Heyrðu, þá náttúrlega eru bara allir settir við borðið. Bara aðra hverja viku sitja allir saman við borðið. Það er ekkert hægt að benda, það getur enginn bent á neinn annan heldur eru allir svo glaðir að geta bara útkljáð málin jafnóðum og látið hlutina raunverulega flæða, raunverulega gerast. Fyrir utan það á hverjum einasta degi þá er verið að fylgja eftir því sem að ef það er einhvers staðar einhver bremsa. Þetta er ástæðan fyrir því að yfir 1500 hjúkrunarrými eru núna gjörsamlega ekki bara í burðarliðnum. Þau eru sko á fleygiferð, það er á fleygiferð, byrjað að byggja. Við fáum vel á þriðja hundrað rými á árinu 27. Annað eins á árinu 28 og á tíma þessarar framkvæmdaáætlunar hjúkrunarheimila, hjúkrunarrýma, þá ætlum við að vera búin að útrýma öllum útskriftarvanda á sjúkrahúsum. Við ætlum að vera búin að útrýma öllum biðlistum eftir öryggi og umönnun þó að einhverjir séu í svokölluðu biðrými eins og til dæmis að fullkomin þjónusta er nýendurbætt núna á Vífilsstöðum.
Það er ekki svona varanlegt hjúkrunarheimili heldur er það svona biðrými þar sem þú nýtur umönnunar og allrar þjónustu. Þannig að það er mjög bjart fram undan og þess vegna var það sem að málaflokkurinn flyst með mér yfir í mennta- og barnamálaráðuneytið, eins og ráðuneytisstjórinn minn, Ásdís Halla, gerði líka. Ég vildi bara aldrei fara án hennar vegna þess að það er ómetanlegt að hafa svona öfluga aðila með sér þegar maður er að gera stórar og miklar framkvæmdir og taka á sig stór verkefni.
Og, það er ekki fyrir það að ég hafi ekki treyst Ragnari Þór sem er náttúrlega snillingur í og veit meira um vinnumarkað og húsnæðismál almennt, almenna húsnæðismál, uppbyggingu á almennum íbúðum og öllu þessu, öflugri heldur en jafnvel ég í því. En þarna vorum við komin með svo sterkt flæði og búin að vera að vinna í tæpt ár. Akkúrat á þessu, allt á teikniborðinu og allt komið af stað. Það hefði orðið rof. Það hefði orðið rof í einhverja mánuði á meðan það hefði verið að ná flæðinu upp aftur og með breyttu verklagi og nýju fólki. Þannig að þetta var á fleygiferð og við ætluðum að láta það raungerast og ætluðum að láta það ganga eftir. þá framkvæmdaáætlun sem þegar var í kortunum og við erum að standa við það og ég er, ég er ofurstolt, ég er ofurstolt þannig að fullorðna fólkið okkar, hjá mér er það í hlýjum faðmi, það er bara þannig og við munum, við munum koma í veg fyrir alla biðlista.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.