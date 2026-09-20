Orðið á götunni: Landsvirkjun sjái um vindmyllur – ekki kúrekarnir og labbakútarnir

Nú eru allir og mögulega ömmur þeirra líka á fullu við að undirbúa vindmyllugarða á Íslandi. Það er skiljanlegt. Vindurinn er nokkuð sem við Íslendingar eigum nóg af og hann er mikilvægur orkugjafi á móti vatns- og varmaorku.
Orðið á götunni er að ýmsir þeir sem sækjast eftir að fá að reisa og reka vindmyllur falli í þann flokk sem erlendis er gjarnan kallaður kúrekaflokkur! Þetta eru gosar sem sækjast eftir skjótfengnum gróða. Alla jafna skeyta þeir lítið um afleiðingar gróðaævintýrisins á umhverfið eða yfirleitt nokkuð annað.
Orðið á götunni er að böndum þurfi að koma á þessa nýju grein innan orkugeirans. Það gengur ekki að blásið sé til kapphlaups þar sem allir fái að taka þátt og ekkert eftirlit með hlutunum. Labbakútar sem vilja bara gróða eiga ekki að fá að nýta orkuauðlindina okkar.
Orðið á götunni er að mjög farsælt hafi reynst fyrir þjóðina að Landsvirkjun sjái að mestu um orkuvinnslu á Íslandi. Landsvirkjun er orðin firnasterkt fyrirtæki sem skilar ríkissjóði tugum milljarða í arðgreiðslur á ári hverju. Landsvirkjun er með vindmylluverkefni uppi á hálendinu með alls 28 vindmyllur og gengur það verkefni gríðarlega vel.
Auðvitað koma margir nú, alveg eins og í Gulu hænunni, og segja nú get ég! En þetta gengur ekki út á að leyfa gosunum að hagnast á orkunni okkar. Orkuvinnsla má ekki verða eins og sjávarútvegurinn þar sem örfáir einkaaðilar sitja einir að auðlindinni og borga kúk og kanil fyrir. Við gerum ekki þau mistök í öðrum greinum – og verðum reyndar að vinda ofan af þeim í sjávarútveginum!
Orðið á götunni er að nú sé mikilvægt að ríkisstjórnin sjái til þess að Landsvirkjun ein fái að þróa vindorkuvinnslu á Íslandi. Það hefur gefist vel að fela Landsvirkjun orkuvinnslu og mikilvægt að ríkið hafi fullkomna stjórn á orkuvinnslu hér á landi. Við viljum enga kúreka eða labbakúta!
Þessu til viðbótar má benda á að Landsvirkjun er með allar tengingar við flutningskerfi raforku nú þegar þannig að kostnaður við að Landsvirkjun annist vindorkuvirkjun er mun lægri en ef kúrekunum og labbakútunum verður hleypt að kjötkötlunum.
Orðið á götunni er að fráleitt sé að aðrir en Landsvirkjun fái að reka vindmyllur hér á landi.