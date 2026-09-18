Inga Sæland: Stórsigrar í baráttunni gegn fátækt – náum markmiðunum ef Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur komast ekki að

Inga Sæland stofnaði Flokk fólksins beinlínis til að berjast gegn fátækt. Þrátt fyrir góða sigra í kosningum 2017 og 2021 komst hún lítið áfram með baráttumálin á þingi. Nú er flokkurinn kominn í ríkisstjórn og baráttan gegn fátækt er á fullum skriði. Samstaða er milli ríkisstjórnarflokkana um mörg helstu baráttumál Flokks fólksins og mörg þeirra eru komin í höfn. Inga er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
„Eins og flestir vita þá náttúrlega gekk algjörlega fram af mér þarna 2016 þegar ég heyri það að um 9,1% barnanna okkar búi hér við mismikla fátækt og þá ákvað ég að stofna stjórnmálaflokk til þess að berjast gegn þeirri fátækt og helst af öllu sjá henni útrýmt. Í okkar ríka landi er það náttúrlega ekkert annað en þjóðarskömm að nokkur skuli búa raunverulega við fátækt. Þannig að það var skemmst frá því að segja að við erum kjörin á þing 2017 og höfum barist ötullega, þá í stjórnarandstöðu í sjö ár. Ég hrópaði mjög hátt í ræðustólnum og var nú talin vera voða reið allt á hreint. Ég var það nú ekki neitt heldur svona verulega ástríðufull fyrir verkefninu og talaði mjög mikið um þessa kjaragliðnun sem er búin að vera meira og minna viðvarandi gagnvart almannatryggingaþegum frá efnahagshruni og farið vaxandi og hún var orðin það mikil að þetta var komið vel yfir hundrað þúsund krónur á mánuði sem þessi hópur var að dragast aftur úr, öryrkjar og eldra fólk, miðað við bara launaþróun í landinu. Þannig að nei, ég var gjarnan að hrópa á að stöðva þessa kjaragliðnun, hún væri þjóðarskömm og ætti ekki að eiga sér stað, að þeir sem væru efnaminnstir drægjust alltaf meira og meira aftur úr.
Nú, það er skemmst frá því að segja að þetta fékk nú lítinn hljómgrunn á meðan ég var í stjórnarandstöðu og enginn vildi sjá þetta, ekki einu sinni vera með okkur á málinu yfir höfuð. Þannig að það má segja að í nýrri ríkisstjórn sem varð að veruleika í desember 2024 þá urðu nú aldeilis stakkaskipti og það var hreinlega yndislegt að sitja með Þorgerði og Kristrúnu við stjórnarmyndunina á sínum tíma og finna það hvað hjörtun okkar slógu í takt að taka utan um efnaminnsta fólkið okkar, að stöðva, ekki bara kjaragliðnunina heldur að tengja laun almannatrygginga, vísitölutengja laun almannatrygginga.
Nú, og það höfum við gert og í fyrsta skipti núna 1. janúar næstkomandi sem að eldra fólk og öryrkjar fá útborgað samkvæmt því. Og launin þeirra munu hækka um 7,3%, sem er vel yfir verðbólgunni eins og við vitum og sem þýðir það að við erum ekki bara að setja þau sem ígildi við kjarasamningaborðið, heldur erum við ekki bara að stöðva kjaragliðnunina heldur erum við að saxa á hana. Við erum að saxa á uppsafnaðan hérna halla sem þetta fólk hefur orðið fyrir undangengin ár þannig að það er eiginlega ekkert hægt að lýsa þeirri tilfinningu þegar þú finnur að þín helstu baráttumál eru að ná fram að ganga og hvað það skiptir miklu máli að komast í valdastöðu til þess að fylgja því eftir. Þetta er náttúrlega, maður þekkir það í gegnum lífið að það er alltaf ráðist að ríkisstjórn hverju sinni. Hún er alltaf eitthvað ekki nógu góð fyrir stóran hluta fólks, jafnvel þá sem bundu miklar vonir við hana í byrjun. Einhverra hluta vegna, ég veit ekki alveg hvað gerist, þá virðist allt snúast upp í andhverfu sína og margir hverjir sem voru mjög bjartsýnir og brosandi í byrjun eru það ekki lengur.
Þykir mér það miður vegna þess að við erum að gera stórkostlega hluti. Við erum búin að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, annað risavaxið mál sem við svokallaðar valkyrjur féllumst í faðma yfir og ákváðum að hrinda í framkvæmd og erum búnar að lögfesta. Nú, við erum búin að stofna innviðafélag. Ráðast í stórkostlega innviðauppbyggingu á gatnakerfinu okkar og gangaframkvæmdum og Sundabraut og öllu því sem okkur hefur skort fjármagn til þess að ráðast í. Við erum að fara að skila núna fyrstu hallalausu fjárlögunum til margra ára, sem skiptir okkur gífurlegu máli þegar við erum með hér vaxtagreiðslur af okkar lánum ríkissjóðs upp á tæpa 170 milljarða á ári. Við erum að greiða núna bara í dag, hvern einasta dag ársins, hátt í hálfan milljarð á dag í vexti. Hátt í 500 milljónir króna á dag í vexti og ég bara skil ekki hver ekki áttar sig á mikilvægi þess að stöðva þessa þróun hér og nú og hætta að keyra samfélagið okkar á yfirdrætti. Við getum svo sannarlega notað alla þessa milljarða í það að bæta kjör og byggja betur undir menntakerfið, heilbrigðiskerfið, samgöngukerfið okkar og bara allt kerfið okkar. Þannig að fólkið okkar sagði fyrst þegar við komumst til valda:
„Við erum tilbúin að ganga með ykkur í gegnum ákveðinn sársauka. Vegna þess að það er alltaf sárt að rífa plásturinn af sárinu með tilliti til þess að ætla, ekki bara plástra sárið heldur að græða það.“
Og það er það sem við erum að gera. Við erum búin að rífa plásturinn af og við erum að græða sárið. Og ég sé fyrir mér, ég er mjög bjartsýn, ég sé fyrir mér að þetta verða einhverjir mánuðir svona snúnir fyrir fólkið okkar, efnahagslega svolítið snúið núna í einhverja mánuði, en undirliggjandi verðbólgan okkar er vel undir 4%. Það er þangað sem við erum að fara og ég tel að við munum gera það mjög fljótt á næsta ári að sjá mjög mikinn árangur okkar. Við erum að fá líka stórkostlega viðurkenningu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og fleirum, lánshæfismat okkar hefur stórbatnað, stórbatnað. Þannig að það er litið til okkar alls staðar frá, frá þeim sem best og gerst þekkja og sem að eru í rauninni að hrósa þeirri efnahagsstjórn sem hér er við lýði með tilliti til þess að við ætlum að ná böndum á verðbólgu, við ætlum að ná böndum á þessum okurvöxtum sem fólkið okkar er að sligast undan. Þannig að ég tel að í baráttunni gegn fátækt þá erum við að vinna stórsigra og ég sé miklu bjartari framtíð og ég sé okkur varanlegum árangri. Svo fremi sem Sjálfstæðisflokkurinn og fylgitungl hans, Miðflokkurinn, nái ekki völdum hér á næstu árum þá mun okkur takast þessi markmið okkar. Aftur á móti, þeir flokkar sem ég nefni hér, Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur, það hefur verið eitur í þeirra beinum að vísitölutengja laun almannatrygginga, bara eitur í þeirra beinum.“