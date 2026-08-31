Svarthöfði skrifar: Jöfnum kjörin – niður á við úr því uppleiðinni var hafnað

Þjóðin hefur talað og farið að ráði auðrónanna. Ísland glataði tækifærinu til að ráða eigin framtíð. Við höfðum nefnilega tækifæri til að ráða eigin framtíð en köstuðum því frá okkur. Það var þjóðarviljinn sem birtist. Þeir sem stóðu þar að baki eru ólígarkar sem gera upp í evrum og fjármagna sig í evrum, á 3,2 prósent vöxtum á meðan við hin þurfum að borga 10% vexti.
Svarthöfði er mjög hugsi yfir hvaða djöfladýrkun er í gangi á Íslandi.
En nú eru útgerðarfyrirtækin, sem eiga kvótann og gera upp í evrum, búin að fá sitt fram. Settu mörg hundruð milljónir í að fá sína niðurstöðu og fengu hana.
Tilraun ríkisstjórnarinnar til að jafna kjör á Íslandi hefur mistekist. Við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið, í bili að minnsta kosti.
Þessi vegferð var farin til að bæta og jafna kjör Íslendinga, jafna þau upp á við. Nú hefur þjóðin hafnað því í boði Halldórs Benjamíns, Ólafs Ragnars og Sólveigar Önnu.
Svarthöfði sér í hendi sér að þetta breytir því ekki að vitaskuld þarf að jafna kjör Íslendinga. Úr því að við höfnuðum ESB þurfum við að grípa til annarra ráða.
Allir þurfa að búa við sömu kjör! Við þurfum öll að búa við krónuvexti, Fyrirtækin sem eru farin út úr krónuhagkerfinu og studdu nei-baráttuna eiga líka ð fá að upplifa krónuhagkerfið.
Svarthöfði leggur því til að íslensku fyrirtækin sem eru farin að gera upp í evrum verði einfaldlega skattlögð fyrir hagnaðinum af því. Annars er ekkert jafnræði hér á landi. Ef almenningur fær ekki að hafa evru og evruvexti er best að enginn Íslendingur fái að vera þar inni. Ein leið til þess er að setja lög sem kveða á um að enginn fái aflaheimildir á Íslandsmiðum, sem ekki hefur heimilisfesti á Íslandi og gerir upp í íslenskum krónum. Já, og einnig verði skilyrði um að öll lán þessara aðila verði í íslenskum krónum á krónuvöxtum. Nú, ef ekki, þá er bara hægt að setja skatt á sem nær hagræðinu af evrunni.
Þannig tryggjum við að allir á Íslandi búi við sama veruleika. Það sem er nógu gott fyrir pöpulinn dugar aðlinum líka.
Þegar við förum förum inn í ESB, sem mun gerast, geta sægreifarnir aftur farið að gera upp í evrum.