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Eyjan

Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar: Við tryggjum ekki eftir á – Það er gott að fá 2 ár á óvissutímum

Eyjan
Föstudaginn 28. ágúst 2026 17:16

Heimurinn er í óvissu. Stríð, viðskiptadeilur, náttúruvá og efnahagsleg óvissa minna okkur á að lítil þjóð þarf að hugsa langt fram í tímann.

Á morgun tökum við ákvörðun sem getur haft áhrif á Ísland næstu áratugina. Mikilvægt að hugsa til barna okkar og barnabarna.

Við vitum ekki hvernig endanlegur samningur Íslands við ESB gæti orðið.

Já-sinnar vita það ekki. Nei-sinnar vita það ekki.

Það þarf fyrst að semja.

·       Gæti samningur styrkt öryggi Íslands á óvissutímum?

·       Getum við fengið meiri efnahagslegan stöðugleika og lægri vexti?

·       Getum við skapað íslenskum fyrirtækjum betri skilyrði, fleiri störf og meiri verðmætasköpun?

·       Getum við samið um lausnir sem tryggja hagsmuni sjávarútvegs, landbúnaðar og auðlinda okkar?

·       Getum við fengið meiri stuðning við innviði Íslands?

Kosningin á morgun snýst ekki um að samþykkja aðild Íslands að ESB. Hún snýst um hvort við viljum halda viðræðum áfram, fá niðurstöðuna á borðið og taka síðan upplýsta ákvörðun.

Fáum tvö ár

Klárum viðræðurnar. Sjáum hvað Íslandi stendur til boða. Berum það saman við stöðuna sem við höfum í dag.

·       Ef samningurinn er ekki nógu góður fyrir Ísland, segjum við nei.

·       En ef hann getur skapað börnum okkar og barnabörnum meira öryggi, meiri stöðugleika og fleiri tækifæri, eigum við að geta sagt .

Á óvissutímum eigum við ekki að loka dyrum fyrr en við höfum séð samninginn og tekið upplýsta ákvörðun.

Sjáum samninginn.

„Við tryggjum ekki eftir á“

Höfundur er viðskiptafræðingur með MS í stjórnun og stefnumótun. Kennari og fyrirlesari um leiðtogamenningu og Qigong lífsorku – lifsraekt.is

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Þorvaldur Ingi Jónsson
Þjóðaratkvæðagreiðsla

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