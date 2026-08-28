Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar: Við tryggjum ekki eftir á – Það er gott að fá 2 ár á óvissutímum

Heimurinn er í óvissu. Stríð, viðskiptadeilur, náttúruvá og efnahagsleg óvissa minna okkur á að lítil þjóð þarf að hugsa langt fram í tímann.
Á morgun tökum við ákvörðun sem getur haft áhrif á Ísland næstu áratugina. Mikilvægt að hugsa til barna okkar og barnabarna.
Við vitum ekki hvernig endanlegur samningur Íslands við ESB gæti orðið.
Já-sinnar vita það ekki. Nei-sinnar vita það ekki.
Það þarf fyrst að semja.
· Gæti samningur styrkt öryggi Íslands á óvissutímum?
· Getum við fengið meiri efnahagslegan stöðugleika og lægri vexti?
· Getum við skapað íslenskum fyrirtækjum betri skilyrði, fleiri störf og meiri verðmætasköpun?
· Getum við samið um lausnir sem tryggja hagsmuni sjávarútvegs, landbúnaðar og auðlinda okkar?
· Getum við fengið meiri stuðning við innviði Íslands?
Kosningin á morgun snýst ekki um að samþykkja aðild Íslands að ESB. Hún snýst um hvort við viljum halda viðræðum áfram, fá niðurstöðuna á borðið og taka síðan upplýsta ákvörðun.
Fáum tvö ár
Klárum viðræðurnar. Sjáum hvað Íslandi stendur til boða. Berum það saman við stöðuna sem við höfum í dag.
· Ef samningurinn er ekki nógu góður fyrir Ísland, segjum við nei.
· En ef hann getur skapað börnum okkar og barnabörnum meira öryggi, meiri stöðugleika og fleiri tækifæri, eigum við að geta sagt já.
Á óvissutímum eigum við ekki að loka dyrum fyrr en við höfum séð samninginn og tekið upplýsta ákvörðun.
Sjáum samninginn.
„Við tryggjum ekki eftir á“
Höfundur er viðskiptafræðingur með MS í stjórnun og stefnumótun. Kennari og fyrirlesari um leiðtogamenningu og Qigong lífsorku – lifsraekt.is