Elín Hirst stofnar fyrirtæki og veitir víðtæka ráðgjöf

Hin þjóðþekkta fjölmiðlakona og fyrrverandi þingmaður, Elín Hirst, hefur sett á stofn fyrirtækið Elín Hirst Production–Hugveita ehf. Undir þeim merkjum býður hún fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum sérhæfða þjónustu á sviði fjölmiðla, samskipta, viðburðastjórnunar og framleiðslu.
Í tilkynningu frá Elínu kemur fram að hún býr yfir 30 ára reynslu af fjölmiðlum, sjónvarpi, margmiðlun, alþjóðasamskiptum og störfum á opinberum vettvangi. Sú reynsla nýtist nú þeim sem vilja styrkja samskipti sín, bæta framkomu og framsetningu eða koma verkefnum faglega frá hugmynd til framkvæmdar.
Elín segist vera til taks fyrir fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga sem vilja nýta sér reynslu hennar til að ná skýrandi markmiðum og betri árangri. Í tilkynningunni segir orðrétt um þá þjónustu sem í boði er:
„Áhrifarík samskipti byggjast á fagmennsku, innsæi og víðsýni. Markmiðið er að veita persónulega og markvissa þjónustu þar sem reynsla, fagmennska og árangur fara saman.
Fjölmiðlaráðgjöf
Stefnumótun og ráðgjöf í samskiptum við fjölmiðla.
Viðburðastjórnun
Bæði innlendir og erlendir viðburðir skipulagðir af reynslu og fagmennsku.
Fjölmiðlaframkoma
Þjálfun í viðtölum, framsetningu og framkomu í fjölmiðlum.
Framleiðsla á kvikmynda- og sjónvarpsefni
Hugmynd, þróun og framleiðsla myndefnis frá upphafi til enda.“