Ný Gallup könnun: Svarhlutfallið svo lágt að erfitt er að draga ályktanir

Í nýjum þjóðarpúlsi Gallups, sem RÚV birti í kvöld, segist naumur meirihluti þeirra sem svara ætla að segja nei við framhaldi aðildarviðræðna, sem er viðsnúningur frá síðustu könnun, en fram til þessa hefur verið lítill meirihluti með Já-inu. Munurinn er ekki tölfræðilega marktækur þannig að í raun má segja að allt sé hnífjafnt nú þegar aðeins er eftir einn dagur áður en gengið verður að kjörborði.
Helstu breytingar eru sagðar felast í því að yngsti hópur kjósenda, á aldrinum 18-29 ára, hefur snúist frá því að vera 60% með Já yfir í að vera 60% með Nei. Þetta bendir til þess að áróður Nei-sinna um að íslensk ungmenni verði kölluð í Evrópuher, sem ekki er til, auðlindirnar verði teknar undir ESB, sem þekkist ekki, og að Ísland missi sjálfstæðis sitt og fullveldi við inngöngu í ESB, sem að sjálfsögðu er fráleitt, allar þjóðir ESB eru sjálfstæðar og fullvalda, sé að ná til yngstu kjósendanna.
Stóru tíðindin við þessa skoðanakönnun eru hins vegar þau að svarhlutfallið er einungis 39,1%. Heildarúrtakið var 4583 manns en einungis 1792 svöruðu. Þetta þýðir að 2791 svaraði alls ekki könnuninni. Mjög erfitt er að draga miklar ályktanir af niðurstöðu könnunar með jafn lágt svarhlutfall.
Svo hefur mesta breytingin orðið hjá yngsta hópnum, en það er þekkt að ungt fólk svarar síður í skoðanakönnunum en þeir sem eldri eru og því má leiða að því líkur að niðurstaðan varðandi afstöðu yngsta hópsins sé jafnvel byggð á enn lægra svarhlutfalli en heildarniðurstöður könnunarinnar og óvissan því enn meiri.
Alveg má velta upp spurningu um það hvort birta eigi niðurstöður skoðanakannana þar sem svarhlutfallið er jafn lágt og í þessari könnun. Ljóst er að mikil óvissa ríkir um úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn og óvíst að hægt sé að draga miklar ályktanir af skoðanakönnun með innan við 40% svarhlutfall.