Ingi Gunnar Jóhannsson skrifar: Til ykkar sem ætlið að segja NEI

Þjóðaratkvæðagreiðslan á laugardaginn snýst EKKI um inngöngu í ESB.
Hún snýst eingöngu um það hvort við viljum að kláraður verði samningur við Evrópusambandið, sem síðan yrði borinn undir þjóðina í annarri atkvæðagreiðslu.
Í margar vikur hefur verið deilt um allskonar hluti sem enginn hefur raunveruleg svör við. Svörin fást bara með því að ganga til samningaviðræðna. Upplýsingar um staðreyndir munu þannig fást á hreint.
Ef þú segir NEI, þá ertu í raum að hafna því að fá að vita. Ef NEI-ið vinnur, þá lokar það dyrunum á alla þá möguleika og tækifæri sem leitt gætu af samningaviðræðum. Tækifæri til betra lífs á íslandi.
Með því að segja JÁ þá höldum við öllum spilum á hendi. Við getum þá skoðað og metið innihald þess samnings sem gerður verður.
Ekki loka dyrunum að betri framtíð.
Ekki segja nei
Segðu heldur JÁ.
Það er engu að tapa, en allt að vinna.
Ingi Gunnar Jóhannsson
Leiðsögumaður og tónlistarmaður