Fullt út úr dyrum á fundi Kristrúnar í Austurbæjarbíó

„Aðalatriðið er þetta: Þjóðin veit sínu viti.
Ég hef stundum vísað í sjómann í Skagafirðinum sem sagði við mig á opnum fundi í vetur: Kristrún, það er málsmetandi fólk beggja vegna í umræðunni sem ég virði og tek mark á sem segir algjörlega sitt á hvað — ýmist að Íslandi sé best borgið í Evrópusambandinu, og það sé hægt að semja, eða að það sé bara alls ekki um neitt að semja.
Og svo spurði hann: Hvernig getum við vitað hvor hópurinn hefur rétt fyrir sér?
Já — þessi ágæti maður komst vel að kjarna málsins, og um það snýst þetta: Eina leiðin til að fá svör við spurningunni í raun og veru er sú að setjast við samninga og fá upp á borðið hvað okkur býðst.
Viljum við sjá samning? Þó að það útheimti að sjálfsögðu tíma og athygli að sækja góðan samning. Eða viljum við það ekki?
Það er ekki nein brella að benda á þetta. Það er beinlínis kjarni málsins.
Og nákvæmlega þess vegna erum við að bjóða þjóðinni þetta tækifæri — til að vísa veginn og ákveða hvort við könnum nánar kosti þess að Ísland gerist fullgildur aðili að Evrópusambandinu.“
Þetta er úr ræðu Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra, á fjölsóttum fundi í Austurbæjarbíó í gær.
Fullt var út úr dyrum og gríðarlega góð stemning. Ræðu Kristrúnar var mjög vel tekið og iðulega þurfti hún að gera hlé á máli sínu vegna lófaklapps áhorfenda.
Á laugardaginn verður kosið um það hvort halda eigi áfram viðræðum Íslands við Evrópusambandið og spennan að nálgast hámark.