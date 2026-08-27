Baltasar Kormákur mætti óvænt í Evrópuslaginn: „Ég trúi því, einlæglega“

Leikstjórinn Baltasar Kormákur hefur óvænt blandað sér inn í umræðuna um mögulegar aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið en hann segir það sína einlægu trú að það væri gæfuskref fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið.
Baltasar segir í viðtali í hlaðvarpinu Chess After Dark að hann hafi ekki ætlað að blanda sér í slaginn og á hann von á því að fá holskreflu yfir sig en hann sé knúinn til að tala frá hjartanu.
„Mér finnst mjög erfitt að meðtaka áróður og sérstaklega þegar hann er orðinn svona harður, sem er fjármagnaður af aðilum sem að gera svo upp í evrum. Það finnst mér mjög erfitt,“ segir hann.
„Ég var að hugsa um þetta um daginn og þetta er svona eins og fólk sem kýs Trump. Ég veit ekki af hverju, fólk sem að heldur að hann sé að fara að gera gott fyrir sig og svo kemur í ljós náttúrulega það er bara alls ekki þannig. Af hverju skildi fólk halda að þessi fyrirtæki, sem að gera upp í evrum, sé svona annt um fólk hérna á Íslandi? Af hverju eru þið að berjast svona mikið fyrir þessu? Af hverju er sett svona mikið fjármagn í svona and-áróður? Ef þú horfir á það, er það því þér er svo annt um fólkið sem er að kaupa sér íbúðir? Eða hinn almenna borgara? Eða er einhver önnur ástæða fyrir þér?“
Hafnar hann því alfarið að Spánverjar eða Frakkar hafi misst sína sjálfsvitund með því að ganga í Evrópusambandið.
„Ég bjó hérna og vann og ferðaðist 1980 þegar allt var lokað og komst ekki á milli landa nema vera með visa. Ég held að ungt fólk sem er að biðja um þetta hefur ekki hugmynd um hvað það er verið að bjóða þeim. Erfitt að komast í skóla og það hefur gerst í Englandi, eftir Brexit, farið aftur í þennan tíma. Þessi heimur sem er opinn, opin viðskipti, er svo miklu skemmtilegri og gjöfulli, sérstaklega fyrir fólk sem kemur frá svona litlu landi. Auðvitað höfum við aðgang að mörgu af þessu í gegnum samningana sem við höfum en ég held að með því að taka fullt skref inn í þetta væri gæfuskref fyrir Ísland. Ég trúi því, einlæglega,“ segir hann.
„Það er ekkert bara af því að ég er að hugsa um minn hag, minn hagur er svo víða. Ég fæ mest greitt frá Bandaríkjunum í dag en ég er miklu hrifnari af Evrópu. Þetta óstöðuga ástand sem er, það hljóta allir að hafa áhyggjur af, það þarf ekki mikið að koma upp á til að það fari allt á hliðina. Því held ég að okkur sé nú betur borgið í bandalagi við þjóðir sem hugsa líkar okkur.“
Hér má horfa á viðtalið í heild sinni, ummælin um Evrópusambandið má finna þegar liðin er ein klukkustund og 28 mínútur af viðtalinu: