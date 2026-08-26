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Eyjan

Sveinn Atli Gunnarsson skrifar: Öfugsnúnalandið: Er EES eilíft náttúrulögmál?

Eyjan
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 10:41
Sveinn Atli Gunnarsson

​Norska dagblaðið Aftenposten gerði nýlega góðlátlegt grín að íslensku Evrópuumræðunni undir fyrirsögninni „Velkomin í ESB-umræðu í öfugsnúnalandi“. Þar var vísað til þess hvernig flokkarnir og hagsmunahóparnir hér heima hafa snúið hlutunum á hvolf, þar sem sömu pólitísku hópar og eru eindregið fylgjandi aðild í Noregi eru harðir andstæðingar hennar á Íslandi.

​En áhugaverðasti punkturinn í greiningu Norðmanna snýr að einhverju sem er nánast þögn um á Íslandi: Framtíð EES-samningsins sjálfs.

​Áhyggjur í Noregi en kæruleysi á Íslandi

​Á meðan verulegar áhyggjur eru uppi í Noregi um hversu lengi EES-samningurinn muni lifa af í harðnandi heimi viðskiptastríða, nýrra tollmúra og breyttrar utanríkispólitíkur, virðast íslenskir stjórnmálamenn ganga út frá því að EES sé eilíft náttúrulögmál.

​Þetta er hættuleg sjálfsblekking. EES-samningurinn var gerður á allt öðrum tímum, í heimi sem einkenndist af aukinni fríverslun og alþjóðlegu samstarfi. Þá er líka mikilvægt að halda því til haga að í upphafi stóðu sjö þjóðir EFTA-megin við samningsborðið með mikinn þunga. Eftir að Sviss hafnaði samningnum og Svíþjóð, Finnland og Austurríki gengu öll inn í ESB stóðu aðeins þrjú smáríki eftir. Samningsstaðan í dag er því allt önnur og veikari, auk þess sem Evrópusambandið ver nú sína innri markaði og samkeppnishæfni af meiri hörku gagnvart ríkjum sem standa fyrir utan.

​Hver yrði staða Íslands án Noregs?

​Það sem gleymist algjörlega í íslensku umræðunni er sú einfalda staðreynd að Noregur er burðarásinn í EFTA og burðarstoð EES-samningsins.

​Hver yrði staða Íslands og Liechtenstein þann dag sem Norðmenn myndu ákveða að hefja aðildarviðræður og stíga skrefið til fulls inn í ESB?

​Svarið er einfalt: Án Noregs yrði varla nokkur EES-samningur eftir. Ísland og Liechtenstein eru ekki að fara að reka tveggja ríkja milliríkjasamning við 450 milljóna manna markað Evrópusambandsins á sömu forsendum og nú. Við myndum standa frammi fyrir því að verða ýtt út á jaðarinn með mun lakari tvíhliða samninga, eða þurfa að semja í miklu veikari samningsstöðu.

​Tími til að horfast í augu við veruleikann

​Að fela sig á bak við EES-samninginn og neita að ræða aðildarviðræður er eins og að treysta á að veðrið breytist aldrei á skerinu okkar hér í miðju úthafinu.

​Aðildarviðræður snúast ekki um að kasta neinu fyrir róða í flýti. Þær snúast um að tryggja framtíðarhagsmuni þjóðarinnar áður en aðrar þjóðir taka ákvarðanirnar fyrir okkur. Við þurfum að fá samninginn á borðið, sjá hvernig við tryggjum okkar auðlindir og kjör, og tryggja Íslandi öruggt sæti við borðið í stað þess að vakna upp einn daginn í öfugsnúnalandi án samnings og án þess skjóls sem EES-samningurinn veitir okkur í dag.

Höfundur er í loftslagshópnum París 1,5 sem berst fyrir því að Íslandi leggi sitt af mörkum til að leysa loftslagsvandann svo og sérlegur áhugamaður um Já við ESB-viðræðum.

Skoðun
EES
Sveinn Atli Gunnarsson

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