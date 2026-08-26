Orðið á götunni: Hver er hin raunverulega Guðrún?

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, sem eitt sinn var Evrópusinni, hefur tekið sér stöðu með fylkingu Ólafs Ragnars Grímssonar, fyrrum formanns Alþýðubandalagsins og þá illskeyttasta hatursmanns Sjálfstæðisflokksins og formanns hans Davíðs Oddssonar. Ólafur hefur nú ákveðið að reyna að vingast við Sjálfstæðisflokkinn og umfaðmað forystu flokksins í hinni einkennilegu nei-baráttu sem gengur út á útúrsnúninga og afbökun staðreynda. Orðið á götunni er að áhugi Ólafs Ragnars á ríka fólkinu í Sjálfstæðisflokknum gangi út á peninga fyrir hann sjálfan og hugðarefni hans.
Guðrún Hafsteinsdóttir bauð sig fram til að gegna formennsku í Samtökum iðnaðarins árið 2014 gegn sitjandi formanni, Svönu Helenu Björnsdóttur, miklum Evrópusinna. Í aðdraganda kosninganna sendi Guðrún öllum fjölmiðlum eftirfarandi yfirlýsingu:
„Ég vil ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið og kjósa um aðildarsamning. Ná þarf sem hagstæðustum samningum fyrir alla atvinnugreinar og almenning og leggja niðurstöðuna í dóm kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég treysti dómgreind þjóðarinnar í þessu stóra máli.“
Orðið á götunni er að hinn ungi markaðsstjóri Kjöríss og stjórnarmaður þar hafi þarna talað af mikilli yfirvegun og skynsemi enda veitti ekki af til að fella sitjandi formann Samtaka iðnaðarins sem var mikill Evrópusinni. Kosningin var hörð og mjótt á munum. Guðrún hafði sigur með 52 prósent atkvæða en Svana Helen fékk 44 prósent, en 4 prósent þeirra sem tóku þátt skiluðu auðu. Hafa væntanlega sætt sig við hvorugan Evrópusinnann!
Orðið á götunni er að Guðrún Hafsteinsdóttir hefði aldrei náð kjöri sem formaður Samtaka iðnaðarins án þess að upplýsa að hún væri einlægur Evrópusinni. Þannig voru samtökin á þessum árum. Var Guðrún þá tækifærissinni?
Svo líða árin. Guðrún gegndi embætti formanns SI í sex ár en fór þá í framboð fyrir Sjálfstæðisflokkinn að áeggjan Jóns Gunnarssonar, þáverandi ritara flokksins. Orðið á götunni er að Jóni Gunnarssyni hafi verið efst í huga að finna frambjóðanda sem gæti fellt Pál Magnússon úr oddvitasætinu í Suðurlandskjördæmi. Páll var eitthvað farinn að ergja formann flokksins, meðal annars með því að vilja ráðherraembætti sem ekki var falt. Guðrún bauð sig fram í fyrsta sætið og nái því og var þar með komin inn á Alþingi og að margra mati sjálfsagður ráðherra.
Orðið á götunni er að til þess að ná eyrum Sjálfstæðismanna í kjördæminu, einkum í Vestmannaeyjum, hafi Guðrún þurft að ganga af trúnni, hætta við að vera Evrópusinni eins og dugði henni vel í kosningunni um formann í Samtökum iðnaðarins.
Inn á þing fór hún og varð ráðherra eftir talsvert þref en fékk ekki ráðuneytið á hennar reynslusviði, atvinnuvegaráðuneytið. Hún fékk dómsmálin, menntuð sem mannfræðingur. Það var svo sem ekki verra en fyrirrennarinn sem hafði verið bóndi í Miðfirði. Guðrún barðist vel í ráðuneytinu sem leiddi til þess að hún lenti í framboði til formanns Sjálfstæðisflokksins. Enn á ný sigraði hún enda búin að stimpla sig inn sem ekki lengur Evrópusinninn frá árinu 2014.
Orðið á götunni er að Guðrún Hafsteinsdóttir hagi seglum eftir vindi:
- Sem ungur markaðsstjóri hjá Kjörís hafði hún engan áhuga á Evrópumálum.
- Sem frambjóðandi til formanns Samtaka iðnaðarins varð hún allt í einu mikill Evrópusinni – og vann formannskosningu á móti öðrum slíkum.
- Sem frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi var hún hætt við að vera Evrópusinnuð og það skilaði fyrsta sætinu.
- Sem frambjóðandi til formanns Sjálfstæðisflokksins hélt hún áfram að segja skilið við Evrópustefnuna – enda vann hún sigur á frambjóðanda flokkseigenda.
Með öðrum orðum: Guðrún Hafsteinsdóttir lagar sig vel að breytilegum aðstæðum. Og það hefur gagnast henni vel – enn sem komið er.
Orðið á götunni er að sveiflukenndur bakgrunnur Guðrúnar þegar kemur að Evrópumálunum geri henni erfitt fyrir í þeirri umræðu sem nú er að ná hámarki vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn. Hún færði á sínum tíma góð rök fyrir því að ljúka ætti aðildarviðræðum og að þjóðin ætti að fá að taka afstöðu til fullbúins aðildarsamning. Málflutningur hennar nú gegn því að þjóðin fái að taka upplýsta ákvörðun er ekki sannfærandi.
Orðið á götunni er að ólíkt öðrum helstu talsmönnum Nei-fylkingarinnar hafi Guðrún sýnt sómakennd í sjónvarpsþætti fyrir skömmu, Silfrinu sem hefur orðið mjög umtalaður. Þar kom hún fram af kurteisi og undirstrikaði þar með muninn á sér og formanni Miðflokksins sem hagaði sér eins og dóni og fífl sem var engum til vandræða nema honum sjálfum og flokki hans. Guðrún lýsti því einnig yfir að flokkur hennar myndi virða úrslit kosninganna, jafnvel þótt niðurstaðan yrði JÁ.
Við þær aðstæður ætlar formaður Sjálfstæðisflokksins að taka höndum saman við flokka ríkisstjórnar og aðra til þess að ná sem bestri niðurstöðu fyrir Ísland.
Orðið á götunni er að með þessu hafi Guðrún sýnt sómakennd sem formaður Miðflokksins virðist ekki búa yfir.