Orðið á götunni: JÁ hefur vaxandi forskot í sumum könnunum – 54% gegn 46%

Vísir birti nú eftir hádegið nýja skoðanakönnun Maskínu sem sýnir að mjótt er á munum milli Já og Nei hreyfinganna. Já ætla 51,3% að segja á laugardaginn en Nei 48,7. Þetta er ekki mikill munur og dregið hefur saman með fylkingunum milli kannana Maskínu. Óákveðnir eru 8,5% og 3,4% neituðu að svara.
Orðið á götunni er að þetta sé alls ekki eina könnunin sem verið er að gera þessa dagana. Gallup hefur líka verið að gera kannanir sem ekki hafa verið birtar opinberlega en einhverjir stjórnmálaflokkar og mögulega fylkingarnar sem nú takast á fá niðurstöður þeirra. Þær munu vera teknar frá mánudegi til sunnudags í viku hverri.
Orðið á götunni er að fyrstu vikuna í ágúst hafi niðurstaðan verið 51,1% með Já og 48,9 með Nei. Í annarri viku ágúst jókst munurinn þannig að Já sögðu 52,7% og Nei sögðu 47,3%. Það sem gerðist í millitíðinni var að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, óð á skítugum skónum yfir aðra flokksformenn og þáttastjórnanda Silfursins og hrúgaði fram innistæðulausu bulli.
Orðið á götunni er að í könnuninni sem lauk nú á sunnudaginn hefi Já verið búið að taka greinilega forystu því 54% sögðust ætla að segja Já en 46% Nei. Þarna munar átta prósentum. Það sem gerst hafði í vikunni var m.a. að Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands, kom í Silfrið og ræddi af yfirvegun og hógværð um það sem þjóðaratkvæðagreiðslan komandi laugardag snýst um. Hún snýst nefnilega ekki um aðild eða aðlögun eins og Nei-sinnar halda ranglega fram heldur það hvort við viljum halda áfram og ljúka viðræðum við ESB til að þjóðin geti í annarri þjóðaratkvæðagreiðslu tekið afstöðu til fullbúins samnings. Með öðrum orðum: Já til að SJÁ.
Fleiri hafa stigið inn í umræðuna og rætt málin af festu og öryggi á liðnum dögum. Má þar nefna Svein Sölvason, forstjóra Embla Medical, móðurfyrirtækis Össurar, sem benti á það að stærsti veikleikinn í rekstri íslenskra fyrirtækja er einmitt krónan og því hefur Embla Medical, eins og önnur stór útflutningsfyrirtæki, komið sér út úr krónuhagkerfinu, fjármagnar sig og gerir upp í erlendri mynt. Fleiri mætti nefna; Hrund Rudolfsdóttur, Margréti Kristmannsdóttur, Þorstein Pálsson, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Halldór Jörgen Olesen, Jóhann Pál Jóhannsson og Gauta B. Eggertsson.
Á laugardaginn verður svo stóra könnunin. Orðið á götunni er að frábær frammistaða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, í Kastljósinu í gærkvöldi og gott Silfur þar sem Jón Helgi Egilsson, hagfræðingur Nei-sinna, hrútskýrði í gríð og erg um hvað málið snerist og endurtók í sífellu „menn verða að átta sig á því að …“ á meðan Gauti B. Eggertsson og aðrir viðmælendur í þættinum fluttu mál sitt af hógværð og öryggi, án innantómra slagorða.
Orðið á götunni er að Já-sinnar gætu ekki óskað sér betri andstæðinga en einmitt menn á borð við Sigmund Davíð og Jón Helga. Þessir tveir og fleiri talsmenn Nei hafa ítrekað gengið fram af fólki með framkomu sinni og slagorðum. Þeir vanmeta augljóslega kjósendur og hæfileika þeirra til að mynda sér sjálfstæða skoðun sem byggist á rökum en ekki hálfsannleik og lygum sem virðist vera það helsta sem Nei hefur upp á að bjóða.
Orðið á götunni er að umræðan eins og hún hefur verið í ágúst hafi leitt til þess að Já-liðar sæki í sig veðrið og nú snýst slagurinn fyrst og fremst um það að tryggja að sem flestir nýti sér atkvæðisréttinn. Góð kjörsókn er talin vera góð fyrir Já. JÁ til að SJÁ.