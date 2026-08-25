Orðið á götunni: Mælist vel fyrir að Guðni Th. leiði samninganefndina verði Já niðurstaðan

Orðið á götunni hér á DV greindi frá þeim orðrómi í gær að rætt væri um að Guðni Th. Jóhannesson, fyrrum forseti Íslands, yrði formaður samninganefndar við ESB verði niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn JÁ. Þessi hugmynd mælist ákaflega vel fyrir enda er sennilega enginn Íslendingur sem nýtur eins mikils trausts og virðingar hjá þjóðinni og Guðni Th. gerir um þessar mundir. Í fréttinni var einnig talað um að væntanlega yrði Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra, í nefndinni svo og nýjasti sendiherra okkar, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins, utanríkisráðherra, fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra, sem nú gegnir stöðu sendiherra Íslands í London.
Í gær hringdi fólk til okkar með fleiri hugmyndir um nefndarmenn í þessari mikilvægu nefnd, komi til þess að hún verði skipuð. Kolbeinn Árnason, hæstaréttarlögmaður og ráðuneytisstjóri í atvinnuvegaráðuneytinu, var nefndur. Einnig Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi borgarstjóri, utanríkisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, Ragnhildur Helgadóttir, rektor Háskólans í Reykjavík og doktor í Evrópurétti, Guðmundur Kristjánsson, forstjóri og aðaleigandi BRIMS sem er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, Sigurjón Rafnsson, formaður fyrirtækja í landbúnaði og aðstoðarkaupfélagsstjóri á Sauðárkróki, Davíð Þór Björgvinsson, prófessor og fyrrum dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, Margrét Guðmundsdóttir, stjórnarmaður í fyrirtækjum eins og Eimskip og Heklu, Árni Páll Árnason, fyrrverandi ráðherra og formaður Samfylkingarinnar, Andri Þór Guðmundsson formaður stjórnar Ölgerðarinnar og formaður Viðskiptaráðs Íslands. Forseti ASÍ hlyti jafnframt að fá boð um að taka sæti í samninganefndinni, svo og bankastjóri Seðlabanka Íslands.
Orðið á götunni er að upptalningin hér að framan sýni svart á hvítu að Íslendingar verði ekki í neinum vandræðum með að velja öflugt landslið til að manna samninganefnd Íslands gagnvart ESB, verði það niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn að landsmenn segi JÁ.