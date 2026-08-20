Síminn heitir núna Ásar

Hluthafafundur Símans hf. samþykkti í dag að breyta nafni samstæðunnar í Ásar hf.
Umbreyting rekstrarins hefur staðið yfir síðustu mánuði, þar sem sterkur efnahagur Símans er nýttur til innri og ytri vaxtar. Þannig var tilkynnt um kaup á Opnum kerfum og Öryggismiðstöð Íslands í desember, með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins.
Þá voru kaup á Greiðslumiðlun Íslands frágengin í júlí, en afkomuspá samstæðunnar var hækkuð í nýbirtu uppgjöri samhliða innkomu félagsins.
Með breyttu skipulagi samstæðunnar er fjarskipta- og miðlarekstur færður í nýtt dótturfélag, sem mun heita Síminn ehf., en hlutverk móðurfélagsins verður að styðja við áframhaldandi vöxt og þróun.
María Björk Einarsdóttir, forstjóri Ása:
„Ásar eru nýtt afl á markaði. Nafnabreytingin er stórt skref í enn stærra verkefni, en orðið vísar í áherslu okkar á agaðan vöxt í fleiri áttir sem hverfist ávallt um skýran miðpunkt í traustri og öruggri stafrænni þjónustu.
Gríðarmikil tækifæri felast í sameinaðri fjártæknistarfsemi samhliða kaupum á Greiðslumiðlun Íslands. Við horfum m.a. til erlendra fyrirtækja á borð við Revolut, Klarna, Ramp og Fresha sem hafa byggt upp öflug vistkerfi óháðra fjártæknilausna.
Mörkin milli ólíkra greina í annarri stafrænni þjónustu hreyfast hratt. Við teljum þess vegna mikil tækifæri felast í öðrum kynntum yfirtökuverkefnum sem geta skapað enn meira virði fyrir viðskiptavini, starfsfólk og hluthafa Ása.
Loks má nefna að þessar breytingar standa yfir á 120 ára afmæli Símans, sem fagnað verður í næstu viku. Þrátt fyrir að samstæðan taki breytingum munum við tryggja að Síminn haldi áfram að vaxa og dafna, enda byggir hann á sterkum grunni; áratuga sögu af uppbyggingu og rekstri fjarskiptainnviða á Íslandi, sem einkennist af frumkvöðlastarfi, trausti og öryggi í rekstri.“