Orðið á götunni: Hvaða hagsmuni er verið að verja og hvers vegna?

Orðið á götunni er að nei-sinnar hugsi seðlabankastjóra og peningastefnunefnd Seðlabankans þegjandi þörfina fyrir vaxtahækkunina í gær. Þeir óttast að hækkunin verði vatn á myllu já-sinna nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslan um framhald aðildarviðræðna við ESB nálgast óðfluga.
Vaxtahækkunin dregur áþreifanlega fram þá alvarlegu annmarka sem eru á því að reka og halda úti sjálfstæðum gjaldmiðli í örhagkerfi á borð við það íslenska. Hækkunin ýtir enn frekar undir verðtryggingu í lánakerfinu hér á landi, sem aftur dregur úr virkni vaxtatækis Seðlabankans. Vextir eru margfaldir hér á landi samanborið við evrusvæðið en samt er verðbólgan ekki að minnka.
Orðið á götunni er að litlar líkur séu á því að vaxtahækkunin nú slái neitt á verðbólguna enda er hún að uppistöðu innflutt. Háir stýrivextir á Íslandi stöðva ekki stríð í Rússlandi og lækka ekki heimsmarkaðsverð á olíu. Þeir fara hins vegar inn í verðlag húsnæðis og nauðsynjavöru á Íslandi og því má segja að vaxtahækkanir Seðlabankans virki oft eins og olía á eld.
Orðið á götunni er að vaxtastefna Seðlabankans og gagnsleysi hennar í baráttunni við verðbólguna sýni svart á hvítu að gera þurfi gagngera kerfisbreytingu hér á landi og að skynsamlegasta leiðin til þess sé að hefja á ný aðildarviðræður við ESB með það að markmiði að geta í fyllingu tímans tekið upp evru sem fullgilt aðildarríki.
Orðið á götunni er að forvígismenn nei-sinna geri sér glögga grein fyrir þessu. Hafa þeir einhverjir gagnrýnt já-sinna fyrir að fagna vaxtahækkuninni. Þær ásakanir eru þó rangar eins og svo margt annað í málflutningi nei-sinna. Enn hefur enginn talsmaður já-sinna stigið fram og fagnað vaxtahækkuninni. Fjármálaráðherra hefur komið í fjölmiðlaviðtöl og lýt sérstökum vonbrigðum með hana.
Fimbulfamb nei-sinna um fögnuð já-sinna er tilbúningur rétt eins og tal þeirra og skrif um að aðild að ESB leiði til þess að íslensk ungmenni verði kölluð í evrópskan her, Ísland þurfi að taskast á hendur ábyrgð á skuldum annarra ESB-ríkja, Evrópusambandið muni hirða íslensku lífeyrissjóðina af okkur og leggja undir sig auðlindir landsins.
Orðið á götunni er að búast megi við því að upplýsingaóreiða og beinlínis rangur málflutningur af hálfu nei-sinna magnist fram að kosningunni 29. ágúst nk. Nei-sinnar eru mikið til sömu aðilar og börðust hvað harðast gegn því að varfærin leiðrétting á veiðigjöldum yrði lögfest í fyrra.
Orðið á götunni er að þegar sömu aðilarnir rjúka fram með rangar staðhæfingar trekk í trekk líkt og nei-sinnar gera nú sé vert að staldra við og spyrja sig að því í þágu hverra er það gert? Hvaða hagsmuni er verið að verja og hvers vegna?