Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: EES var alltaf hugsað sem biðsalur inn í ESB

Evrópusambandið er tilbúið að leggja mikið á sig til að fá Ísland inn í ESB en hér tala menn gjarnan eins og sambandið hafi einhvern sérstakan áhuga á því að knésetja Ísland. EES samningurinn var alltaf hugsaður sem biðsalur inn í ESB og sambandið hefur engan áhuga á að viðhalda honum til langframa. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
Við erum auðvitað að lýsa yfir vilja til að fara inn en við setjum ákveðin skilyrði, setjum fram ákveðin markmið og ákveðnar kröfur og við erum ekkert að fara inn án þess að þau markmið náist fram.
„Nei, ef fólk er þeirrar skoðunar að það geti ekkert gott komið út úr aðild að Evrópusambandinu og það sé bara ekki á vetur setjandi og að menn eigi alls ekkert að hafa saman við það batterí að sælda, þá segja menn auðvitað nei. Það er alveg ljóst. En ef menn eru þeirrar skoðunar að það sé margt sem sé hægt að sækja inn í Evrópusambandið og að við höfum góða reynslu af Evrópusambandinu og það sé sjálfsagt að sjá hvað meira við getum fengið heldur en við höfum þegar fengið út úr því, þá auðvitað segja menn já. Þú segir bara nei ef þér finnst Evrópusambandið alls ekki á vetur setjandi. Annars segir fólk já. Því svo áttu aftur annan séns seinna til þess að taka afstöðu til allra þessara málefna sem geta komið upp.“
Já, staðreyndin er nefnilega sú að núna vitum við ekki nákvæmlega hvað felst í Evrópusambandsaðild. Vitum það ekki fyrr en við erum búin að setjast niður og og ganga frá samningum, fá samninginn á borðið, þá vitum við hvað þurfum við að láta af hendi, hvað fáum við á móti. Hvaða lausnir fáum við í okkar grundvallarhagsmunamálum?
„Það má kannski segja það, við vitum út á hvað Evrópusambandið gengur, við þekkjum það. Við erum búin að vera aukaaðilar þarna síðan 1992. Við erum með 75% af regluverki Evrópusambandsins sem við höfum tekið yfir , þannig að við þekkjum og höfum mikla reynslu og bara góða af samstarfi við Evrópusambandið. Þannig að við vitum svo sem út á hvað það gengur og við vitum auðvitað að við verðum að taka yfir regluverk á þeim sviðum sem samningurinn tekur til. En svo eru auðvitað alltaf þessi stóru hagsmunamál okkar, þar vitum við ekki hvað við getum fengið út úr samningnum og það þurfum við að sjá.“
Já, sagan segir okkur að öll ríki sem hafa sótt um og orðið aðilar að Evrópusambandinu hafa getað sett fram kröfur um varanlegar sérlausnir í grundvallarhagsmunamálum eins og til dæmis Finnar og Svíar gerðu varðandi norðurhjara landbúnað, landbúnað norðan 62. breiddargráðu. Nú, Malta fékk það í sjávarútvegsmálum. ESB hefur samið um varanlegar sérlausnir við hvert einasta ríki sem hefur sett fram slíkar kröfur.
„Já, akkúrat, og við þurfum að sjá hvað við getum náð fram og ég hef enga trú á öðru en að það verði tekið fullt tillit til okkar. Hví skyldi Evrópusambandið ekki gera það í þessum samningaviðræðum til þess að koma þessu á endastöð? Mér finnst bara eiginlega alveg sjálfgefið að menn muni teygja sig ansi langt til þess.“
Já, mér finnst við vera búin að heyra frá bæði stækkunarstjóranum og forseta framkvæmdastjórnarinnar og fleirum, sjávarútvegsstjóranum líka, innan Evrópusambandsins að það sé bara fullur skilningur á því að það þurfi að koma vel til móts við okkur Íslendinga.
„Já, já, það eru yfirlýsingarnar sem við höfum heyrt. Menn tala alltaf eins og Evrópusambandið hafi sérstakan áhuga á því að knésetja Ísland. Það er alveg ótrúlega sérkennileg ályktun að líta svo á. Þeir auðvitað sjá ákveðinn ávinning í því að ná inn einu vestur-evrópsku ríki sem stendur utan og þeir hafa auðvitað engan áhuga á því heldur, í Evrópusambandinu, að viðhalda EES-samningnum til langframa. Hann var alltaf hugsaður sem skammtímalausn, hann var biðsalur inn í Evrópusambandið. Hann var hugsaður þannig og þeir hafa engan áhuga á að viðhalda honum til langframa og þetta segja norskir ráðamenn og viðurkenna að það er þannig og þeir vilja gjarnan fá þessi ríki inn og munu leggja ýmislegt á sig til þess að geta klárað það dæmi og vera ekki með þetta svona, þessa aukaaðild þarna til hliðar við allt annað.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.