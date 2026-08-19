Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: Það er verið að blekkja fólk vísvitandi

Það er einkennilegt að halda því fram að atkvæðagreiðslan 29. ágúst muni soga okkur inn í Evrópusambandið ef við segjum já. Þátt í þessu taka menn, sem eru sóttir sérstaklega, eins og Carl Baudenbacher, fyrrverandi dómari við EFTA dómstólinn. Þarna er verið að blekkja fólk vísvitandi. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr viðtalinu:
Nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna, aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Hvernig finnst þér umræðan hafa verið?
„Já, það er spurning hvernig maður getur svarað því. Mér finnst eiginlega tvennt í því sambandi, að hluta til er hún bara mjög málefnaleg og upplýsandi en að hluta til er hún líka óbærileg. Og það sem mér finnst eiginlega við umræðuna er að það er fólkið sem heldur uppi upplýstri málefnalegri umræðu er fólkið sem kemur að þessu máli annaðhvort úr háskólaumhverfinu eða svona faglega, vinnur að málinu gegnum stofnanir eða samtök. Það er fólkið sem er svona að reyna að halda uppi upplýstri umræðu. Þeir sem kom að þessu úr pólitíkinni, mér finnst þeir margir, alls ekki allir, ég ætla ekki að halda því fram. En þar er allt of mikið um svona svartnættisraus, ef ég má segja svo, og verið að draga upp einhverjar skrýtnar myndir af bæði stöðu mála og hugsanlegri framtíð. Þannig að mér finnst eiginlega pólitíkin fá svolitla falleinkunn í þessari umræðu.
Ég ætla að segja til dæmis eins og Silfrið sem var núna eftir sumarfrí, alveg skelfilegt Silfur. Ég bara gat ekki horft á það til enda. En það var jafn slæmt eins og síðasta Silfrið fyrir sumarfrí var gott, þar sem sat fólk sem kom að málinu, ekki út af frá pólitíkinni og var að ræða þetta á algjörlega svona málefnalegum nótum. Þannig að það er hvort tveggja til.“
Það er hvort tveggja til, ég náttúrlega er ekki hlutlaus, ég er já-maður, og mér finnst ég taka eftir því að umræðan af hálfu nei-sinna, þar virðist tilgangurinn helga meðulin. Það er mikið um endurtekningar, það er endurteknir hlutir sem er búið að hrekja, en þeir eru endurteknir og endurteknir eins og það geri þá að einhverjum staðreyndum. Til dæmis, við erum ekki núna 29. að fara að kjósa um aðild að Evrópusambandinu.
„Nei, nei, akkúrat.“
Og það er bara beinlínis rangt að halda því fram að já, núna 29., þýði það að við sogumst inni í Evrópusambandið. Norðmenn hafa tvívegis hafnað samningum.
„Já, já. og það er dálítið skrítið hvernig menn halda þessu fram og jafnvel aðilar sem sóttir eru eins og Carl Baudenbacher sem kom hérna, fyrrverandi dómari í EFTA-dómstólnum, sem er svona eiginlega að ýta undir þetta líka og segja að þetta sé sú atkvæðagreiðsla sem sé mest afgerandi núna í ágúst varðandi aðildina að Evrópusambandinu, vegna þess að pólitískt sé þetta yfirlýsing um að við séum að gerast aðilar. Þetta var mjög sérkennilegur málflutningur hjá þessum ágæta manni.
Afar einkennilegur vegna þess að það sem við erum að gera auðvitað í ágúst, við erum að gefa ríkisstjórninni, ef við segjum já, við munum gefa henni umboð til þess að sækja um aðild til þess að setja samningaviðræðurnar í gang. Það er auðvitað verið að sækja um þar. En það er ekki samþykkt á aðild. Það er verið sækja um og svo sjáum við hvað kemur út úr samningaviðræðunum. Þannig að þetta er svo sérkennilega vitlaust að segja þetta og eiginlega verið að svona blekkja fólk vísvitandi.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.